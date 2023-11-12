من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

اضافة اعلان

هيئة التحرير - (ذا بالستاين كرونيكل) 2/11/2023ترجمة: علاء الدين أبو زينةأبو عبيدة هو المتحدث العسكري لكتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وبقدرته على الإفلات من حدود اللغة وحدود الجماهير المستهدفة، ارتفع أبو عبيدة في الأهمية ليمثل جيلًا جديدًا من القادة الفلسطينيين والعرب.* * *على مر السنين، وتحديدًا منذ العام 2006، أصبح "أبو عبيدة" شخصية أيقونية بالنسبة للفلسطينيين، ثم في نهاية المطاف في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. وبالحكم من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والتغطية الإعلامية خارج هذه المناطق، يبدو أن صورة "أبو عبيدة" تطورت لتمثل شيئًا أكبر بكثير من مجرد فلسطين وضواحيها المباشرة. بكلمات أخرى، أصبح أبو عبيدة الآن ظاهرة عالمية.أبو عبيدة المزيفحتى تستفيد من قوة العلامة التجارية، صنعت إسرائيل العديد من الادعاءات حول هويته، وأعطته وجهًا واسمًا، وادعت في كثير من الأحيان أنها قصفت منزله بشكل متكرر -في الأعوام 2008، و2012، و2014، ومرة أخرى، في الحرب الجارية والمستمرة على غزة.وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية، نقلاً عن أجهزة المخابرات الإسرائيلية، إن "أبو عبيدة" ينحدر من قرية نعليا، وهي إحدى القرى الفلسطينية العديدة التي احتلتها إسرائيل ودمرتها في العام 1948 عندما تأسست على أنقاض فلسطين التاريخية.وفي تموز (يوليو) من العام 2014، زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "أبو عبيدة" حصل على درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية في غزة، وذهبت بعيدًا إلى حد تحديد عنوان أطروحته، بل في الحقيقة موضوع رسالته للدكتوراه أيضًا.هدى وأبو عبيدةفي الحقيقة، لا نعرف أي شيء عن أبي عبيدة. وخلافاً لمحمد ضيف؛ القائد العام لكتائب القسام، لا تتوفر حتى صور مبكرة لأبي عبيدة.وبالقدر نفسه من الصحة، لا يبدو أن الرجل مهتم بالسعي إلى الشهرة أو التقدير بما يتجاوز دوره الحالي كمتحدث باسم واحدة من أقوى مجموعات المقاومة الفلسطينية في التاريخ -إن لم تكن أقواها على الإطلاق.ظهر أبو عبيدة للمرة الأولى في العام 2006. وفي ذلك الحين، تحدث ببلاغة وحسم، وبنبرة عاطفية ميزت كل تصريحاته خلال الأعوام السبعة عشر الماضية.وكان أول بيان أصدره أبو عبيدة هو إعلان مسؤولية "كتائب القسام" عن عملية عسكرية نُفذت شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. وقد أسفرت تلك العملية عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين، وأدت إلى أسر جلعاد شاليط. والباقي تاريخ.وجاءت تلك العملية كرد مباشر على غارة إسرائيلية استهدفت عائلة أبو غالية الفلسطينية أثناء نزهة على شاطئ بيت لاهيا في شمال قطاع غزة. وأظهرت لقطات مأساوية من المجزرة الفتاة الصغيرة هدى؛ الناجية الوحيدة من الهجوم الإسرائيلي، وهي تصرخ باسم والديها بينما كانوا جميعًا مستلقين بلا حراك على رمال الشاطئ.ووقعت المجزرة في 9 حزيران (يونيو) 2006، وظهرت رسالة أبو عبيدة الأولى في 25 من الشهر نفسه، كما لو أنها جاءت ردا على كرب هدى. ومنذ ذلك اليوم، بدأ الفلسطينيون، والعرب في نهاية المطاف، والعديد من الناس حول العالم، في ربط صوت أبو عبيدة بقوة وصمود المقاومة الفلسطينية.قائد من نوع مختلفخلافاً لخطب الزعماء العرب، عندما يلقي أبو عبيدة رسائله المختصرة ودقيقة الصياغة، فإن ملايين العرب يستمعون إليه، ويستمعون بعناية.والشيء الآخر الذي يجعل رسائل أبي عبيدة فعالة للغاية هو أنه نادرًا ما يبدو وكأنه يكذب أو يضلل. وإضافة إلى ذلك، فإن جمهوره المستهدف عالمي: "شعبنا الصامد"، "أمتنا العربية والإسلامية"، وبالقدر نفسه من الأهمية، "شعوب العالم الحرة".بقدرته على الإفلات من حدود اللغة وحدود الجماهير المستهدفة، ارتفع أبو عبيدة في أهميته ليمثل جيلًا جديدًا من القادة الفلسطينيين والعرب، جيل غالبًا ما يقف جنبًا إلى جنب ليُقارن مع أولئك الذين يعتبرون أذنابًا لواشنطن وحلفائها الغربيين.*نشر هذا الملف الموجز تحت عنوان: Who is Abu Obeida, Al-Qassam’s Famous Military Spokesman – PROFILE