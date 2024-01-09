ملامح حل في لبنان

مايكل يونغ* - (كارنيغي الشرق الأوسط) 2023/12/12

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تريد إسرائيل أن تحول المنطقة من حولها إلى صحراء وتدعو ذلك سلامًا. منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بات من الواضح لقيادتها، إلى جانب الثغرات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أن المشروع الصهيوني في مأزق. فالسياسيون الإسرائيليون يحاولون منذ عقود محو الوجود الفلسطيني بينهم، بيد أن الفلسطينيين باقون على أرضهم. ويعيش نحو 5 ملايين فلسطيني في المنطقة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن، إضافةً إلى السكان العرب في إسرائيل البالغ عددهم مليونَي نسمة. وقد أدرك الإسرائيليون أنهم ما لم ينفذوا حملة تطهير عرقي كبرى، فسينقلب المعدل الأعلى لمواليد الفلسطينيين ضدهم بالتدريج، نظرًا إلى أن تعداد السكان اليهود في إسرائيل يبلغ حوالى 7 ملايين نسمة.مع ذلك، ليست هذه المخاوف معزولة عن عوامل أخرى. يرى الإسرائيليون أن الغالبية الديموغرافية الفلسطينية الناشئة في إسرائيل والأراضي المحتلة تشكل خطرًا أكبر لأنها تحظى بدعم ميليشيات مسلحة جيدًا، على رأسها "حزب الله"، وتساندها قوة إقليمية هي إيران. لهذا يرغب بعض السياسيين الإسرائيليين في توسيع رقعة الحرب في غزة لتشمل لبنان، مفترضين أن الدعم الأميركي لإسرائيل في غزة قد يُفسح المجال أمام تنفيذ عملية عسكرية كبرى على الجبهة الشمالية.ثمة خوف في أوساط بعض المسؤولين الأميركيين من أن إسرائيل تنوي استخدام الأسلحة التي حصلت عليها من واشنطن لشن حرب على "حزب الله". ولكن يبدو من المستبعد حتى الآن أن يسمح الأميركيون بحرب كهذه، لأنها ستؤدي في الغالب إلى مواجهة إقليمية أوسع بمشاركة الولايات المتحدة وإيران. منذ بداية النزاع في غزة، تجري إدارة بايدن وطهران محادثات من خلف الكواليس سمحت بالحفاظ على حالة من الاستقرار القلِق في لبنان، يتبادل بموجبها "حزب الله" وإسرائيل الهجمات عبر الحدود، وإنما ضمن قواعد اشتباك متفق عليها.ولكن، هل يبعث الإسرائيليون على الطمأنينة فعلا في هذا الصدد؟ يُمكن جدا أن يسعوا إلى إشعال فتيل النزاع في لبنان ووضع إدارة بايدن أمام خيار صعب بين إما مساعدتهم أو تكبد ثمن سياسي نتيجة الإحجام عن ذلك. وسيكون هذا الوضع بالطبع محفوفًا بالمخاطر، خاصة وأن البعض في واشنطن يعتبرون أن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصلحة في توسيع رقعة الصراع في المنطقة لإنقاذ مستقبله السياسي.في هذا السياق، شرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لموقع "هفينغتون بوست": "هذه لحظة حاسمة في التاريخ، ويجب أن نشعر بالغضب إزاء الطريقة التي أحرق نتنياهو بها سمعتنا بكل ما للكلمة من معنى لتعزيز أجندته السياسية الشخصية. إن تبعات ذلك ستكون وخيمة على الأمن الأميركي".لا يخاطر الأميركيون أو الفرنسيون بترك الأمور لإسرائيل. قبل أسابيع قليلة، أوفدت إدارة بايدن آموس هوكستين إلى بيروت لتوجيه رسالة إلى "حزب الله" مفادها بأن الولايات المتحدة لا تريد حربًا في لبنان. ونقلت مصادر أن هوكستين، الذي ترك بصماته في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، سعى أيضًا إلى التفاوض بشأن ترسيم الحدود البرية بين البلدَين. لكن تقارير صحفية أشارت آنذاك إلى أن "حزب الله" ليس مستعدا بعد لهذه الخطوة.