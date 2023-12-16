‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

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يوفال ابراهام‏* - (مجلة 972+) 2023/11/30ترجمة: علاء الدين أبو زينةمقدمة: تحقيقي في "مصنع الاغتيالات الجماعية" الإسرائيلي في غزةيرسم هذا التحقيق الذي تنشره "مجلة 972+" وموقع "لوكال كول" أكمل صورة حتى الآن للأسباب الكامنة وراء الوفيات والدمار غير المسبوقين اللذين نتجا عن الهجوم العسكري الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، والذي شُن في أعقاب الهجوم الذي قادته "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر).ويستند التحقيق إلى محادثات أجريت مع شخصيات استخباراتية حالية وسابقة شاركت في عمليات إسرائيلية حديثة في القطاع المحاصر، بالإضافة إلى شهادات فلسطينية ووثائق من غزة، وبيانات من المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي وهيئات حكومية أخرى. وتكشف هذه المصادر معاً عوامل حاسمة ساهمت في إحدى أكثر الحملات العسكرية دموية وقتلًا ضد الفلسطينيين منذ نكبة العام 1948.يكشف تحقيقي كيف قام الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) بتوسيع ضرباته الجوية بشكل كبير على أهداف في غزة ليست ذات طبيعة عسكرية واضحة، بما في ذلك المنازل الخاصة والمباني العامة والأبراج السكنية العالية. ووفقاً للمصادر الاستخباراتية، فإن الغاية من استهداف هذه المباني- التي يطلِق عليها الجيش وصف "أهداف القوة"- هو "خلق صدمة" يجب أن تجعل "المدنيين يضغطون على ’حماس‘"، بالإضافة إلى رفع معنويات المجتمع الإسرائيلي.كما يُظهر التحقيق أيضاً أن عدد الفلسطينيين الذين قد يُقتلون في كل هجوم عادة ما تتم دراسته مسبقاً ويكون معروفاً لدى الجيش الإسرائيلي- وأن عدد الضحايا المدنيين المقبول كـ"أضرار جانبية" في الحرب الحالية أعلى بكثير مما كان عليه في الحروب السابقة.وبالإضافة إلى ذلك، يكشف التحقيق كيف تم تمكين الحجم الضخم للقصف من خلال استخدام نظام يسمى "هبسورا" (الإنجيل)، الذي يعتمد إلى حد كبير على الذكاء الاصطناعي ويمكنه "توليد" أهداف بمعدل يفوق بكثير ما كان ممكناً في السابق. وبشكل أساسي، تقوم آلة الذكاء الاصطناعي هذه، كما وصفها ضابط استخبارات سابق، بتسهيل عمل "مصنع للاغتيالات الجماعية".-يوفال أبراهام* * *يبدو أن التفويض الموسع للجيش الإسرائيلي بقصف الأهداف غير العسكرية، وتخفيف القيود المتعلقة بالخسائر المدنية المتوقعة، واستخدام نظام ذكاء اصطناعي لتوليد أهداف محتملة أكثر من أي وقت سابق على الإطلاق، قد ساهمت في الطبيعة المدمرة للمراحل الأولى من حرب إسرائيل الحالية على قطاع غزة، وفقًا لما كشف عنه التحقيق الذي أجرته "مجلة 972+" وموقع "لوكال كول" الإخباري Local Call. ومن المرجح أن تكون هذه العوامل، كما وصفها أعضاء حاليون وسابقون في أجهزة المخابرات الإسرائيلية، قد لعبت دورًا في إنتاج ما كانت واحدة من أكثر الحملات العسكرية الإسرائيلية دموية ضد الفلسطينيين منذ نكبة العام 1948.