من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

بيير هاسكي* - (وورلد كرنش) 2023/12/22بطريقتين مختلفتين تماماً، يشكل فشل الأمم المتحدة في كبح جماح الدول العدوانية إشارة إلى المزيد من المشاكل في المستقبل.* * *باريس- بدأ العام الماضي شعورنا المستمر بعدم التصديق في وجه حرب تستعر في أوكرانيا كانت قد بدأت قبل عشرة أشهر. والآن ينتهي العام 2023 بحربين: واحدة في أوكرانيا لا تتوقف، كما رأينا في إطلاق روسيا 35 طائرة من دون طيار على الأراضي الأوكرانية ليلة الأربعاء الماضي؛ وأخرى في غزة، والتي تُرسل إلينا كل يوم صوراً جديدة لمأساة هائلة.وفي كلتا الحالتين، تشكل هذه الصراعات السمة المميزة لعالم حيث أخلى القانون، وإن كان منقوصًا ومَعيبًا في الأساس، مكانه لمنطق القوة. وتختلف هاتان الحربان من حيث الأسباب والجهات الفاعلة، لكن كلاً منهما ترمز إلى عالم لم يعد يسير بسلاسة، حيث لم يعد المحكمون أو القانون العام جزءاً من المعادلة.انظروا فقط إلى ما يحدث في الأمم المتحدة. هناك، يقوم أحد أعضاء مجلس الأمن -الوصي على ميثاق الأمم المتحدة- بغزو جارته ذات السيادة، في حين يمنع عضو دائم آخر أيَّ تعبير جماعي لصالح وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء موت واسع النطاق يحدث كل دقيقة بين المدنيين.وهما بطبيعة الحال روسيا والولايات المتحدة، وكلاهما تتحملان المسؤولية أيضاً عن تجاهلهما للحوكمة العالمية.التناقض الغربيبدلاً من مجلس الأمن، تشكل الجمعية العامة للأمم المتحدة المنتدى الوحيد حيث يكون لكل دولة رأيها، وتكون الأصوات هناك كاشفة. في ما يتعلق بأوكرانيا، دعمت روسيا في العام الماضي قِلةٌ من الدول، لكن جزءاً مما يسمى "الجنوب العالمي" اختار الامتناع عن التصويت أو عدم التصويت. وفُسر هذا التحفظ في ذلك الحين بأنه إدانة من هذا الجزء من العالم لـ"المعايير المزدوجة" التي يمارسها الغرب.وكشفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة في أعقاب الهجوم الذي نفذته "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، مرة أخرى عن هذا التناقض الغربي. ولم يقتصر الأمر على عدم احترام القرارات التي كانت قد صدرت قبل عقود بشأن حل المشكلة الفلسطينية، بل إن واشنطن تواصل حماية إسرائيل على الرغم من تحفظاتها على أساليب الدولة اليهودية.في الأسبوع الماضي، كان التصويت في الجمعية العامة معبراً عن الكثير: فقد تعلق بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وصوتت أربع دول فقط ضد القرار: إسرائيل، والولايات المتحدة، وجزيرتا ناورو وميكرونيزيا. وصوتت لصالح القرار مائة واثنتان وسبعون دولة. وكان ذلك تصويتًا من دون استئناف، لكنه مع ذلك يغير شيئًا.البحث عن علامة التفاؤلمن الصعب أن نكون متفائلين بشأن أي من الصراعين. فقد وصلت الحرب في أوكرانيا إلى طريق مسدود في أعقاب فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف هذا الصيف، والصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة وأوروبا في تأمين تمويل للمساعدات. ويتلاعب فلاديمير بوتين بالوقت على أمل انتخاب دونالد ترامب في العام المقبل، أو أن يتعب الغرب من الدعم.وفي غزة، أدى الرد الإسرائيلي، خلال الشهرين ونصف الشهر الماضية، إلى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، وهو ما ينتقده حتى الأميركيون أنفسهم. ومع ذلك، ما يزالون الأميركيون يعارضون وقف إطلاق النار. ومن المرجح أن تنتهي هذه المرحلة من القصف المكثف في الأسابيع القليلة المقبلة، على الرغم من أن "العواقب" التي تلي ذلك غير واضحة؛ خاصة وأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يجلس على رأس السلطة في إسرائيل يعارض بشدة حلا سياسيا على أساس الدولتين.في ما هو أبعد من هذين الصراعين، فإنها مسألة الحوكمة نفسها هي التي أصبحت على المحك لأن قليلين هم الذين يهتمون بالحروب الأخرى التي ما تزال تستعر في السودان، أو في شرق الكونغو أو بورما. ومن أين ستأتي الإشارة الدولية للعودة إلى القانون والإنسانية البسيطة؟ للأسف، في الوقت الحالي، لا نرى هذه الإشارة قادمة على الإطلاق.‏*بيير هاسكي‏ Pierre Haski: ‏‏صحفي فرنسي كان نائب رئيس التحرير ‏في صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية‏ من كانون الثاني (يناير) 2006 حتى مغادرته في العام 2007.‏ وهو مؤسس مشارك لموقع "شارع 89‏"‏ ‏Rue89،‏‏ وهو ‏‏موقع إخباري‏‏ فرنسي بدأه صحفيون سابقون من صحيفة "‏‏ليبراسيون‏‏" تم إطلاقه رسميا في 6 أيار (مايو) 2007.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: Ukraine to Gaza: How Wars Flourish in a Toothless World Order