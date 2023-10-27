مخاطر الاجتياح البري لغزة

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مايكل يونغ* - (كارنيغي الشرق الأوسط) 2023/10/20بينما تفكر إسرائيل في غزو القطاع، قد تسفر حملتها عن تداعيات إقليمية هائلة تتعدى الحرب.ما الهدف الذي تتوخاه إسرائيل من التوغل البري في قطاع غزة، عدا عن ضمان "إنهاء وجود حماس في غزة"، على حد تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد؟ يتضح أن التصريحات الواثقة من نفسها، كتلك التي أدلى بها لابيد، تصطدم في الكثير من الأحيان بالواقع، وخصوصا في سياق محفوف بالتقلبات كما هو الحال في الحرب الراهنة، حيث يزداد المشهد تشويشا يوما بعد آخر.من المنطقي أن نفترض أن تدمير مستشفى في غزة يوم الثلاثاء، قد يشكل عائقا أمام تنفيذ إسرائيل هجومها البري على القطاع. وقد أصرت إسرائيل على أن المستشفى أصيب نتيجة خلل في صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي. ولكن من دون إجراء تحقيق موضوعي في الهجوم، لماذا قد يصدق أحد الإسرائيليين؟ لقد كذبوا بشأن مجزرة قانا التي وقعت في نيسان (أبريل) 1996 في لبنان، وقالوا إن قصف مقر تابع للأمم المتحدة كان نتيجة خطأ، قبل أن يناقض التقرير الصادر عن الأمم المتحدة هذا التقييم. وكذب الإسرائيليون أيضا في قضية قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في شهر أيار (مايو) 2022. فبعد أن حاولوا، بداية، إلقاء اللوم على الفلسطينيين، خلُص الإسرائيليون لاحقا إلى أن ثمة "احتمالًا كبيرًا" بأن تكون الصحفية قُتلت "عن طريق الخطأ" برصاص إسرائيلي كان يستهدف المقاتلين الفلسطينيين. لكن التحقيقات التي أجرتها مؤسسات إعلامية عديدة منها "سي. إن. إن"، و"نيويورك تايمز"، و"الواشنطن بوست"، و"الأسوشييتد برس"، وموقع "بيلينغكات" ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، دحضت نقاطا أساسية في الرواية الإسرائيلية.وحتى لو افترضنا أن مستشفى غزة أصيب عن طريق الخطأ بصاروخ فلسطيني، يبقى الانقسام بين الفلسطينيين والإسرائيليين حادا للغاية بحيث لن يهتم أحد فعلًا بمعرفة الحقيقة. بعبارة أخرى، قتلت إسرائيل ما يكفي من الضحايا، وارتكبت ما يكفي من جرائم حرب (وحماس أيضا) في حملتها العسكرية الحالية، بحيث نفد صبر كثيرين في المنطقة وسائر دول العالم من السماح بحدوث اجتياح مفتوح أمام كل الاحتمالات، والذي سيتسبب في وقوع المزيد من المجازر ضد السكان المدنيين.يعتقد البعض أن إسرائيل ستنفذ هجومها البري في مطلق الأحوال، وهم محقون في ذلك على الأرجح. لكن هذا ليس السؤال الأهم. إن الأمر الأكثر دلالةً هو ما تأمل هذه العملية في إنجازه. فقد ألمح المسؤولون الإسرائيليون، مرارا، إلى أنهم سيحتاجون إلى الوقت، ربما عدة أشهر، لتحقيق أهدافهم. ونظرًا لأن اجتياح غزة لم يبدأ بعد، يبدو أن ثمة ما يؤخر هذه العملية. وإذا أردنا أن نقدم تكهنا مدروسا، فقد يعزى السبب إلى مزيج من العوامل، مثل تعقيد التخطيط لعملية عالية المخاطر كهذه، والحث الأميركي لإسرائيل على أن تتقدم بخطوات حذرة، والطلب الذي قيل إن قائدي الجيش الإسرائيلي والعسكريين السابقين والعضوين الحاليين في حكومة الوحدة الوطنية؛ بيني غانتس وغادي آيزنكوت، قدماه بإيضاح الأهداف المتوخاة في غزة.