‏يستند التحقيق الذي أجرته "مجلة 972+" و"لوكال كول" إلى محادثات مع سبعة أعضاء حاليين وسابقين في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي –بما في ذلك المخابرات العسكرية، وأفراد سلاح الجو الذين شاركوا في العمليات الإسرائيلية في القطاع المحاصر– بالإضافة إلى شهادات وبيانات ووثائق فلسطينية من قطاع غزة، وتصريحات رسمية أدلى بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ومؤسسات الدولة الإسرائيلية الأخرى.‏مقارنة بالهجمات الإسرائيلية السابقة على غزة، ‏‏فإن الحرب الحالية‏‏ – ‏‏التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "عملية السيوف الحديدية"، والتي بدأت في أعقاب الهجوم الذي قادته "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)– شهدت قيام الجيش بتوسيع قصفه بشكل كبير لأهداف ليست ذات طبيعة عسكرية واضحة. وتشمل هذه الأهداف المباني السكنية الخاصة، والمباني العامة، والبنية التحتية وأحياء الأبراج السكنية الشاهقة، والتي تقول مصادر أن الجيش يُعرِّفُها على أنها‏‏ "‏‏أهداف قوة‏‏" (‏‏متاروت أوتزيم‏‏).‏وبشكل أساسي، يهدف قصف "أهداف القوة"، وفقًا لمصادر استخباراتية كانت لها خبرة مباشرة في تنفيذه في غزة في الماضي، إلى الإضرار بالمجتمع المدني الفلسطيني وإيلامه: "خلق صدمة" يتردد صداها بقوة، من بين أمور أخرى، و"تقود المدنيين إلى الضغط على "حماس""، على حد تعبير أحد المصادر.‏وأكدت العديد من المصادر التي تحدثت إلى "مجلة 972+" و"لوكال كول" بشرط عدم الكشف عن هويتها، أن لدى الجيش الإسرائيلي ملفات عن الغالبية العظمى من الأهداف المحتملة في غزة –بما في ذلك المنازل– والتي تحتوي على تفصيلات عن عدد المدنيين الذين يُحتمَل أن يُقتلوا في هجوم يُشن على هدف معين. وهذا الرقم محسوب ومعروف مسبقًا لوحدات المخابرات التابعة للجيش، التي تعرِفُ أيضًا قبل وقت قصير من تنفيذ الهجوم عدد المدنيين الذين من المؤكد أنهم سيقتلون فيه تقريبًا.‏وفي إحدى الحالات التي ناقشتها المصادر، وافقت القيادة العسكرية الإسرائيلية -عن علم- على قتل مئات المدنيين الفلسطينيين في محاولة لاغتيال قائد عسكري كبير واحد من "حماس". وقال أحد المصادر: "ارتفعت أعداد القتلى المدنيين [المسموح بقتلهم] كأضرار جانبية لهجوم يستهدف مسؤولاً كبيرًا من ’حماس" من عشرات القتلى في عمليات سابقة إلى مئات القتلى" في الصراع الحالي.‏‏‏وقال مصدر آخر: "لا شيء يحدث عن طريق الصدفة. عندما تُقتَل فتاة بعمر 3 سنوات في منزل في غزة، فإن هذا يحدث لأن شخصًا ما في الجيش قرَّر أنه ليس من المهم أن تُقتَل –أن موتَها هو ثمن يستحق دفعه من أجل ضرب هدف [آخر]. نحن لسنا ’حماس‘. وهذه ليست صواريخ عشوائية. كل شيء مقصود. نحن نعرف بالضبط كم ستكون الأضرار الجانبية الموجودة في كل منزل".‏وفقًا للتحقيق، ثمة سبب آخر للعدد الكبير من الأهداف، والضرر واسع النطاق الذي يلحق بحياة المدنيين في غزة، هو الاستخدام الواسع لنظام يسمى "حبسورا"، Habsora، التي تعني "الإنجيل" The Gospel. وهو نظام مبني إلى حد كبير على الذكاء الاصطناعي ويمكنه "توليد" الأهداف تلقائيًا تقريبًا بمعدل يتجاوز بكثير ما كان ممكنًا في السابق. وبشكل أساسي، يقوم هذا النظام للذكاء الاصطناعي، كما وصفه ضابط مخابرات سابق، بتسهيل عمل ‏‏"مصنع للاغتيالات الجماعية".