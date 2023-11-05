هبط عن السلم

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البروفيسور ايال زيسر - 5/11/2023بداية، تمخض الجبل فولد فأرا – حسن نصرالله لم يقل يوم الجمعة أي شيء جديد أو ذا مغزى في الخطاب الذي خاف منه الكثيرون جدا. وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن سرق منه العرض وزعيم حزب الله هرب من مسؤوليته عن المذبحة في غلاف غزة.الحقيقة المرة هي انه رغم وجود الكثيرين ممن يرتعدون من نصرالله، لم يعد اليوم يعتبر جهة هامة في الشرق الأوسط وفي المنطقة.معضلته جدا بسيطة: هو يخاف ان يهاجم إسرائيل لانه يعرف بان بيروت ستخرب، هكذا بحيث أن غزة الان ستبدو كجنة عدن امامها. في الخطاب قال انه لم يعرف وانه أيضا غير مسؤول عن هجوم حماس – وهذا ينظفه مما جرى في غلاف غزة. اقدر انه يخاف النقد الدولي الذي يوجد اليوم على أفعال حماس. هذا نزول عن السلم ويمكن تنفس الصعداء لانه لم يقل أي شيء هام، جديدا او ذا مغزى.نصرالله لا يريد الحرب، لكنه يستفزنا بقدر ما يسمح له بالاستفزاز. هذه لعبة "أنا اطلق النار على جنود الجيش الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي يطلق النار على جنود حزب الله". هذا مريح له، وعلى ما يبدو مريحا لنا أيضا. يمكنه أن يرفع الدرجة قليلا ويناور قريبا – لكن من الخطاب يمكن لنا أيضا ان نرى بانه يخاف الحرب، لانه يخاف ان ندمر لبنان.ثلاثة أسابيع وهو لم يتحدث وهو سياسي، ومثلما قالوا عن نتنياهو "اين انت؟" – وبالتالي فعليه أيضا قالوا هذا. من جهة شجع أفعال حماس، من جهة أخرى هو غير مسؤول عن افعالهم. بعد أن قامت حماس بالمذبحة، فهذا نزول الى أناه. يوجد فيه خوف من إسرائيل ومن الولايات المتحدة.