يعلم الأميركيون أن اجتياح قطاع غزة يزيد بشكل كبير من احتمالات اندلاع حرب إقليمية. وفي حال امتدت رقعة الصراع، من المرجح أنها ستشمل أيضا استهداف القوات والمصالح الأميركية في مختلف أرجاء الشرق الأوسط. وقد يتساءل المرء عما إذا هذا هو ما كان يدور في ذهن الرئيس جو بايدن، حين أبلغ المسؤولين الإسرائيليين، خلال زيارته إلى إسرائيل مؤخرا، بأن القرارات في زمن الحرب تستوجب "التفكير المتأني، وتتطلب طرح أسئلة صعبة للغاية. وتستلزم أيضا تحديد الأهداف بوضوح، وإجراء تقييم صادق حول ما إذا كانت الخطوات التي يتم اتخاذها تحقق هذه الأهداف".يدرك الجيش الإسرائيلي، بدوره، أن الدخول في متاهة غزة وشوارعها المليئة بالأنقاض سيكبده خسائر كبيرة في صفوف جنوده وهم يخوضون المعارك ضد مقاتلي "حماس" الذين يتمتعون بأفضلية القتال على أرضهم. وقد يكون تحقيق النجاح ممكنا إذا تم تحديد الأهداف وحصرها. لكن أهداف إسرائيل المعلنة حتى الآن مبهمة ومفرطة الطموح، وترتكز على تصور خاطئ لما سيتقبله المزاجان؛ الإقليمي والعالمي.إضافة إلى ذلك، لا يبدو التناغم وثيقا بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين حول أهداف هذه العملية. ففي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الأميركي، بُثت يوم 15 تشرين الأول (أكتوبر)، بدا أن بايدن يريد الشيء ونقيضه في الوقت نفسه، حين قال إنه سيبلغ الإسرائيليين أن احتلال غزة سيكون خطأ كبيرا، قبل أن يردف قائلا، إن عليهم "مطاردة حماس". ولكن ما الذي تعنيه "مطاردة حماس" إذا لم تقم إسرائيل بالإبقاء على وجود عسكري في غزة -أي أن تعمد فعليا إلى احتلال القطاع- تضمن من خلاله ألا تعيد الحركة إحياء نفسها؟بعبارة أخرى، إن لم تكن إسرائيل مستعدة لدخول كل بيت من بيوت غزة والقبض على عشرات الآلاف من الشبان الذين يشتبه بأنهم أعضاء في "حماس"، ونقلهم إلى إسرائيل (وهذا أمر من المستحيل تحقيقه تقريبا)، فما من ضمانات بأنها قادرة على القضاء على هذه الحركة. هذا مع افتراض أن الفرصة ستكون متاحة أصلا أمام الإسرائيليين للطرق على الأبواب والتحقق من الأشخاص لتحديد ولاءاتهم في خضم الجبهات العسكرية المفتوحة من لبنان وسورية -وربما الضفة الغربية أيضا. إن هذا السيناريو مثير للسخرية إلى حد بعيد بحيث يستحيل تخيل حدوثه.من المحتمل أيضا أن يجرب الإسرائيليون تكتيكا آخر يتمثل تحديدا في تكرار نموذج حصار بيروت الغربية في العام 1982. في ذلك الحين، أحكمت القوات الإسرائيلية الطوق على القيادة الفلسطينية في الجزء الغربي من العاصمة اللبنانية وقطعت إمدادات المياه والكهرباء ومعظم المواد الغذائية الطازجة. وكان هدفها هو إرغام الفلسطينيين على الخروج من بيروت، وقد نجحت في تحقيق هذا المسعى. وقد عشتُ هذا الحصار الذي دام ثلاثة أشهر