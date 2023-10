‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

اضافة اعلان

ديفيد س. داماتو*‏ - (كاونتربنش) 2023/9/28‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينةفي 13 أيلول (سبتمبر) 1993، تم توقيع "اتفاقات أوسلو" خلال حفل أقيم لهذا الغرض في البيت الأبيض. ووعدت الاتفاقات ببدء عصر جديد من السلام والدبلوماسية بين دولة إسرائيل، التي كان يقودها آنذاك رئيس الوزراء إسحاق رابين، ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بالرئيس ياسر عرفات. في ذلك الوقت، كان هناك ما يزيد قليلا على 100.000 مستوطن إسرائيلي يحتلون الضفة الغربية. واليوم، زاد هذا العدد سبعة أضعاف تقريبا، وما يزال العنف المنهجي الذي يُمارس ضد الشعب الفلسطيني مستمرا عند مستويات الأزمة.‏مر الآن أكثر من 30 عاما على ذلك اليوم في العام 1993، وشهد العام الحالي، 2023، أعلى عدد من القتلى الفلسطينيين منذ 18 عاما، مع أكثر من 200 وفاة وإصابة نحو 600 جريح. ويؤكد القمع الاستبدادي المتزايد الذي تمارسه إسرائيل على فلسطين فلسفة الحكم الخارجة عن القانون التي يعتنقها حزب الليكود، والتي تنظر إلى فلسطين، لا كشعب ومكان يستحقان الحقوق والحماية، وإنما كعقبة تقف أمام برنامج الحكومة الاستعماري الاستيطاني الوحشي. هذا المشروع، المستمر منذ ما قبل تأسيس إسرائيل في العام 1948، يتطلب عمليا اعتبار الشعب الفلسطيني كائنات أقل شأنا، لا تستحق الأرض التي تنتمي إليها، ولا التمتع بحقوق الإنسان أو الكرامة. وفي هذا العام، واصلت إسرائيل ضم أراض جديدة تعود ملكيتها، وفق الحق والقانون، إلى شعب فلسطين، وقامت بهدم المنازل والمجتمعات الفلسطينية بمعدل مذهل. ويسيطر الجنود الإسرائيليون على الأراضي المحتلة بصورة غير مشروعة، ويفرضون فيها حكما يقوم على الإرهاب والعنف المفرط.‏كما شهد هذا العام أيضا تحركا غير مسبوق لتعزيز السلطة الوحدوية في الحكومة الإسرائيلية اليمينية. وقد حاولت حكومة الليكود الإسرائيلية الاستبدادية والخارجة عن القانون التخلص من الضمانات القضائية التقليدية. وفي تموز (يوليو)، أقر الكنيست الإسرائيلي تشريعا من شأنه، من بين أمور أخرى، أن يحد من سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية القائمة منذ عقود بشأن المراجعة القضائية وقدرتها على إلغاء القوانين التي تعد انتهاكا لـ"القوانين الأساسية" للبلاد. وقد احتفظت المحكمة العليا منذ أمد طويل بسلطة مراجعة معقولية التشريعات التي "‏‏تركز بشكل غير متناسب على المصالح السياسية من دون اعتبار كاف لثقة الجمهور وحمايته".‏‏‏وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، وهو شخصية قوية تحظى بشعبية كبيرة في حزب الليكود، رأس الحربة في هذه الجهود الرامية إلى الحد من السلطات التقليدية للمحكمة العليا، والدفع بقومية متشددة تؤكد ترسيخ طابع البلد كدولة يهودية حصرية. ومنذ بداية العام، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للاحتجاج على هذه الهجمات التي تستهدف الإطاحة بسيادة القانون والإخلال بتوازن القوى داخل الحكومة.‏تعيش إسرائيل اليوم في حالة من الطوارئ الدائمة والاستثنائية. في هذه الدولة، وفيما ينطوي على مفارقة، تشكل إسرائيل مصدر القانون والمنتهك الأول للقانون على حد سواء.