نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

شخصيات إسرائيلية* - (نيويورك تايمز) 27/6/2024
دعا قادة الكونغرس الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة في اجتماع مشترك لمجلسي الشيوخ والنواب في 24 تموز (يوليو). وعادة ما نعتبر، نحن الإسرائيليين، مثل هذه الدعوة اعترافًا بالقيم المشتركة لبلدينا وبادرة ترحيب من أقرب صديق وحليف لنا، والذي ندين له عاطفياً وأخلاقياً.
لكن الكونغرس ارتكب خطأ فادحًا. إن ظهور السيد نتنياهو في واشنطن لن يمثل دولة إسرائيل ومواطنيها، وسوف يكافئ سلوكه الفاضح والمدمر تجاه بلدنا.
نحن نأتي من مجموعة متنوعة من مجالات المجتمع الإسرائيلي: العلوم، والتكنولوجيا، والسياسة، والدفاع، والقانون والثقافة. ولذلك نحن في وضع جيد لتقييم التأثير الكلي لحكومة السيد نتنياهو، ومثل الكثيرين، نعتقد أنه يقود إسرائيل إلى أسفل بسرعة تنذر بالخطر، إلى الحد الذي ربما نفقد فيه في نهاية المطاف البلد الذي نحبه.
حتى الآن، فشل السيد نتنياهو في أن يأتي بخطة لإنهاء الحرب في غزة ولم يتمكن من تحقيق حرية عشرات الرهائن. وعلى أقل تقدير، كان ينبغي أن تكون الدعوة لمخاطبة الكونغرس مشروطة بحل هاتين المسألتين، بالإضافة إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.
إن دعوة السيد نتنياهو ستكافئ ازدراءه لجهود الولايات المتحدة لتطبيق خطة للسلام، والسماح بوصول مزيد من المساعدات لشعب غزة المحاصر والقيام بعمل أفضل بشأن تجنب إيذاء المدنيين. وقد رفض مرارًا وتكرارًا خطة الرئيس بايدن للإطاحة بحماس من السلطة في غزة من خلال تشكيل قوة لحفظ السلام. ومن المرجح كثيرًا أن تجلب مثل هذه الخطوة في أعقابها تحالفاً إقليمياً أوسع بكثير، بما في ذلك إيجاد رؤية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الأمر الذي لا يصب في مصلحة إسرائيل فحسب، بل في مصلحة كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة أيضًا. ويشكل نتنياهو العقبة الرئيسية أمام هذه النتائج.
لقد فشل الرجل الذي سيخاطب الكونغرس الشهر المقبل، تموز (يوليو)، في تحمل المسؤولية عن الأخطاء الفادحة التي أتاحت هجوم حماس، وألقى باللوم في البداية على قادة الأمن (ثم تراجع بسرعة)، ولم يعلن بعد عن تشكيل لجنة التحقيق الحكومية المطلوبة بشدة، برئاسة قاض في المحكمة العليا، للنظر في أسباب ذلك الفشل الذريع.
وعلى الرغم من القتال العنيف الدائرة في غزة والخسائر اليومية في كلا الجانبين في أعقاب هجمات حماس المروعة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يواصل السيد نتنياهو المضي قدمًا في إعادة تشكيل لإسرائيل بطريقة استبدادية، كما لو أن شيئًا لم يتغير. وتقوم قوات الشرطة الإسرائيلية، تحت قيادة وزير الأمن اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بقمع المتظاهرين الإسرائيليين بعنف. وما تزال تعيينات قضاة المحاكم ورئيس المحكمة العليا معلقة. وما تزال المؤسسات العلمية والثقافية المركزية تعاني من المحاولات الحكومية للسيطرة السياسية عليها. كما تم توجيه مبالغ كبيرة من المال بتهور لتذهب إلى الأرثوذكس المتطرفين، الذين لا يشاركون إلى حد كبير في حمل العبء الاقتصادي والأمني الذي يتحمله مواطنو إسرائيل، خاصة من خلال بقائهم معفيين من الخدمة في الجيش. ويعد قرار المحكمة العليا الذي صدر يوم الثلاثاء بإلغاء هذا الإعفاء خطوة إلى الأمام، على الرغم من أن التأثير العملي لهذا القرار غير واضح، بالنظر إلى أن السيد نتنياهو اقترح تكريس الإعفاء في قانون.
وفوق كل شيء، أصبح العديد من الإسرائيليين مقتنعين بأن السيد نتنياهو عرقل الصفقات المقترحة مع حماس، التي كان من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، من أجل الإبقاء على الحرب مستمرة، وبالتالي تجنب المحاسبة السياسية الحتمية التي سيواجهها عندما تنتهي.
يعارض بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، اللذان يحتاج نتنياهو إلى دعمهما للحفاظ على حكومته، بشدة، وقف الحرب في غزة، حتى في شكل هدنة مؤقتة. وهما يطالبان باحتلال قطاع غزة وملئه بمستوطنات جديدة.
على مدى أشهر حتى الآن، شارك الكثيرون منا في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد تطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن، وإنهاء الحرب وإجراء انتخابات فورية. وتظهر استطلاعات رأي الإسرائيليين أن الأغلبية تريد إجراء انتخابات فورية، أو إجراء انتخابات في نهاية الحرب.
لقد فقد جزء كبير من الإسرائيليين الثقة في حكومة السيد نتنياهو. وهو يتشبث بالسلطة بفضل أغلبية برلمانية هشة. وتتجاهل هذه الأغلبية محنة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين نزحوا في الجنوب بعد هجوم حماس وفي الشمال بسبب هجمات "حزب الله" في لبنان، وعائلات الرهائن، التي تشكل الآن قوة كبيرة في إسرائيل.
هذا هو المكان الذي يتناسب فيه خطاب نتنياهو أمام الكونغرس مع احتياجاته السياسية. ولا شك أنها ستتم مسرحته بعناية لدعم قبضته المهتزة على السلطة، والسماح له بالتباهي أمام ناخبيه بما يسمى دعم أميركا لسياساته الفاشلة.
وسوف يتشجع مؤيدوه في إسرائيل بظهوره في الكونغرس للإصرار على استمرار الحرب، الأمر الذي سيُبعد أكثر أي اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم العديد من المواطنين الأميركيين.
إن إعطاء السيد نتنياهو المنصة في واشنطن سيتجاهل غضب وألم شعبه، كما تم التعبير عنه في المظاهرات التي تجري في جميع أنحاء البلاد. يجب على المشرعين الأميركيين ألا يسمحوا لهذا بأن يحدث. ويجب أن يطلبوا من السيد نتنياهو البقاء في المنزل.
الموقعون:
*دافيد هارئيل David Harel: رئيس الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات.
*تامير باردو Tamir Pardo: المدير السابق للموساد، جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي.
*تاليا ساسون Talia Sasson: المديرة السابقة لقسم المهام الخاصة في مكتب المدعي العام الإسرائيلي.
*إيهود باراك Ehud Barak: رئيس وزراء سابق لإسرائيل.
*آرون سيخانوفر Aaron Ciechanover: حصل على جائزة نوبل في الكيمياء في العام 2004.
*ديفيد غروسمان David Grossman: روائي وكاتب مقالات.
*نشرت هذه الرسالة تحت عنوان: We Are Israelis Calling on Congress to Disinvite Netanyahu