مع ذلك، يبقى الوضع اليوم في غاية الخطورة لأسباب عدة: أولًا، حتى في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي النزاع في غزة، قد لا توجد أي ترتيبات رسمية مماثلة لتهدئة الجبهة في لبنان. وبعبارة أخرى، يُحتمَل أن تحتفظ إسرائيل بهامشٍ للاستمرار في ضرب أهداف في البلد والمطالبة بعدها بتنازلات مقابل إنهاء حملتها العسكرية. وتتمثل أكثر هذه التنازلات ترجيحًا في ضمان انسحاب قوات "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني، من أجل السماح للإسرائيليين المقيمين على مقربة من الحدود الشمالية بالعودة إلى منازلهم.يتوافق المطلب الإسرائيلي مع قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أنهى حرب العام 2006 في لبنان، ودعا إلى "اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)". كما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، مؤخرًا، أن بلاده ملتزمة بتطبيق القرار 1701. وبتعبير آخر، سيكون من الصعب على "حزب الله" رفض مبادرة لدفع عناصره بعيدًا عن الحدود إذا كان ذلك يمثل انتهاكًا علنيًا لقرار أُممي تدعمه الدولة اللبنانية.كما أرسلت فرنسا خلال الفترة الأخيرة مسؤولين إلى لبنان لتجنب تدهور الأوضاع في البلاد. أولًا، بعثت باريس بوزيرة خارجيتها كاترين كولونا، ثم وزير دفاعها سيباستيان لوكورنو، وتبعهما الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، الذي تركزت مهمته على تمديد ولاية قائد الجيش اللبناني جوزيف عون إلى ما بعد كانون الثاني (يناير). وأخيرًا، وصل إلى بيروت رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية، برنار إيمييه، في تنسيق على ما يبدو مع الدول العربية وغير العربية التي تتابع الأحداث في لبنان عن كثب، لاقتراح حل لإنهاء القتال في جنوب لبنان، ودفع "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني. ووفقًا لتقارير إعلامية، رفض الحزب هذا الاقتراح قائلًا إنه لن يتوقف عن قصف إسرائيل إلا عند انتهاء الصراع في غزة، وأن الوضع في لبنان سيعود إلى ما كان عليه قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) حالما يحدث ذلك.لكن ثمة فرصة لتسوية تناقض الرد السلبي لـ"حزب الله". وقد تردد أن إيمييه، وهو سفير سابق في لبنان يتمتع بعلاقات جيدة في البلاد، اقترح أن يسحب الحزب عناصر وحدة الرضوان النخبوية التابعة له إلى الليطاني. ما الذي يعنيه ذلك ما لم توضَع قوةٌ على الأرض تُدقق في كل رجل يدخل إلى جنوب لبنان، وهو أمر مستحيل تقريبًا؟ يمكننا أن نفترض أن عناصر وحدة الرضوان سيدخلون مجددًا إلى المنطقة متى شاؤوا، نظرًا لكون الكثير منهم يتحدرون منها ولهم عائلات فيها. وقد حصل هذا مع القرار 1701 في العام 2006، إذ سرعان ما عاد "حزب الله" إلى جنوب الليطاني ولم تكن لدى الجيش اللبناني أو قوات اليونيفيل السلطة لمنع عناصر الحزب من العودة إلى قراهم.يعي حزب الله يعي هذه الحقيقة، ولذلك لا بد من تفسير رده السلبي على إيمييه بحذر. من المؤكد أن الحزب غير راغب في الالتزام بوقف الأعمال العدائية قبل نهاية الحرب في غزة، لكنه سيحرص على الأغلب على الموافقة على إنهاء رسمي للقتال في لبنان حالما يتم التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، ولو كان ذلك تفاديًا لأي غموض قد تستغله إسرائيل لشن حرب.يبقى السؤال هو ما إذا كان الإسرائيليون مستعدين لقبول هذه الحيلة. لا تبدو حكومة نتنياهو في مزاج لذلك، غير أن عوامل عدة ترجح قبولها. أولًا، قد تمثل الحرب مع "حزب الله" تصعيدا إقليميا كبيرا يمكن أن يسفر عن دمار جسيم في إسرائيل. ونظرًا إلى المعارضة الداخلية التي يواجهها نتنياهو، فسوف يتقلص الدعم لحكومته إذا رأى الإسرائيليون في الحرب مع لبنان محاولةً منه لضمان بقائه السياسي. وبذلك، قد لا تمتد الاندفاعة الإسرائيلية لمعاقبة حماس بالضرورة إلى "حزب الله".