(1)‏‏ وتحيط لغة الاستثناء بالخطاب والممارسة في دولة إسرائيل، حيث يتم استدعاء خصوصية إسرائيل لتبرير النظام القانوني والاجتماعي المزدوج الذي تفرضه الطبقة الحاكمة الإسرائيلية على فلسطين. "إن استثنائية إسرائيل المزعومة المعلنة ذاتيا تضع الدولة فوق وخارج القانون المحلي والدولي فيما يتعلق بالمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والذين تحت الاحتلال، والمحاصرين واللاجئين".‏‏(2)‏‏ وقد منحت الحكومة الإسرائيلية لنفسها سلطات استثنائية، وأحالت الشعب الفلسطيني إلى ما يسميه الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبين "الحياة العارية"، حيث يتم اختزال الحياة إلى مجرد البقاء البيولوجي، بينما يتم تجريدها من الحماية القانونية وأي تمثيل سياسي أو أهمية.‏يستخدم أغامبين مفهوم "الحياة العارية"، أو المجردة، لتطوير وتوضيح فكرة "حالة الاستثناء". في حالة الاستثناء، يتم تعليق الحمايات القانونية العادية والحقوق السياسية. ولذلك نرى الفلسطينيين مستبعدين تماما تقريبا من الحياة الاقتصادية، ويخضعون لبعض من أشد القيود تطرفا في العالم. وقد خلقت هذه القيود ظروفا للفقر المدقع في فلسطين. ومن غير المستغرب أن تترجم هذه الظروف المادية إلى بعض من ‏‏أسوأ النتائج الصحية‏‏ في العالم. وفي الوقت نفسه، يتم التعامل مع التقاليد والممارسات الثقافية الفلسطينية على أنها خطيرة ومشبوهة وتخريبية بطبيعتها؛ وتتعرض المهرجانات السلمية للفنون والموسيقا الفلسطينية للإخضاع والهجوم. وقد أصبح الفن الفلسطيني مشوها ومدمرا. وتتعرض دور العبادة الفلسطينية للتجريف والتخريب. وتتطلب الأيديولوجية الاستعمارية الإسرائيلية عمليا هذه المعاملة الوحشية. وهي جزء لا يتجزأ من نظام فصل عنصري يهدف إلى إبقاء الشعب الفلسطيني في حالة رعب دائمة، وإقناعه بأنه يستحق هذه المعاملة. وترقى هذه الممارسات مجتمعة إلى نظام إرهاب وعقاب جماعي يستند إلى اعتقاد فعلي بأن الفلسطينيين أقل من بشر، ‏‏وأنهم "الآخر" ‏‏ذو البشرة السمراء الذي يجب إخضاعه وإساءة معاملته.‏من المهم أن نشير هنا إلى أن عمل أغامبين عن حالة الاستثناء تعرض لانتقادات بسبب تجاهله مسائل العرق والاستعمارية.‏‏(3)‏‏ وقد تم منذ ذلك الحين تطوير هذه الأفكار لتشمل الحقائق المعقدة التي توجد فيها. ولحالة الاستثناء، كما نجدها في إسرائيل وفلسطين، بعد عنصري واضح، مع وجود طبقة حاكمة من الإسرائيليين البيض في الغالب الذين يحتجزون الفلسطينيين في عبودية من العنف اليومي والمراقبة الشديدة ‏‏والقيود التعسفية‏‏ المفروضة على الحركة والنشاط الاقتصادي وحفظ الممتلكات والممارسة الدينية والتنظيم السياسي. ويشكل هذا الواقع الموسوم من إسباغ الطابع العنصري على الفلسطينيين واحدة أخرى من المفارقات الكثيرة التي تعبر عن نفسها في تاريخ دولة إسرائيل: "بدلا من أن تكون حلا لمعاداة السامية الأوروبية، تبنت الصهيونية ‏‏خطابات عرقية‏‏ تقترب من تلك التي تعبر عنها الأنظمة المعادية للسامية". والأكثر من ذلك أنه تم في حقبة ما بعد 9/11، تصوير العرب -والمسلمين منهم على وجه الخصوص- على أنهم الآخر العنصري.‏في سياق نضال فلسطين من أجل الحرية والاعتراف، لا يمكن فصل مفاهيم مثل حالة الاستثناء والحياة العارية عن قضية العرق. لن تكون معاملة المجتمع الدولي لفلسطين لتبدو كما هي الآن لو لم تعمد إسرائيل إلى تصوير الفلسطينيين على أنهم آخر عنصري وديني. ويتم التعامل مع برنامج الإرهاب الإسرائيلي، غير المتناسب على الإطلاق والذي يتم تنفيذه بأسلحة أكثر تطورا وفتكا، باعتباره حربا دفاعية مشروعة، في حين يتم تصوير المقاومة الفلسطينية المبررة على أنها إرهاب غير عقلاني متعطش للدماء