من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

‏‏‏ستيفن سيستانوفيتش‏‏ - (مجلس العلاقات الخارجية) 24/8/2023ترجمة: علاء الدين أبو زينةيغلبُ أن تظهر العديد من النظريات المتنافسة حول مصرع قائد المنظمة شبه العسكرية الروسية - وكلها تساعد في تفسير ماهية روسيا فلاديمير بوتين.* * *‏منذ اللحظة التي أطلق فيها رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوزين، تمرده في حزيران (يونيو) ضد هيئة الأركان العامة الروسية (وبشكل غير مباشر ضد الرئيس فلاديمير بوتين نفسه)، كان هناك اهتمام كثيف برد فعل بوتين. وبعد شهرين، مع مصرع بريغوزين في حادث تحطم طائرة شمال موسكو، يبدو أن ثمة إجابة ظهرت عن السؤال: لقد حقق رئيس الكرملين انتقامه.‏أم هل فعل حقا؟ بينما تظهر المزيد من المعلومات حول الحدث وتجري السلطات الروسية تحقيقًا، من المؤكد أن تفسيرات متنافسة ستظهر على السطح: أن السقوط كان حادثا؛ أن بريغوزين كان مستهدفا من قبل واحد أو أكثر من أعدائه العديدين؛ أن مستشاري بوتين نظموا عملية القتل، لكنهم لم يتلقوا تعليمات بفعل ذلك منه؛ وأخيرًا، بالطبع، أن بوتين هو الذي أمر بالضربة. ولن تستند أي من هذه الآراء إلى دليل حقيقي، لكنها تلقي جميعها الضوء على الكيفية التي يتغير بها النظام الذي يشرف عليه بوتين.‏‏1. ‏‏حادث؟‏‏ من المرجح جدا أن يجد التحقيق أن تحطم طائرة بريغوزين كان حادثًا من نوع ما. ومع ذلك، فإن التحقيقات المشحونة سياسيًا في روسيا (مثل هذا التحقيق) تفتقر إلى الشفافية في أفضل الظروف. ومن المرجح أن يعتمد تقرير رسمي على قطع مختلفة من المعلومات لإبعاد الشكوك عن الكرملين، مثل حقيقة أن الشركة المصنِّعة للطائرة البرازيلية قالت إنها توقفت عن صيانة الطائرة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا؛ أن فريق قيادة فاغنر كان عائدا لتوه من رحلة مرهقة إلى أفريقيا لتعزيز العلاقات مع عملاء المجموعة هناك؛ أن وحدات الدفاع الجوي حول موسكو كانت في حالة تأهب قصوى بسبب هجمات الطائرات الأوكرانية من دون طيار. ومع ذلك، حتى الروس الذين يصدِّقون هذه النسخة من الأحداث سيتم تذكيرهم أيضًا بالمدى الذي زعزع به بوتين استقرار البلاد.‏‏2. بريغوزين ‏‏استهدفه أعداؤه؟‏‏ لسنوات، ساعدت الحظوة التي يتمتع بها لدى بوتين في حماية بريغوزين بينما كان يراكِم الثروة والسلطة بلا هوادة. ومع زوال هذه الحماية بسبب التمرد، ربما شعر المنافسون والخصوم بمزيد من الحرية لتصفية الحسابات. ويشمل هؤلاء منافسين من عالم الأعمال (أصبح بريغوزين ثريًا من العقود التي أبرمها مع الحكومة، والتي يحسده عليها الآخرون بالتأكيد)، وشخصيات بارزة على أعلى مستوى في الحكومة الروسية نفسها، بما في ذلك كبار الجنرالات في وزارة الدفاع. وإذا اتضح أن الذي أسقط الطائرة كان وحدات الدفاع الجوي الروسية، فإن القيادة العليا في موسكو ستُعامَل بالمزيد من الشكوك. هل يمكن أن يكونوا قد تصرفوا بمفردهم؟ محتمل جدًا. ويدرك الروس أن نظام السلطة الذي يشرف عليه بوتين هذه الأيام يسمح صراحة بتعزيز المصالح المؤسسية الضيقة. (كما كتبت تاتيانا ستانوفايا، وهي واحدة من أفضل المحللين في السياسة الروسية، ‏‏مؤخرًا في ‏‏مجلة "فورين أفيرز"‏‏، فإن كبار المسؤولين في النظام "بدأوا يتعلمون العمل بشكل أكثر استقلالية عن بوتين").