ثانيًا، لا يريد الأميركيون حربًا في لبنان، خصوصًا في عام انتخابي للرئيس بايدن. وقد سابق وأن واجه بايدن معارضة لأنه دعم إسرائيل في شن عملياتها الوحشية على غزة ، ومن المستبعد جدا أن يعطي لإسرائيل الضوء الأخضر لتوسيع الحرب بطريقة قد تزج القوات الأميركية فيها. لقد ضاق الأميركيون ذرعًا بالصراعات الخارجية غير المتناهية، ومن المؤكد أن حربًا جديدةً في الشرق الأوسط ستقوض مساعي بايدن لإعادة انتخابه. ثم أن الإدارة الأميركية تستطيع استخدام نفوذها الكبير في عملية صنع القرار في إسرائيل. فواشنطن هي التي تزود الأخيرة بالأسلحة التي قد تحتاج إليها لشن الحرب ، وقد تقرِر حتى أن لا تتدخل السفن الأميركية في حال أثارت إسرائيل صراعًا في لبنان من دون موافقة أميركية.ثالثًا، إن حربًا في لبنان، ولا سيما حربًا يُنظَر فيها إلى إسرائيل على أنها المعتدي، ستثير ردود فعل غاضبة في مختلف أنحاء العالم أكثر مما أثارته الحرب في غزة التي أطلقت حماس طلقاتها الأولى. وقد يشكل ذلك تهديدًا للمكاسب التي حققتها إسرائيل في غزة، ويعقد الأهداف الإسرائيلية، ويُرسي وضعًا جديدًا بالكامل لن تتمكن القوة النارية الإسرائيلية وحدها من حله. وإذا ما أرادت إسرائيل توسيع نطاق الحرب لتشمل لبنان، فعليها الاستعداد على الأرجح لصراع مع إيران أيضًا، ما يأخذ الأمور إلى مستويات قد لا يكون الإسرائيليون والأميركيون مُهيَئين تمامًا لمواجهتها.إذا وافق حزب الله على سحب "وحدة الرضوان" من الحدود، إضافةً إلى الانصياع للضغط الدولي للتمديد لعون قائدًا للجيش، فسيُطالِب بشيء في المقابل. وتُجمِع الآراء اللبنانية على أنه سيطلب من محاوري لبنان العرب والدوليين تأييد ترشيح سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية. وإذا نتجت عن ذلك صفقةٌ شاملة، فلن يكون أمام خصوم فرنجية المسيحيين خيارٌ سوى القبول به.في الظاهر، قد يقدم هذا التدبير شيئًا لكل طرف من الأطراف، حتى وإن ترك الكثير من الأسئلة بلا إجابات. فهل سيقبل حزب الله مثلًا بأن تتعرض حماس لانتكاسة كبرى في غزة من دون أن يرد؟ يبدو أنه لن يسمح بحدوث ذلك نظرًا لرفضه مناقشة أي تنازلات قبل توقف القتال هناك. ولكن لنفترض أن استجابته ستظل محدودة، عندئذ سيحصل "حزب الله" على الرئيس الذي يريده، وستتمكن إسرائيل من ادعاء نوع من الانتصار في غزة من دون حصول أي رد فعل لبناني كبير، ومن إعادة مواطنيها إلى منازلهم في الشمال، وسيتجنب الأميركيون والإيرانيون حربًا إقليمية، وسيُعفى لبنان من التدمير، مما يطمئن رعاته العرب والغربيين.هل هذا السيناريو مفرط في المثالية؟ ربما، لكن على الإسرائيليين أن يعوا أن الأمن على حدودهم يعتمد في نهاية المطاف على كفاءة قوتهم العسكرية، لا على حسن نية أعدائهم. ومن السذاجة بمكان، في ضوء الواقع اللبناني، توقُع بقاء "وحدة الرضوان" منتشرةً بعيدًا عن حدود إسرائيل، وفي الوقت نفسه مطالبة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بتنفيذ ذلك. ليس لدى إسرائيل هامش كبير لتوسيع نطاق الصراع في غزة. ولذلك، في ظل هذه الظروف، ونظرًا إلى الإدانة العالمية للمذابح التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، قد تضطر إلى القبول بما يمكنها الحصول عليه.*مايكل يونغ: مدير تحرير في "مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط" في بيروت.