يمارسه مسلمون متطرفون. وليس من الصعب تحديد علاقة هذه الرواية بتلك التي ظهرت بعد 9/11: هناك إرهابيون إسلاميون متطرفون من جهة، وبيض متحضرون من جهة أخرى. وتصف قصة "أبيض أو أسود" هذه -بالمعنى الحرفي والمجازي- المواقف والولاءات المعيارية. وبذلك يجب على الأميركيين، على الرغم من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، أن يتماهوا معها لأنها تمثل البياض والصرح الإمبريالي الأميركي. ويرتبط المشروع الإسرائيلي للاستعمار الاستيطاني ارتباطا وثيقا بإضفاء الطابع العنصري على الفلسطينيين، الذين يُعدون غير جديرين بامتلاك وشَغل وطنهم ويحتاجون إلى التمدين والسَّوق إلى الحضارة.‏‏"من المهم للغاية إظهار أن لحالة الاستثناء تاريخا أوروبيا طويلا، وهي في الواقع جزء لا يتجزأ من نظريته الحديثة عن الدولة، كانت الإمبريالية هي التي وفرت الساحة الرئيسية التي مورست فيها حالة الاستثناء بقوة ومنهجية وعنف".‏‏(4)‏‏ إنه في طبيعة الدولة الحديثة أن تتابع المشاريع الاستعمارية، وتستثمر ‏‏الوضوح‏‏ والتماثل، وتقوم بمحو الشعوب والثقافات التي تقف في طريقها. ولأن الوسائل المحدِّدة للدولة هي العدوان والعنف والحرب، فإنها تسعى إلى الغزو والإمبريالية كشؤون طبيعية. لن تشعر بأن لديها ما يكفي أبدا -التوسع على حساب الناس (الذي يسمى جورا "النمو" و"التقدم") هو السبب في وجود الدولة الحديثة.في "‏‏مقالة عن‏‏ الدولة الحديثة"، يلاحظ كريستوفر موريس أن "العديد من المفاهيم الأساسية للدولة الحديثة مستعارة ومقتبسة من اللاهوت المسيحي"؛ حيث تقدم الدولة نفسها (وتكون مقبولة على نطاق واسع على أنها) إله كلي القدرة وكلي المعرفة وخير لا نحتاج إلى الخوف منه أو ضبطه. وليس من الصعب بشكل خاص أن نرى كيف يخلق هذا المفهوم لسلطة الدولة الظروف الاجتماعية الخطرة لتكريس التسلسل الهرمي الطبقي المنهجي والعنف التي نجدها اليوم. إن حالة الاستثناء توجد في تعريف الدولة الحديثة، وأمراض الدولة واضحة في هيمنة إسرائيل القاسية على فلسطين.‏إن القهر المستمر لفلسطين هو مشروع معقد تديمه أيديولوجية تقوم على العرق والسلطة، والتي هي في آن واحد فريدة من نوعها في زمانها ومكانها وتمثل اتجاهات تاريخية عالمية أوسع بكثير في اتجاه الاستبداد والسلطة المركزية. وسوف يتطلب تحقيق الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني وعيا متزايدا بأبعاد حالة الاستثناء والاستعمار والعرق التي تعمل في إسرائيل وفلسطين.‏*ديفيد داماتو David S. D’Amato: محام ورجل أعمال وباحث مستقل. وهو مستشار سياسي لمؤسسة "مستقبل الحرية" ومساهم منتظم في الرأي في "ذا هِل". ظهرت كتاباته في فوربس، نيوزويك، إنفستور بيزنس ديلي، ريل كلير بوليتيكس، واشنطن إكزامينر، والعديد من المنشورات الأخرى، الشعبية والعلمية. استشهد بأعماله قبل اتحاد الحريات المدنية الأميركي، وهيومن رايتس ووتش، من بين آخرين.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: Scenes From an Apartheid Regimeالمراجع:(1) Marcelo Svirsky, Simone Bignall, eds., Agamben and Colonialism (Edinburgh University Press 2012), page 206.(2) Ronit Lentin, Traces of Racial Exception: Racializing Israeli Settler Colonialism (Bloomsbury 2018).(3) See Ronit Lentin, Traces of Racial Exception: Racializing Israeli Settler Colonialism (Bloomsbury 2018).(4) Marcelo Svirsky, Simone Bignall, eds., Agamben and Colonialism (Edinburgh University Press 2012), page 19.