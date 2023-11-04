نص ‏الخطة الإسرائيلية للتطهير العرقي في غزة: الترجمة الكاملة‏

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ملاحظات المحرر:في الآونة الأخيرة، تحدثت الكثير من التقارير الإعلامية عن خطة للتطهير العرقي لقطاع غزة تقوم بتعميمها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية. وفي 28 الأول (أكتوبر) نشر الموقع المحلي التقدمي العامل في الكيان، "النداء المحلي" Local Call تسريبا للوثيقة المكونة من عشر صفحات كاملة باللغة العبرية. وفي نهايات تشرين الأول (أكتوبر) نشر موقع "موندويس" Mondoweiss وموقع "مجلة 972+"، الشريك الإعلامي لموقع "لوكال كول"، ترجمة إنجليزية للوثيقة.يقول موقع "مجلة 972+" إن الوثيقة المكونة من 10 صفحات، والمؤرخة بتاريخ 13 تشرين الأول (أكتوبر 2023)، "تحمل شعار وزارة الاستخبارات –وهي هيئة حكومية صغيرة تنتج أبحاثا سياسية وترسل مقترحاتها إلى وكالات الاستخبارات والجيش والوزارات الأخرى. ويقيِّم التقرير ثلاثة خيارات تتعلق بمستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار ‏‏الحرب الحالية‏‏، ويوصي بنقل كامل للسكان كمسار مفضل. كما يدعو إسرائيل إلى تجنيد المجتمع الدولي لدعم هذا المسعى".ويضيف الموقع أن وزارة الاستخبارات أكدت صحة الوثيقة.‏ وحسب الموقع، "‏لا يشير وجود الوثيقة بالضرورة إلى أن توصياتها قيد الدراسة من قبل مؤسسة الدفاع الإسرائيلية. فعلى الرغم من اسمها، ليست ‏‏وزارة الاستخبارات‏‏ مسؤولة بشكل مباشر عن أي جهاز استخباراتي، وإنما تقوم بشكل مستقل بإعداد دراسات وأوراق سياسات يتم توزيعها على الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية لمراجعتها، ولكنها ليست ملزمة. تبلغ الميزانية السنوية للوزارة 25 مليون شيكل ويعتبر نفوذها صغيرا نسبيا. وترأسها حاليا جيلا غمليئيل، العضو في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".‏‏تبدأ ورقة السياسة المذكورة التي أعدتها الوزارة باقتراح أن "إسرائيل مطالبة بإحداث تغيير كبير في الواقع المدني" في غزة، ويحدد مؤلفوها ثلاثة بدائل لمستقبل غزة: أ. استيراد حكم السلطة الفلسطينية؛ ب. تعزيز "حكم عربي محلي"؛ أو، ج. "إجلاء السكان المدنيين من غزة إلى سيناء". وتخلص الورقة إلى أن "البديل (ج) هو الذي يحقق نتائج إستراتيجية إيجابية وطويلة الأجل لإسرائيل"، ويتضمن كافة الاعتبارات التي تحيط بتنفيذه. ‏‏سوف يلاحظ القارئ المنهجية التي يتم بها وضع السياسات وإعداد التوصيات وتفصيل الخيارات لصانع القرار في الكيان الصهيوني. ويأخذ هؤلاء المخططون الماكرون بعين الاعتبار كل عامل ممكن، بما في ذلك ردود الفعل المحلية والدولية، والكلف المادية والاعتبارية، وقراءة النفسية الرسمية والشعبية. وهم يزِنون الأرباح والخسائر بطريقة تسهل على صانع القرار محاكمة البدائل بأقل قدر من الجهد.مع أن هذه الخطة تظل وثيقة سياسة أولية ولم يتم اعتمادها رسميًا بعد، فإنها تكشف، بما مواربة ولا لُبس، عن الطبيعة الغادرة لفكر الكيان الصهيوني، وعقليته التآمرية وانتهازيته التي لا تضع في اعتبارها أي أخلاقيات. ويدعو محتوى هذه الوثيقة، الذي يمكن القياس عليه لتقدير منهجية التفكير الصهيوني، إلى التخلص من أي أوهام بشأن موثوقيته، ومحاذير التعامل معه، أو مسالمته، أو تطبيعه.فيما يلي الترجمة العربية لورقة السياسة التي أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المعنونة "بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة"، التي تدعو إلى التطهير العرقي للفلسطينيين من غزة.‏