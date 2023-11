هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

اضافة اعلان

تقرير خاص – (الإيكونوميست) 2023/10/23ترجمة: علاء الدين أبو زينةربما تكون "السلطة الفلسطينية" محظوظة إذا تمكنت من الاستمرار في السيطرة على الضفة الغربية بحلول نهاية هذه الحرب. وحتى أولئك الذين لا يكنون الكثير من الحب لـ"حماس" ونهجها الإسلامي، يشعرون بالفزع من احتمال أن تتمكن إسرائيل من القضاء عليها. وهم يحثون عباس على تنحية الفصائلية جانباً وحشد حركة "فتح" العلمانية خلف "حماس" في حكومة وحدة وطنية.* * *رام الله - بينما تستعد القوات الإسرائيلية لغزو غزة، ثمة سؤال يظل يطفو على السطح: من هو الذي ينبغي أن يسيطر على القطاع في حال تم استئصال "حماس" منه -إذا كانت هذه القوات قادرة حقا على القيام بذلك من الأساس؟ في الإجابة عن هذا السؤال، يتطلع كثيرون، وخاصة حلفاء إسرائيل، إلى "السلطة الفلسطينية"، التي كانت "حماس" قد طردتها من غزة بعد عامين تقريبا من سحب إسرائيل قواتها وتفكيك مستوطناتها هناك في العام 2005. ولكن، يبدو أن "السلطة الفلسطينية" ليست في وضع يسمح لها بتولي المسؤولية عن الجيب الساحلي. وفي واقع الأمر، لا توجد ضمانات بأنها ستظل، بحلول نهاية هذه الحرب، تحتفظ بالسيطرة حتى في رام الله، عاصمة الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.كان من المفترض أن تكون "السلطة الفلسطينية"، التي وُلدت من رحم "اتفاقات أوسلو" في العام 1993، أساس الدولة الفلسطينية المستقبلية. ولكن، مع تراجع احتمالات إقامة تلك الدولة، تراجعت كذلك الثقة في "السلطة الفلسطينية" التي يترأسها محمود عباس البالغ من العمر 87 عاما، والتي ينظر إليها الفلسطينيون على نطاق واسع على أنها فاسدة وغير كفؤة. وكان قد تم انتخاب السيد عباس لولاية رئاسية مدتها أربع سنوات في العام 2005، لكنه ما يزال يحتفظ بمنصبه منذ ذلك الحين. ويقول سلام فياض، رئيس الوزراء السابق للسلطة الفلسطينية: "لم يتبق الكثير في الحقيقة في خزان شرعية السلطة الفلسطينية. وما لم تغير مسارها جقًا بسرعة كبيرة، فإن الأمر برمته يمكن أن ينهار".يرجع ذلك، في جزء منه، إلى عدم قدرتها على حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية من هجمات المستوطنين الإسرائيليين أو وقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية. وقد فقدت السلطة الفلسطينية السيطرة على الأمن في مساحات واسعة من الضفة الغربية لصالح الجماعات المسلحة، مثل "كتائب جنين"، و"عرين الأسود" في نابلس خلال السنوات الأخيرة. كما أن الهجوم الذي راح ضحيته 1.400 إسرائيلي في الهجوم الذين شنته "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، والقصف الإسرائيلي اللاحق لـ"حماس" في غزة، والزيادة الحادة في الهجمات التي يشنها المستوطنون في الضفة الغربية؛ كل ذلك يندرج في جملة الأسباب التي دفعت بـ"السلطة الفلسطينية" إلى موقف أكثر خطورة.في استطلاع للرأي أجري في أيلول (سبتمبر)، قال 53 في المائة من الفلسطينيين إنهم يعتقدون أن "الكفاح المسلح" ضد إسرائيل هو أفضل وسيلة لإقامة الدولة، مقارنة ب20 في المائة فقط قالوا أنهم يفضلون المفاوضات. ومع استمرار الحرب في غزة، واستمرار تدفق الصور القادمة من القطاع والتي تظهر المدنيين الذين يُقتلون بسبب القصف الإسرائيلي، يبدو أن شعبية "حماس" آخذة في الازدياد، في حين تبدو شعبية "السلطة الفلسطينية آخذة في الانخفاض. وعندما ظهرت الأنباء عن القصف في المستشفى الأهلي العربي في غزة، تجمعت حشود غاضبة في شوارع الضفة الغربية. لكن غضبهم لم يكن موجهًا إلى إسرائيل التي يعتقد معظم الفلسطينيين أنها هي التي قصفت المستشفى. (يقول بعض اللمحللين ووكالات استخبارات غربية أن الانفجار في المستشفى نتج عن صاروخ أطلقته من غزة بشكل خاطئ حركة الجهاد الإسلامي، وهي جماعة فلسطينية مسلحة أخرى). بدلاً من ذلك، تم توجيه الغضب نحو "السلطة الفلسطينية". وسار المئات من المتظاهرين إلى المجمع الرئاسي لعباس في رام الله. وفي صدى للاحتجاجات الجماهيرية التي هزت الدول العربية وأطاحت بحكومات في العام 2011، هتف كثيرون من المحتجين: "الشعب يريد إسقاط الرئيس".