‏ووفقًا للمصادر، فإن الاستخدام المتزايد للأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل "حبسورا" يسمح للجيش بتنفيذ غارات على المنازل السكنية التي يعيش فيها عضو واحد من "حماس" على نطاق واسع، حتى أولئك من صغار نشطاء "حماس". ومع ذلك، تشير شهادات الفلسطينيين في غزة إلى أن الجيش هاجم أيضًا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) العديد من المساكن الخاصة التي لم يكن فيها عضو معروف أو ظاهر في "حماس" أو أي جماعة مسلحة أخرى. ويمكن أن تؤدي مثل هذه الضربات، كما أكدت المصادر لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول" إلى مقتل عائلات بأكملها عن عمد في العملية.‏وأضافت المصادر أنه في الغالبية العظمى من الحالات، لا يكون قد تم القيام بأي نشاط عسكري انطلاقًا من هذه المنازل المستهدفة. ويتذكر أحد المصادر، والذي انتقد هذه الممارسة: "أتذكر أنني كنت أفكر في أن الأمر يبدو كما لو أن [المسلحين الفلسطينيين] سيقصفون كل مساكن عائلاتنا عندما يعود [الجنود الإسرائيليون] للنوم في المنزل في عطلة نهاية الأسبوع".‏وقال مصدر آخر إن ضابطًا كبيرًا في المخابرات قال لضباطه بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) إن الهدف هو "قتل أكبر عدد ممكن من نشطاء ’حماس‘"، وهو ما تم من أجل تحقيقه تخفيف المعايير المتعلقة بإلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين بشكل كبير. وبذلك، هناك "حالات نقوم فيها بالقصف بناء على تحديد إشارة ضمن نطاق واسع من هاتف خلوي لمكان الهدف، مما يؤدي إلى مقتل المدنيين. وغالبًا ما يتم ذلك لتوفير الوقت بدلاً من القيام بمزيد من العمل للحصول على تحديد أكثر دقة" للمكان، كما قال المصدر.‏وكانت نتيجة هذه السياسات إحداث خسائر فادحة في الأرواح البشرية في غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). وقد فقدت أكثر من 300 عائلة من العائلات الفلسطينية 10 أو أكثر من أفراد الأسرة في القصف الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين –وهو رقم أعلى بـ15 مرة من الرقم الذي سُجل في ما كانت في السابق الحرب الأكثر دموية التي شنتها إسرائيل على غزة في العام 2014. وفي وقت كتابة هذا التقرير‏‏، تم الإبلاغ عن مقتل حوالي ‏‏15.000 ‏‏فلسطيني في الحرب، وما يزال العدد في ازدياد.‏‏"كل هذا يحدُث خلافًا للبروتوكول الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي في الماضي"، كما أوضح أحد المصادر، والذي أضاف: "هناك شعور بأن كبار المسؤولين في الجيش يدركون فشلهم في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وهم منشغلون الآن بكيفية تزويد الجمهور الإسرائيلي بصورة [النصر] التي ستنقذ سمعتهم".‏‏"ذريعة لإحداث الدمار"‏‏شنت إسرائيل هجومها على غزة في أعقاب الهجوم الذي‏‏ قادته ‏‏"حماس" على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)‏. وخلال ذلك الهجوم، وتحت وابل من نيران الصواريخ، قتل مسلحون فلسطينيون أكثر من 840 مدنيًا وقتلوا 350 من الجنود ومن أفراد الأمن، واختطفوا حوالي 240 شخصًا -مدنيين وجنودًا- إلى غزة، وارتكبوا عنفًا جنسيًا واسع النطاق، بما في ذلك الاغتصاب، وفقًا ‏‏لتقرير‏‏ صادر عن منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل".‏(1)منذ اللحظة الأولى بعد هجوم تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن صُناع القرار في إسرائيل صراحة أن الرد سيكون بحجم مختلف تمامًا عن العمليات العسكرية السابقة في غزة، بهدف معلَن هو القضاء التام على "حماس". و‏قال‏‏ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في 9 تشرين الأول (أكتوبر): "التركيز سيكون على إلحاق الضرر وليس على الدقة". وسرعان ما ترجم الجيش هذه التصريحات إلى أفعال.