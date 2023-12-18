‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

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يوفال أبراهام*‏ - (مجلة 972+) 2023/11/30ترجمة: علاء الدين أبو زينةمكنت الغارات الجوية المرخَّصة على أهداف غير عسكرية، واستخدام نظام للذكاء الاصطناعي الجيش الإسرائيلي من تنفيذ حربه الأكثر دموية على غزة، وفقًا لما كشفه تحقيق أجري بجهد مشترك من "مجلة 972+" وموقع "لوكال كول" Local Call الإسرائيليين.‏* * *يقول مسؤول أمني إسرائيلي شارك في مهاجمة أهداف في غزة خلال العمليات السابقة: "في الماضي، لم نكن نحدد بانتظام منازل صغار أعضاء "حماس" لتكون أهدافًا للقصف. في وقتي، إذا تم وضع علامة على المنزل الذي أعمل عليه باعتبار أنه ’أضرار جانبية 5‘، فلن تتم الموافقة عليه دائمًا (للهجوم)". وقال إن مثل هذه الموافقة سيتم تلقيها فقط إذا كان معروفًا أن قائدًا كبيرًا في "حماس" يعيش في المنزل.‏‏وتابع المصدر: "حسب فهمي، يمكنهم اليوم أن يضعوا علامات على جميع منازل (أي ناشط عسكري في "حماس" بغض النظر عن رتبته)"، وهذا يعني الكثير من المنازل. أعضاء "حماس" الذين لا يهمون حقًا لأي شيء يعيشون في منازل في جميع أنحاء غزة. لذلك يضعون علامة على المنزل ويقصفونه ويقتلون الجميع هناك".‏سياسة منسقة لقصف منازل العائلات‏في 22 تشرين الأول (أكتوبر)، قصف سلاح الجو الإسرائيلي منزل الصحفي الفلسطيني أحمد الناعوق في مدينة دير البلح. وأحمد صديق مقرب وزميل لي. وكنا قد أسسنا قبل أربع سنوات صفحة عبرية على "فيسبوك" تسمى ‏‏"عبر الجدار"،‏‏ بهدف إيصال الأصوات الفلسطينية من غزة إلى الجمهور الإسرائيلي.‏‏وقد أدت الغارة في 22 تشرين الأول (أكتوبر) إلى انهيار كتل خرسانية على عائلة أحمد بأكملها، مما أسفر عن مقتل والده وإخوته وأخواته وجميع أطفالهم، بمن فيهم الرضع. ولم ينجُ سوى ابنة أخيه ملَك، البالغة من العمر 12 عامًا، وظلت في حالة حرجة، وكان جسدها مغطى بالحروق. وبعد بضعة أيام، توفيت ملَك.‏‏قُتل في الهجوم واحد وعشرون فردًا من عائلة أحمد في المجموع، ودُفنوا تحت أنقاض منزلهم. ولم يكن أيّ منهم من المسلحين. كان أصغرهم يبلغ من العمر سنتين. وكان عمر أكبرهم، والده، 75 عامًا. وأصبح أحمد، الذي يعيش حاليًا في المملكة المتحدة، الفرد الباقي الوحيد من عائلته كلها.‏‏تحمل مجموعة عائلة أحمد على تطبيق "واتساب" عنوان "سنكون أفضل معًا". وآخر رسالة تظهر هناك كان قد أرسلها أحمد بعد منتصف الليل بقليل في الليلة التي فقد فيها عائلته. وكتب: "فليخبرني أحدٌ أن كلَّ شيء على ما يرام". ولم يجب أحد. ونام، لكنه استيقظ في حالة من الذعر عند الساعة 4 صباحًا. وفحص هاتفه مرة أخرى وهو غارق في العرق. صمْت. ثم تلقى رسالة من صديق تحمل الأخبار الرهيبة.‏حالة أحمد شائعة في غزة هذه الأيام. وفي مقابلات مع الصحافة، كان رؤساء مستشفيات غزة يرددون الوصف نفسه: تدخل العائلات المستشفيات كسلسلة من الجثث، طفل يليه أبوه يليه جده. والجثث كلها مغطاة بالتراب والدم.‏‏وفقًا لأقوال ضباط سابقين في المخابرات الإسرائيلية، في كثير من الحالات التي يتم فيها قصفُ مسكن خاص، يكون الهدف هو "اغتيال نشطاء ’حماس‘ أو ’الجهاد‘"، وتتم مهاجمة مثل هذه الأهداف عندما يدخل الناشط إلى المنزل. ويعرف باحثو الاستخبارات ما إذا كان أفراد عائلة الناشط أو جيرانه قد يموتون أيضًا في حال تم تنفيذ هجوم، ويعرفون كيفية حساب عدد الأشخاص الذين قد يموتون. وقال كل واحد من المصادر التي تحدثت إلينا أن هذه تكون منازل خاصة، حيث لا يتم القيام منها بأي نشاط عسكري في معظم الحالات.‏لا تملك "مجلة 972+" و"لوكال كول" بيانات عن عدد الناشطين العسكريين الذين قتلوا أو جرحوا بالفعل في غارات جوية على مساكن خاصة في الحرب الحالية، لكنَّ هناك أدلة كثيرة على أنه في كثير من الحالات، لم يكن في أي منها عسكري أو سياسي ينتمي إلى "حماس" أو "الجهاد الإسلامي".‏‏في 10 تشرين الأول (أكتوبر)، قصف سلاح الجو الإسرائيلي مبنى سكنيا في حي الشيخ رضوان في غزة، مما أسفر عن مقتل 40 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال. وفي أحد ‏‏مقاطع الفيديو‏‏ المروعة ‏‏ التي تم التقاطها بعد الهجوم، شوهد الناس وهم يصرخون، ويحملون ما يبدو مثل دمية تم سحبها من أنقاض المنزل، ويمررونها من يد إلى أخرى. وعندما تقوم الكاميرا بتكبير الصورة، يستطيع المرء أن يرى أنها ليست دمية، وإنما جسد طفل.‏‏وقال أحد السكان أن 19 من أفراد عائلته قتلوا في الغارة. وكتب ناج آخر على "فيسبوك" أنه لم يجد سوى كتف ابنه تحت الأنقاض. وحققت "منظمة العفو ‏‏الدولية" في‏‏ الهجوم واكتشفت أن أحد أعضاء "حماس" كان يعيش في أحد الطوابق العليا من المبنى، لكنه لم يكن موجودًا وقت الهجوم.‏‏منَ المرجح أن يكون قصف منازل العائلات التي يفترض أن نشطاء "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" يعيشون فيها قد أصبح سياسة أكثر تنسيقًا للجيش الإسرائيلي خلال عملية "الجرف الصامد" في العام 2014. في ذلك الوقت، كان 606 فلسطينيين -حوالي ‏‏ربع القتلى المدنيين‏‏ خلال 51 يوما من القتال- من أفراد العائلات التي قُصفت منازلها. وعرَّف ‏‏تقرير‏‏ للأمم ‏‏ المتحدة في العام 2015 ذلك بأنه جريمة حرب محتملة و"نمط جديد" من العمل "أدى إلى وفاة عائلات بأكملها".‏‏وفي العام 2014، قُتل 93 طفلاً نتيجة القصف الإسرائيلي لمنازل العائلات، من بينهم 13 ‏‏طفلاً دون سن سنة واحدة‏‏. وقبل شهر من نشر هذا التحقيق، تم بالفعل تحديد 286 طفلاً أعمارهم سنة واحدة أو أقل قُتلوا في غزة، وفقًا ‏‏لقائمة هويات مفصلة‏‏ بأعمار الضحايا نشرتها وزارة الصحة في غزة في 26 تشرين الأول (أكتوبر). ويغلب أن يكون العدد قد تضاعف مرتين أو ثلاث مرات منذ ذلك الحين.‏‏مع ذلك، في كثير من الحالات، وخاصة خلال ‏‏الهجمات الحالية‏‏ على غزة، نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات أصابت مساكن خاصة حتى عندما لا يكون هناك هدف عسكري معروف أو واضح فيها. وعلى سبيل المثال، وفقًا للجنة حماية الصحفيين، كانت إسرائيل قد قتلت حتى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 50 صحفيا فلسطينيا في غزة، بعضهم في منازلهم مع عائلاتهم.‏‏رشدي السراج، 31 عامًا، صحفي من غزة ولد في بريطانيا، وأسس وسيلة إعلامية في غزة تسمى "عين ميديا". وفي 22 تشرين الأول (أكتوبر)، أصابت قنبلة إسرائيلية منزل والديه حيث كان نائمًا، ‏‏مما أسفر عن مقتله‏‏. كما توفيت الصحفية سلام ميمة تحت أنقاض منزلها بعد قصفه؛ ومن بين أطفالها الثلاثة الصغار، توفي هادي، 7 سنوات، بينما لم يتم العثور على شام، 3 سنوات، تحت الأنقاض. وقُتلت صحفيتان أخريان‏‏ ‏‏هما دعاء شرف‏‏ ‏‏وسلمى مخيمر‏‏، مع أطفالهما في منزليهما.‏اعترف محللون إسرائيليون بأن الفعالية العسكرية لهذه الأنواع من الهجمات الجوية غير المتناسبة محدودة. فبعد أسبوعين من بدء القصف في غزة (وقبل الغزو البري) -بعد إحصاء جثث 1.903 أطفال، وحوالي 1.000 امرأة، و187 مسنًّا في قطاع غزة- غرد المعلق الإسرائيلي، آفي يسخاروف: "بقدر ما قد يكون سماع ذلك صعبًا، فإنه في اليوم الرابع عشر من القتال، لا يبدو أن الذراع العسكرية لـ’حماس‘ تضرر بشكل كبير. كان الضرر الأكبر الذي لحق بالقيادة العسكرية هو اغتيال (القائد في حماس) أيمن نوفل"."نحارب حيوانات بشرية"‏‏يعمل نشطاء "حماس" بانتظام انطلاقًا من شبكة معقدة من الأنفاق التي بنيت تحت مساحات شاسعة من قطاع غزة. وهذه الأنفاق، كما أكد ضباط المخابرات الإسرائيلية السابقون الذين تحدثنا إليهم، تمر أيضًا تحت المنازل والطرق. ولذلك، من المرجح أن تؤدي المحاولات الإسرائيلية لتدميرها بالضربات الجوية في كثير من الحالات إلى قتل المدنيين. وقد يكون هذا سببًا آخر للعدد الكبير من الأسر الفلسطينية التي تم القضاء عليها في الهجوم الحالي.‏وقال ضباط المخابرات الذين تمت مقابلتهم من أجل إعداد هذا التقرير أن الطريقة التي صمَّمت بها "حماس" شبكة الأنفاق في غزة تستغل عن عمد السكان المدنيين والبنية التحتية فوق الأرض. كما أن هذه الادعاءات كانت أساس الحملة الإعلامية التي شنتها إسرائيل لتبرير الهجمات والغارات التي شُنت على مستشفى الشفاء والأنفاق التي تم اكتشافها تحته.‏‏‏كما هاجمت إسرائيل عددًا كبيرًا من الأهداف العسكرية: نشطاء مسلحين من حماس، ومواقع لإطلاق الصواريخ، والقناصة، والفرق المضادة للدبابات، والمقرات العسكرية، والقواعد، ومراكز المراقبة، وغيرها. ومنذ بداية الغزو البري، تم استخدام القصف الجوي ونيران المدفعية الثقيلة لتوفير الدعم للقوات الإسرائيلية على الأرض. ويقول خبراء في القانون الدولي أن هذه الأهداف مشروعة بما أن الضربات تمتثل لمبدأ التناسب.‏ردًا على استفسار من "مجلة 972+" و"لوكال كول" من أجل إعداد هذا التحقيق، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي ملتزم بالقانون الدولي ويتصرف بموجبه، ولذلك يهاجم أهدافًا عسكرية ولا يهاجم المدنيين. تضع منظمة "حماس" الإرهابية عناصرها وأصولها العسكرية في قلب السكان المدنيين. وتستخدم ’حماس‘ السكان المدنيين بشكل منهجي كدروع بشرية، وتشن القتال من المباني المدنية، بما في ذلك المواقع الحساسة مثل المستشفيات والمساجد والمدارس ومرافق الأمم المتحدة".‏كما زعمت مصادر استخباراتية تحدثَت إلى "مجلة 972+" و"لوكال كول" أن "حماس" في كثير من الحالات "تُعرِّض السكان المدنيين في غزة للخطر عمدًا وتحاول منع المدنيين من الإخلاء بالقوة". وقال مصدران أن (قادة "حماس") "يفهمون أن الضرر الذي تُلحقُه إسرائيل بالمدنيين يمنحهم الشرعية في القتال".‏‏في الوقت نفسه، في حين أنه من الصعب تخيل ذلك الآن، فإن فكرة إسقاط قنبلة تزن طنا بهدف قتل ناشط في "حماس" لكن الأمر ينتهي بها قتل عائلة بأكملها كـ"أضرار جانبية" لم تكن دائمًا مقبولة بسهولة لدى قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي. في العام 2002، على سبيل المثال، قصف سلاح الجو الإسرائيلي منزل صلاح مصطفى محمد شحادة، الذي كان آنذاك قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس". وقد قتلته القنبلة هو وزوجته إيمان، وابنته ليلى البالغة من العمر 14 عامًا، و14 مدنيا آخرين، بينهم 11 طفلاً. وفي ذلك الحين، أثار القتل ضجة عامة في كل من إسرائيل والعالم، واتُّهِمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.‏‏وأدت تلك الانتقادات إلى قرار اتخذه الجيش الإسرائيلي في العام 2003 بإسقاط قنبلة أصغر، وزنها ربع طن، على اجتماع لكبار مسؤولي "حماس" -بمن فيهم قائد كتائب القسام المراوغ، محمد ضيف- عُقِد في مبنى سكني في غزة، على الرغم من الخوف من أن القنبلة لن تكون قوية بما يكفي لقتلهم. وفي كتابه "لمعرفة حماس"، كتب الصحفي الإسرائيلي المخضرم شلومي إلدار أن قرار استخدام قنبلة صغيرة نسبيًا في تلك المرة كان بسبب سابقة شحادة، والخوف من أن قنبلة تزن طنًا ستقتل المدنيين في المبنى أيضًا. وقد فشل الهجوم، وفرَّ كبار ضباط الجناح العسكري من مكان الحادث.‏‏في كانون الأول (ديسمبر) 2008، في أول حرب كبرى تشنها إسرائيل ضد "حماس" بعد استيلائها على السلطة في غزة، قال يوآف غالانت، الذي كان يرأس في ذلك الوقت القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل "تقصف منازل عائلات" كبار مسؤولي "حماس" بهدف تدميرهم، ولكن ليس لإيذاء عائلاتهم. وشدد غالانت على أن المنازل هوجمت بعد تحذير العائلات بطريقة "طَرْق السطح"، وكذلك عن طريق مكالمة هاتفية، بعد أن يتضح أن النشاط العسكري لـ"حماس" يحدث داخل المنزل.‏‏بعد حملة "الجرف الصامد" في العام 2014، التي بدأت إسرائيل فيها بقصف منازل العائلات بشكل منهجي من الجو، قامت جماعات حقوق الإنسان مثل "‏‏بتسيلم" بجمع‏‏ شهادات من الفلسطينيين الذين نجوا من الهجمات. وقال الناجون أن المنازل انهارت على ساكنيها، وقطَّعت شظايا الزجاج جثث الذين بداخلها، وكانت "تفوح من الحطام رائحة الدم"، ودُفن الناس أحياء.‏‏وتستمر هذه السياسة الفتاكة حتى اليوم -ويرجع ذلك جزئيا إلى استخدام الأسلحة المدمرة والتكنولوجيا المتطورة مثل نظام "حبسورا"، ولكن أيضًا إلى مؤسسة سياسية وأمنية خففت القيود عن الآلة العسكرية الإسرائيلية. وبعد خمسة عشر عامًا من إصراره على أن الجيش يبذل قصارى جهده لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، من الواضح أن غالانت، الذي يشغل الآن منصب وزير الدفاع، قد غير لهجته. وقال بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر): ‏"نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقًا لذلك".*يوفال أبراهام Yuval Abraham: مخرج أفلام وناشط إسرائيلي مقيم في القدس، من مواليد العام 1995. أمضى سنوات في الكتابة عن الاحتلال الإسرائيلي، معظمه باللغة العبرية. وهو صحفي مستقل يتمتع بخبرة في العمل في أطر تعليمية ومدارس إسرائيلية فلسطينية ثنائية اللغة. درَس اللغة العربية بشكل مكثف ويقوم الآن بتدريسها لمتحدثين آخرين بالعبرية، إيمانًا منه بالكفاح المشترك من أجل العدالة والمجتمع المشترك في إسرائيل وفلسطين.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: ‘A mass assassination factory’: Inside Israel’s calculated bombing of Gaza