كانت حركة "فتح"، الفصيل الفلسطيني الذي يقوده عباس والذي يهيمن على "السلطة الفلسطينية"، ممزقة مسبقًا بسبب الاقتتال الداخلي حول من سيخلفه. وهي تشهد الآن المزيد من التمزق بسبب موقفها من "حماس". ويعتقد المقربون من الرئيس أن حركة "فتح -والسلطة الفلسطينية، التي أصبحت مرادفاً لها- يمكن أن تتدبر أمر بقائها إلى أن تشهد سحق منافستها الإسلامية، "حماس"، الأمر الذي ربما يمنحها فرصة لاستعادة السيطرة على غزة. ومع ذلك، يفكر العديد من أعضاء الحركة بشكل مختلف. ويقول أحد مسؤولي "فتح" في رام الله، وهو يتألم بسبب القلق على سلامة أقاربه في غزة: "إن انهيار (حماس) في غزة سيؤدي إلى انهيار ’فتح‘".وحتى أولئك الذين لا يكنون الكثير من الحب لـ"حماس" وتشددها الإسلامي، يشعرون بالفزع من احتمال أن تتمكن إسرائيل من القضاء عليها. وهم يحثون الرئيس عباس على تنحية الفصائلية جانباً وحشد حركة "فتح" العلمانية خلف "حماس" في حكومة وحدة وطنية. ويقول رائد الدبعي، أحد مسؤولي حركة "فتح" في نابلس، أكبر مدينة في الضفة الغربية: "كلا الجانبين يحتاجان إلى بعضهما البعض. حماس في حاجة إلى الشرعية الدولية التي تتمتع بها ’فتح‘، و’فتح‘ و’السلطة الفلسطينية‘ في حاجة إلى الشعبية التي تتمتع بها حماس".كما تتفاقم أزمة الشرعية التي تعاني منها "السلطة الفلسطينية" بالمعاناة من أزمة مالية أيضا. وعلى الرغم من أن "السلطة الفلسطينية" لم تتمكن من التطور إلى مرتبة حكم دولة فلسطينية مستقلة، إلا أن العديد من الفلسطينيين يقبلونها ببساطة كمصدر للرواتب والوظائف في القطاع العام. ومع ذلك، يبدو أنها قد لا تكون قادرة على توفير حتى هذه الأشياء. وفي الأسابيع القليلة المقبلة، سوف يترتب على "السلطة الفلسطينية" أن تدفع رواتب القطاع العام، بما في ذلك أجور 34.000 عنصر في قوات الأمن الفلسطينية. لكنها تستطيع دفع أقل من 50 في المائة من فاتورة الرواتب لهذا الشهر، وفقًا لأحد كبار المسؤولين في "السلطة"، الذي أضاف أنه حتى قبل اندلاع الحرب الحالية في غزة، كانت إسرائيل تحتجز عائدات الجمارك التي تلتزم بتسليمها لـ"السلطة". ومن المرجح أن تصبح هذه الأزمة النقدية أكثر حدة نتيجة للحرب الحالية، لأن إسرائيل أغلقت حدودها أمام آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين كانوا يعملون عادة في إسرائيل ويدفعون ضرائب الدخل لـ"السلطة الفلسطينية".يتعرض أفراد قوات الأمن التابعة لـ"السلطة الفلسطينية" مسبقًا للاتهام من الأصدقاء والعائلات بأنهم وكلاء للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. وفي كثير من الحالات، يكون الشيء الوحيد الذي يمنعهم من ترك وظائفهم هو راتبهم الشهري. وقد نجت "السلطة الفلسطينية" من عواصف مالية سابقة وتأخرت في دفع الرواتب، أو أنها لم تتمكن من دفعها بالكامل في الماضي. لكن أحدث خفض متوقع للأجور سيكون أكبر بكثير من المرات السابقة. وإذا مضى هذا الخفض قدماً، فقد لا يأتي عشرات الآلاف من الشباب العاملين في الشرطة وقوات الأمن الوطني التابعة لـ"السلطة" إلى أماكن عملهم. وربما يصبح بعضهم مجندين ناضجين وجاهزين لجماعات مسلحة أخرى في الضفة الغربية، بما في ذلك "حماس" و"الجهاد الإسلامي". وعلى أي حال، من الصعب أن نرى كيف ستصمد قوات الأمن التي لا تحظى بالشعبية ولا تتقاضى أجورها في موقفها إذا ما حاول الفلسطينيون نهب القصر الرئاسي. ويقول أمجد بشقر، أحد مسؤولي "حماس" في نابلس: "الجمهور الفلسطيني يصل إلى نقطة الغليان والانفجار ضد السلطة. والشيء الوحيد الذي يؤخر ذلك هو تركيزنا على المقاومة (ضد إسرائيل)".*نشر هذا التقرير تحت عنوان: Can the Palestinian Authority control Gaza if Hamas is ousted?