‏‏وفقًا للمصادر التي تحدثت إلى "مجلة 972+" و"لوكال كول"، يمكن تقسيم الأهداف التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية في غزة إلى أربع فئات تقريبًا. الأولى هي "الأهداف التكتيكية"، التي تشمل الأهداف العسكرية القياسية مثل الخلايا المسلحة، ومستودعات الأسلحة، وقاذفات الصواريخ، وقاذفات الصواريخ المضادة للدبابات، وحُفر الإطلاق، وقنابل الهاون، والمقرات العسكرية، ومراكز المراقبة، وما إلى ذلك.‏والفئة الثانية هي "الأهداف تحت الأرض" –التي تشمل بشكل أساسي الأنفاق التي حفرتها "حماس" تحت أحياء غزة، بما في ذلك تحت منازل المدنيين. ويمكن أن تؤدي الغارات الجوية على هذه الأهداف إلى انهيار المنازل فوق الأنفاق المستهدفة أو بالقرب منها.‏والفئة الثالثة هي "أهداف القوة"، التي تشمل المباني والأبراج السكنية الشاهقة في قلب المدن، والمباني العامة مثل الجامعات والبنوك والمكاتب الحكومية. والفكرة من ضرب مثل هذه الأهداف، كما تقول ثلاثة مصادر استخباراتية شاركت في تخطيط أو تنفيذ ضربات على "أهداف القوة" في الماضي، هي أن الهجوم المتعمد على المجتمع الفلسطيني سوف يُنتج "ضغطًا مدنيًا" على "حماس".‏أما الفئة الأخيرة فتتألف من "منازل العائلات" أو "منازل الناشطين". والغرض المعلن من هذه الهجمات هو تدمير المساكن الخاصة من أجل اغتيال أحد السكان المشتبه في أنه ناشط في "حماس" أو "الجهاد الإسلامي". ومع ذلك، تؤكد إفادات الفلسطينيين في الحرب الحالية أن بعض العائلات التي قُتلت لم يكن من بينها أي ناشطين من هذه التنظيمات.‏‏في المراحل الأولى من الحرب الحالية، يبدو أن الجيش الإسرائيلي أولى اهتمامًا خاصًا للفئتين الثالثة والرابعة من الأهداف. ووفقًا ‏‏لتصريحات‏‏ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 11 تشرين الأول (أكتوبر)، فقد تم خلال الأيام الخمسة الأولى من القتال اعتبار نصف الأهداف التي تم قصفها– 1.329 من أصل 2.687 هدفًا– من "أهداف القوة". ‏وقال مصدر شارك في الهجمات الإسرائيلية السابقة على غزة: "يُطلَب منا البحث عن المباني الشاهقة التي يمكِنُ أن يُنسَبَ نصف طابق فيها إلى ’حماس‘ -في بعض الأحيان يكون الهدف مكتب المتحدث باسم جماعة مسلحة، أو نقطة يلتقي فيها ناشطون. وقد فهمتُ أن الطابق المقصود يشكل ذريعة تسمح للجيش بإحداث الكثير من الدمار في غزة. هذا ما قالوه لنا".‏‏وأضاف المصدر: "لو أخبروا العالم كله بأن مكاتب [الجهاد الإسلامي] في الطابق 10 ليست مهمة كهدف، لكنَّ وجودها يشكل مبررًا لهدم المبنى بأكمله بهدف الضغط على العائلات المدنية التي تعيش فيه لتضغط بدورها على المنظمات الإرهابية، فسوف يُنظر إلى هذا في حد ذاته على أنه إرهاب. لذلك لا يقولون ذلك".‏وقالت مصادر مختلفة ممن خدموا في وحدات المخابرات الإسرائيلية إنه حتى الحرب الحالية على الأقل، كانت بروتوكولات الجيش تسمح بمهاجمة "أهداف القوة" فقط عندما تكون المباني خالية من السكان وقت الغارة. ومع ذلك، تشير الشهادات ومقاطع الفيديو الواردة من غزة إلى أنه منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تعرضت بعض هذه الأهداف للهجوم من دون إخطار مسبق لسكانها، مما أسفر عن مقتل عائلات بأكملها نتيجة لذلك.