هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

جون رينتول* - (إندبندنت عربية) 2024/1/14

جاء وزير الخارجية البريطاني إلى مجلس العموم لرفض الإجابة عن الأسئلة -تماماً مثلما فعل في مجلس اللوردات. لكن ديفيد كاميرون اعترف بأنه "قلق" بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي في غزة. اضافة اعلان

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كان أداء اللورد ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، متقناً في شهادته التي أدلى بها أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، إلا أنه كان مراوغاً في إجاباته. فعندما سُئِل عما إذا كان قد تلقى مشورة قانونية بشأن انتهاك إسرائيل المحتمل للقانون الدولي في غزة، قال إنه "لا يريد الإجابة عن هذا السؤال".

إذن، هذا ما يعنيه رئيس الوزراء سوناك عندما يقول إن الوزراء الأعضاء في مجلس اللوردات سيخضعون للمساءلة من قِبل مجلس العموم، شأنهم في ذلك شأن الوزراء أعضاء مجلس العموم. وهم يستطيعون القدوم إلى لجنة استماع ليرفضوا الإجابة عن الأسئلة أيضًا كما لو كانوا يرفضون الإجابة عن الأسئلة في مجلس العموم.

وكان الترقب قد ارتفع بشأن مثول اللورد كاميرون أمام لجنة الشؤون الخارجية، وليس فقط لأنه من النادر أن يحضر إليها وزير من مجلس اللوردات، حيث كانت هذه هي الفرصة الأولى التي أتيحت للنواب لاستجوابه منذ تعيينه في تشرين الثاني (نوفمبر) في رئاسة وزارة الخارجية، ولكن أيضاً لأن جلسته السابقة التي كانت مقررة قبل عيد الميلاد كان قد جرى تأجيلها لحضوره جنازة أمير الكويت.

يبدو أن ظنون مُهاجِمي كاميرون في لجنة الشؤون الخارجية قد خابت في العثور على نقطة ضعف في الدفاع المثالي لرئيس الوزراء الأسبق.

عندما سأله دان كاردين من حزب "العمال"، عن احتمالات هزيمة "حماس" من خلال التدخل العسكري، أعاد اللورد كاميرون صياغة السؤال وأجاب بنسخته الخاصة، قائلاً: "هل يمكنك هزيمة أيديولوجية من خلال التدخل المسلح؟ لا".

وأشار كاميرون إلى أن بإمكان "حماس" أن تنهي الحرب في أي لحظة إذا قامت بإلقاء سلاحها، وهو أمر صحيح من الناحية الواقعية، إلا أنه لا يقدم حلاً عملياً لما يجري. كما خاض كاميرون أيضاً نقاشاً مطولاً مع أليسيا كيرنز، رئيسة اللجنة من حزب "المحافظين"، المعروفة بمهاراتها الاستعراضية، حول التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي باعتبارها قوة احتلال.

كان اللورد كاميرون متردداً في الاعتراف بإسرائيل كقوة احتلال، مشيراً إلى انسحاب قواتها من غزة في العام 2005. لكن السير فيليب بارتون، المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، والذي كان جالساً إلى جانبه، أشار إلى أن غزة والضفة الغربية ما تزالان تعتبران أراضي فلسطينية محتلة. وقد دفع هذا التدخل كاميرون إلى الإقرار بأن إسرائيل قد تتحمل مسؤوليات قانونية معينة، على الرغم من أنه حدد ذلك بالقول: "لكنني لست محامياً".

بعد ذلك انضمت كيرنز إلى بريندان أوهارا، النائب عن "الحزب الوطني الأسكتلندي"، في التضييق على وزير الخارجية. وسأل أوهارا اللورد كاميرون عما إذا كان قد رأى أي دليل على انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. وقد تردد كاميرون في الرد: "لا أريد- لا أريد..."، ليقاطع أوهارا جملته: "أجب عن السؤال".

بدا هذا ذكياً جداً، سوى أن اللورد كاميرون، بعد استجواب مستمر من كيرنز، أنهى أخيراً الجملة بنفسه: "لا أريد الإجابة عن هذا السؤال". وبالطبع لا يريد ذلك؛ فهو أعلى مسؤول دبلوماسي في البلاد ولا يمكنه أن يتهم الحلفاء بارتكاب جرائم حرب. وسوف تخسر المملكة المتحدة لو فعلت ذلك أي نفوذ متواضع لها على الحكومة الإسرائيلية.

طوال النقاش، حافظ اللورد كاميرون على نهج حذر في ردوده. وأعرب عن تحفظاته بشأن استخدام مصطلحات قوية مثل "الإبادة الجماعية" بشكل عرضي، واختلف مع مبادرة جنوب أفريقيا التي تمثلت في رفع دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية على هذه الأسس. ومع ذلك، فقد أقر بوجود العديد من القضايا المعقدة والدقيقة في القانون الدولي والتي تقع بين طرفي الإبادة الجماعية والتبرئة الكاملة.

اعترف اللورد كاميرون بأنه "قلق" بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي، لكنه لم يرغب في الإجابة عن السؤال لأنه -وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي بدا فيها تحت الضغط- لم يتمكن من التأكد مما ورد في جميع الأوراق التي وُضِعَت على مكتبه. وكان الأمر كما لو أن في ذلك إشارة ضمنية إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الأوراق تقول إن قوات الدفاع الإسرائيلية قد تكون عُرضةً للمحاكمة أمام بعض المحاكم.

مع اختتام جلسة اللجنة حول إسرائيل وغزة بعد ما يقرب من الساعة، تحول اللورد كاميرون إلى مناقشة قضايا عالمية أخرى مثل أوكرانيا والصين، مستخدماً لغة أكثر قبولاً وأقل إثارة للجدل.

كان هذا الحدث مثالاً للمساءلة البرلمانية. ولكن، لطالما كان كاميرون بارعاً في التعامل مع مثل هذه المواقف، وبالتالي لا يمكن قول أن كاميرون قد وُضع تحت الاختبار، بعد.



*جون تندال رينتول John Rentoul:‏‏ من مواليد 25 أيلول (سبتمبر) 1958)‏‏، معلق سياسي ‏و‏صحفي بريطاني. أصبح كبير المعلقين السياسيين ‏‏لصحيفة الإندبندنت في العام‏‏ 2004.‏