‏3. ‏‏هل فعلها موظفو بوتين؟‏‏ لاحظ الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ليست هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث في روسيا والتي لا يريدها بوتين. ومع ذلك، سوف يعطي بعض الروس لهذه القراءة لمصرع بريغوزين لمسة مختلفة. إن القيام بما يريده الرئيس من دون سؤاله صراحة هو تقليد عمره قرون في أوساط كبار رجال الحاشية، وليس شيئا يقتصر على روسيا. (لعبارة "الإنكار المعقول" أصول في واشنطن). وسوف تتعزز الفكرة القائلة بأن مستشاري الكرملين أخذوا زمام المبادرة للعمل ضد بريغوزين بملاحظة الطريقة التي تطور بها أسلوب بوتين الإداري في السنوات الأخيرة. وقد أصبح يُنظر ‏‏إليه الآن على نطاق واسع‏‏ بأنه أكثر عزلة وانفصالاً وترددًا مما كان في الماضي. وسوف يبدو تصرف دائرة بوتين بناءً على تقدير تفضيلاته، ولكن ليس بالضرورة بناء على أوامره، مقنعًا بشكل خاص لأولئك الذين يشعرون بالقلق من الخلل الوظيفي في الكرملين -ومن حرية العمل اللامحدودة تقريبا التي يمنحها هذا الخلل للأجهزة الأمنية.‏‏4. ‏‏طلب قادم مباشرة من الأعلى؟‏‏ لن يكون من الصعب عرض أمثلة على انتقام بوتين من أولئك الذين يعتبرهم خونة: إنها قائمة طويلة، وقد وصف بريغوزين صراحة بأنه خائن في أعقاب تمرد حزيران (يونيو) مباشرة. أضف إلى ذلك تصورًا واسع النطاق مفاده أن بوتن أظهر ضعفًا في تعامله أول الأمر مع التمرد، ومن السهل أن نزعم أنه راجع نفسه ثم اغتنم الفرصة للقيام بعرض واضح -بل ودراماتيكي- للقوة. لا يحب بوتين أن يُظهر الضعف. وفي الوقت الذي يعرف فيه على وجه الخصوص أن مستشاريه يشككون في حكمه، فربما يكون قد رأى في هذا القرار أهمية لجهة إعادة تأسيس قيادته. كان قد حاول لسنوات عديدة أن يجعل الاستقرار علامته التجارية الخاصة، ولا بد أنه يعرف أن عمله المتمثل في شن الحرب على أوكرانيا قد أضعفت هذا الادعاء.ثمة اتجاهان سيشكلان الأدلة حول هذه القضية بينما تصبح علنية. سوف يحاول النظام الروسي إبقاء هذه الأدلة تحت سيطرة مُحكمة. وفي الوقت نفسه، ثمة الكثير من المعلومات الأخرى مفتوحة المصدر -من ثرثرة وحدات الدفاع الجوي وسجلات تحركات الطائرة الأخيرة، إلى منشورات "فاغنر" على وسائل التواصل الاجتماعي، والتسريبات القادمة من المخابرات الغربية، وطاحونة الشائعات في موسكو النشطة على الدوام- التي ستضيف بالتأكيد إلى ما يظهر. ومن غير المرجح أن يرحب بوتين بالنتيجة: لا شيء من هذه التفسيرات سيجعله يبدو في حال حسن.‏*ستيفن سيستانوفيتش Stephen Sestanovich: زميل أقدم في زمالة ‏‏جورج ف. كينان للدراسات الروسية والأوراسية‏‏ في "مجلس العلاقات الخارجية"، وأستاذ كاثرين وشيلبي كولوم ديفيس للدبلوماسية الدولية في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا. وهو مؤلف ‏‏كتاب Maximalist: America in the World from Truman to Obama‏‏، (منشورات Knopf، شباط/ فبراير 2014).‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: Who Killed Yevgeny Prigozhin?