‏يمكن استخلاص الاستهداف واسع النطاق للمنازل السكنية من البيانات العامة والرسمية. ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة –الذي يُعلِن حصيلة القتلى منذ أن توقفت وزارة الصحة في غزة عن القيام بذلك في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) بسبب ‏‏انهيار الخدمات الصحية‏‏ في القطاع– فإنه بحلول الوقت الذي بدأ فيه وقف إطلاق النار المؤقت في 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، كانت إسرائيل قد ‏‏قتلت‏‏ 14.800 فلسطيني في غزة؛ حوالي 6.000 منهم أطفال و4.000 امرأة، والذين يشكلون معًا أكثر من 67 في المائة من المجموع. والأرقام التي قدمتها وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي –وكلاهما يقع تحت رعاية حكومة "حماس"– ‏‏لا تحيدُ كثيرًا‏‏ عن التقديرات الإسرائيلية.‏‏‏بالإضافة إلى ذلك، لا تحدد وزارة الصحة في غزة عدد القتلى الذين ينتمون إلى الأجنحة العسكرية لـ"حماس" أو "الجهاد الإسلامي". ويقدر الجيش الإسرائيلي أنه قتَل ما بين ‏‏1.000‏‏ ‏‏و3.000‏‏ مسلح فلسطيني. ووفقًا لتقارير إعلامية في إسرائيل، فإن بعض المقاتلين القتلى مدفونون تحت الأنقاض أو داخل نظام الأنفاق تحت الأرض التابع لـ"حماس"، وبالتالي لم يتم تضمينهم في الإحصاءات الرسمية.‏‏وتشير ‏‏بيانات‏‏ ‏‏الأمم المتحدة ‏‏ للفترة حتى 11 تشرين الثاني (نوفمبر)، وهي الفترة التي قتلت فيها إسرائيل 11.078 فلسطينيًا في غزة، إلى أن 312 أسرة على الأقل فقدت 10 أشخاص أو أكثر في الهجوم الإسرائيلي الحالي؛ وعلى سبيل المقارنة، خلال "عملية الجرف الصامد" التي شُنت في العام 2014، فقدت 20 عائلة في غزة 10 أشخاص أو أكثر. كما فقدت 189 أسرة على الأقل ما بين ستة وتسعة أشخاص وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، في حين فقدت 549 أسرة ما بين شخصين وخمسة أشخاص. ولم يتم بعد نشر تفاصيل محدَّثة لأرقام الضحايا في غزة منذ 11 تشرين الثاني (نوفمبر).‏جاءت الهجمات المكثفة على "أهداف الطاقة" والمساكن الخاصة في نفس الوقت الذي دعا فيه الجيش الإسرائيلي، في 13 تشرين الأول (أكتوبر)‏‏، سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، معظمهم يقيمون في مدينة غزة، إلى مغادرة منازلهم والانتقال إلى جنوب القطاع. وبحلول ذلك التاريخ، كان عدد قياسي من "أهداف القوة" قد قصف مُسبقًا، وقتل بالفعل أكثر من 1.000 فلسطيني‏‏، ‏‏بمن فيهم مئات الأطفال.‏ووفقًا للأمم المتحدة، تم في المجموع تهجير 1.7 مليون فلسطيني، غالبيتهم العظمى من سكان القطاع، داخل غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). وادعى الجيش أن المطالبة بإخلاء شمال القطاع تهدف إلى حماية أرواح المدنيين. ومع ذلك، يرى الفلسطينيون أن هذا النزوح الجماعي هو جزء من "نكبة جديدة" –محاولة للتطهير العرقي لجزء من الأراضي الفلسطينية في غزة أو كلها.‏‏"هدموا برجًا شاهقًا من أجل ذلك"‏‏وفقًا للجيش الإسرائيلي، فإنه ألقى خلال الأيام الخمسة الأولى من القتال ‏‏نحو 6.000 قنبلة على القطاع، بوزن إجمالي بلغ حوالي ‏‏4.000‏‏ طن. وذكرت وسائل الإعلام أن الجيش ‏‏قضى‏‏ على ‏‏أحياء بأكملها‏‏.