تقريبا، وأذكر بوضوح أن الفلسطينيين لم يوافقوا على المغادرة إلا بعد مفاوضات شاقة تمت بوساطة المبعوث الأميركي إلى لبنان، فيليب حبيب، على الرغم من أن إسرائيل امتلكت اليد العليا على المستوى العسكري. والأهم أن خروج الفلسطينيين لم يُفضِ بأي حال من الأحوال إلى القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، ولا إلى إنهاء وجودها في لبنان. وبعبارة أخرى، بينت التجربة اللبنانية أن هذه العملية، إذا حاول الإسرائيليون تكرارها في غزة، قد تستغرقهم وقتا أطول مما يمكنهم توفيره، ومن المستبعد أن تكون فعالة بالكامل.وهكذا، لا تبدو الخيارات المتاحة أمام إسرائيل مثالية، حتى من دون الخوض في تفاصيل نشوب صراع مع "حزب الله"، ما قد يزيد أهدافها العسكرية والسياسية تعقيدا. أضف إلى ذلك أننا لا ندري ما الإجراءات التي قد تلجأ إليها واشنطن لكبح جماح العمليات الإسرائيلية في إطار سعيها إلى تفادي اندلاع حرب إقليمية. بالنسبة للأميركيين، إذا اتسعت رقعة الصراع في غزة لتشمل جميع الجبهات -أي في داخل إسرائيل أو أبعد من ذلك لتطال القوات الأميركية في الشرق الأوسط- فقد يعني ذلك أن خصوم أميركا لا يرغبون في ما هو أقل من إنهاء الوجود الأميركي في المنطقة وشل إسرائيل على نحو حاسم.قد يبدو هذا التصور مبالغا فيه، وهو كذلك إلى حد ما. لكن واقع الحال هو أن إيران أنشأت في جميع أنحاء المنطقة شبكات من الوكلاء والقوات الحليفة لها، التي هي في الكثير من الأحيان أقوى من الدول التي تعمل فيها. وإذا أدرجنا في الحسبان رغبة الولايات المتحدة في تفادي التورط في نزاعات المنطقة، فلن تبقى فكرة اتخاذ خطوة حاسمة نحو طرد الأميركيين مفهوما عبثيا كما تبدو للوهلة الأولى، ولا فكرة إغراق إسرائيل في حالة دائمة من انعدام الأمن والاستقرار. وبالتالي، فإن الخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة وإسرائيل، إذا شعرتا بالضعف وتلمست إسرائيل تهديدًا وجوديًا يترصدها، هو أن تعمَدا إلى شن هجوم على إيران نفسها. وغالب الظن أن نتيجة عملية كهذه ستكون كارثية، خاصة وأن الصين وروسيا ستقفان إلى جانب طهران، في منطقة معادية على نحو متزايد للأميركيين والإسرائيليين.هل يمكن تجنب هذا السيناريو؟ بالتأكيد، إلا إذا دعمت إدارة بايدن اجتياحا إسرائيليا لغزة يُسمح له بإشعال حرائق في المنطقة من دون أن يحقق على الأرجح أهدافه المبتغاة. ويشار إلى أن تقاطع القوى في الشرق الأوسط لا يصب بالضرورة في صالح الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أن الرأي العام الأميركي ليس مستعدا لدعم حملة عسكرية طاحنة تهدف إلى إعادة فرض النفوذ الأميركي في المنطقة، ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان المزاج العام في أوساط حلفاء واشنطن من العرب يختلف كثيرا عن هذا الموقف. لقد عبرت الولايات المتحدة، مرارا وتكرارا، عن رغبتها في فك ارتباطها بالشرق الأوسط، لكنها لم تُلاحظ أن الشرق الأوسط هو الذي يفك ارتباطه بها.*مايكل يونغ: مدير تحرير في مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط.