مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏غابي هينسليف‏ - (الغارديان) 2023/10/3‏مع عدم وجود نهاية للصراع الأوكراني في الأفق، يجب على السياسيين والجمهور ألا يتوانوا عن تأكيد عزمنا على دعم البلد الذي مزقته الحرب‏.* * *ما يزال العلم الأزرق والأصفر يرفرف عاليا فوق ساحات المدن والمباني العامة في بريطانيا، في إشارة إلى تضامننا الثابت والدائم مع المجهود الحربي الأوكراني.‏‏حسنا، ربما من الناحية النظرية، على أي حال؛ لأن المرء يستطيع أن يشعر بالإجهاد الذي يهبط الآن، مثل ضباب الخريف الكثيف الذي يتجمع في قاع الوادي. ثمة نوع من الخدر العام الغريب الذي يخنق بهدوء العاطفة العالية التي صاحبت الأيام الأولى من الحرب. فبالقفز سريعا إلى افتراض أن كييف لن تستطيع الصمود في وجه الجيش الروسي الجبار، تحول الرأي العام البريطاني بشدة نحو ما تبين أنه فكرة غير واقعية بنفس القدر، هي أن أوكرانيا محظوظة يمكن أن تحقق بطريقة ما انتصار داود ضد جالوت على القوة العظمى الصدئة خلال العام الأول. يمكننا أن نتحمل شتاء واحدا من فواتير الغاز الصاروخية بالتأكيد، إذا كان هذا هو الثمن الذي يجب دفعه من أجل إحلال السلام في ‏‏أوروبا‏‏. سوى أننا ندخل الآن الشتاء الثاني من عدم الاجتراء على تشغيل التدفئة المركزية. ولم تعد القصص التي تظهر من خط المواجهة تحكي عن المزارعين الأوكرانيين الذين يسحبون بمرح الدبابات الروسية التي تقطعت بها السبل بجراراتهم، وإنما تحكي عن حرب استنزاف طاحنة يمكن أن تستمر لمدة قد تصل إلى عقد من الزمان.‏‏هذه هي أخطر اللحظات بالنسبة لأوكرانيا التي يشن جنودها هجومًا عسكريًا حاسمًا ويواجه مدنيوها شتاء وحشيا آخر حيث تحاول روسيا تجميدهم للخضوع من خلال مهاجمة بنيتهم التحتية للطاقة. لكنه العزم الغربي، وليس الأوكراني، هو الذي يُظهر أكثر العلامات المقلقة للفتور، حيث يحجم الجمهوريون في الكونغرس ‏‏عن المصادقة على‏‏ حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي طلبها جو بايدن، ‏‏والنصر الذي حققه في الانتخابات السلوفاكية الأسبوع الماضي‏‏ شعبوي مؤيد لروسيا يعد بإنهاء دعم بلاده لأوكرانيا. وهنا في بريطانيا، في الوقت نفسه، ذهب رئيس وزراء كان حريصا على إعطاء الرئيس زيلينسكي أي شيء يريده ليأتي في أعقابه صقر اقتصادي غير عاطفي، معروف بمراقبة كل قرش والحرص عليه، تحت ضغط سياسي هائل لتقديم تخفيضات ضريبية.‏‏من شبه المؤكد إذن أنه ليس من قبيل المصادفة أن يكون وزير الدفاع البريطاني السابق، بن والاس، قد اختار خطبة الصباح في مؤتمر الحزب الذي يقوده المستشار الحالي، جيريمي هانت -والمراحل الختامية للمفاوضات الجارية وراء الكواليس حول بيان هانت الحاسم في الخريف- للكشف عن أنه كان قد ‏‏طلب من ريشي سوناك‏ مبلغ‏ 2.3 مليار جنيه إسترليني إضافية لأوكرانيا قبل استقالته هذا الصيف. وكتب والاس أنه في الحرب، تكون "أثمن سلعة على الإطلاق هي الأمل"، وكان من واجب بريطانيا الحفاظ على تلك الآمال بتحقيق النصر.‏في الأحاديث الخاصة، يعرب الساسة البريطانيون عن القلق بشأن حشد الدعم في واشنطن للحرب منذ أوائل الربيع على الأقل، وسط مقاومة متزايدة من اليمين الجمهوري، وشكوك في أن دونالد ترامب سيغلق الصنبور إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ‏‏وقال ترامب للناخبين المحتملين‏‏ في نيو هامبشاير في أيار (مايو)، عندما سئل عما إذا كان سيواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا: "نحن نتخلى عن الكثير من المعدات وليس لدينا ذخيرة لأنفسنا في الوقت الحالي". لكن وجهات نظر مماثلة تتسرب الآن عبر الشجيرات السياسية المنخفضة في بريطانيا أيضا. وقد سأل نايجل فاراج مشاهدي برنامجه على محطة "جي. بي. نيوز" في وقت سابق من هذا العام عما إذا كانت بريطانيا قد أعطت الآن "‏‏الكثير‏‏" لذلك البلد وتخاطر بترك نفسها بلا حماية، على الرغم من أن الهدف الأساسي من تسليح أوكرانيا هو تجنب اضطرار أعضاء "الناتو" إلى الدفاع عن أنفسهم ضد أي شيء قد تختار روسيا المنتصرة القيام به بعد ذلك.‏‏في حين أن ‏‏أمثال راسل براند‏‏ يروجون لنظريات المؤامرة حول أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي وصندوق النقد الدولي في الدوائر الشعبوية اليمينية، فإن فكرة أننا لا نستطيع الاستمرار في دعم أوكرانيا أخذت تجمع الكثير من الزخم. ونشر إيلون ماسك على موقعه الاجتماعي X (تويتر سابقا) يوم الاثنين، فوق صورة معالجة بـ"الفوتوشوب" بدا أنها تسخر من الزعيم الأوكراني: "عندما مرت خمس دقائق لم تطلب فيها مليار دولار كمساعدة".‏الآن، يجري نشر الفكرة القائلة بأن الأعمال الخيرية يجب أن تبدأ في الداخل، والتي طالما تم استخدامها ككبش نطاح ضد الإنفاق على المساعدات الخارجية، كحجة ضد تقديم المساعدات العسكرية، على الرغم من أن الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا هو أي شيء سوى أن يكون صدقة: إذا كان ثمة شيء، فإنها أموال التكفير عن الذنب. إن لدى حلفاء أوكرانيا مصلحة وجودية في وقف العدوان الروسي في أوروبا، لكنهم لا يريدون المخاطرة بحياة جنودهم، ولذلك تم إقناعهم بدلا من ذلك بإخراج دفتر الشيكات –سواء من أجل الأسلحة أو لاستيعاب الآثار التي يرتبها على اقتصاداتهم ارتفاع أسعار النفط والغاز. كانت تلك هي الصفقة غير المكتوبة، لكن والاس ليس وحده الذي يخشى على ما يبدو من أنها قد تشرع في الانهيار مع ازدياد صعوبة الأوضاع. ويحب أعضاء حزب المحافظين بعضا من الضجيج الوطني عالي الصوت في الدفاع عن المساعدات خلال مؤتمرهم. ولكن إذا كان عليهم أن يختاروا بين التخفيضات الضريبية في الوطن ودعم حرب شخص آخر في الخارج -حسنًا، هل ترهن مستقبل أوروبا على النتيجة؟‏‏كتب والاس في صحيفة الديلي تلغراف: "لدينا فرصة للمساعدة في إنهاء هذا. إن الجيش الروسي يتصدع". ولكن، ربما فقط إذا لم تتصدع السياسة الغربية أولاً.‏*غابي هينسليف Gaby Hinsliff: كاتبة عمود في صحيفة "الغارديان".*نشر هذا المقال تحت عنوان: As the war in Ukraine grinds on, western support is beginning to crack