‏‏ ووفقًا لـ"مركز الميزان" لحقوق الإنسان ومقره غزة‏‏، أدت هذه ‏‏الهجمات‏‏ إلى "تدمير كامل لأحياء سكنية، وتدمير البنية التحتية، والقتل الجماعي للسكان". ‏‏وكما وثق "مركز الميزان" والعديد من الصور القادمة من غزة، فقد قصفت إسرائيل "الجامعة الإسلامية" في غزة، و"نقابة المحامين الفلسطينيين"‏‏، و"مبنى ‏‏الأمم المتحدة" المخصص‏‏ لبرنامج تعليمي للطلاب المتفوقين، ومبنى تابعًا لـ"شركة الاتصالات الفلسطينية"، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الثقافة، والطرق، وعشرات الأبراج السكنية والمنازل –خاصة في الأحياء الشمالية من غزة.‏‏في ‏‏اليوم الخامس من القتال، وزع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على المراسلين العسكريين في إسرائيل صورًا وفق نموذج "قبل وبعد"، ‏‏ملتقطَة بواسطة الأقمار الصناعية‏‏، لأحياء في شمال القطاع، مثل "الشجاعية" و"الفرقان" (المسمى على اسم مسجد في المنطقة) في مدينة غزة. وأظهرت اللقطات عشرات المنازل والمباني المدمرة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه قصف 182 "هدف قوة" في الشجاعية، و312 "هدف قوة" في الفرقان.‏وقال ‏‏رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي، عومير تشلر‏‏، ‏‏للصحفيين‏‏ العسكريين أن جميع هذه الهجمات كانت لها أهداف عسكرية مشروعة، لكنَّ أحياء بأكملها تعرضت أيضًا للهجوم "على نطاق واسع وليس بطريقة جراحية". وفي إشارة إلى أن نصف الأهداف العسكرية حتى 11 تشرين الأول (أكتوبر) كانت "أهداف قوة"، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن "الأحياء التي تُستخدم كأوكار إرهابية لـ’حماس‘" تمت مهاجمتها، وأن الأضرار لحقت بـ"مقرات العمليات" و"الأصول العملياتية" و"الأصول التي تستخدمها المنظمات الإرهابية داخل المباني السكنية". وفي 12 تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل ثلاثة "‏‏أعضاء بارزين‏‏ ‏‏في "حماس"‏‏"، اثنين منهم كانا جزءًا من الجناح السياسي للحركة.‏مع ذلك، وعلى الرغم من القصف الإسرائيلي مطلق العنان، يبدو أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية لـ"حماس" في شمال غزة خلال الأيام الأولى من الحرب كانت ضئيلة للغاية. وفي الواقع، قالت مصادر استخباراتية لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول" إن الأهداف العسكرية التي شكلت جزءًا من "أهداف القوة" كانت قد استُخدمت عدة مرات في السابق كورقة توت للتغطية على إلحاق الضرر بالسكان المدنيين. وقال مسؤول عسكري سابق في الاستخبارات: "إن "حماس" موجودة في كل مكان في غزة. لا يوجد مبنى لا يحتوي على شيء من "حماس"، لذلك إذا كنتَ تريدُ إيجاد طريقة لتحويل بُرجٍ شاهق إلى هدف، فستتمكن من فعل ذلك بسهولة".‏ (يُتبع)*يوفال أبراهام Yuval Abraham: مخرج أفلام وناشط إسرائيلي مقيم في القدس، من مواليد العام 1995. أمضى سنوات في الكتابة عن الاحتلال الإسرائيلي، معظمه باللغة العبرية. وهو صحفي مستقل يتمتع بخبرة في العمل في أطر تعليمية ومدارس إسرائيلية فلسطينية ثنائية اللغة. درَس اللغة العربية بشكل مكثف ويقوم الآن بتدريسها لمتحدثين آخرين بالعبرية، إيمانًا منه بالكفاح المشترك من أجل العدالة والمجتمع المشترك في إسرائيل وفلسطين.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: ‘A mass assassination factory’: Inside Israel’s calculated bombing of Gaza(1) تؤكد الكثير من المصادر التي أجرت تحقيقات في هذه الادعاءات عن ممارسات المقاتلين الفلسطينيين يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) في غلاف غزة أنها غير صحيحة.