هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

كيم سنغوبتا* - (إندبندنت عربية) 2024/4/30

يقول رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن بلاده في حاجة إلى الدعم لتجنب الحرب مع جارتها أذربيجان المدججة بالسلاح -ويؤكد أهمية العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الأخرى.

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بينما يتركز الاهتمام الدولي على الحروب الجارية في أوكرانيا والشرق الأوسط مع مخاوف من نشوب صراع بين إيران وإسرائيل، تتكشف أزمة ذات أهمية جيوسياسية كبيرة في القوقاز.

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فبعد مناوشات قصيرة مع جارتها أذربيجان، تمر أرمينيا بمرحلة انتقالية، حيث تتحول من ولائها التقليدي لروسيا إلى إقامة علاقات جديدة كحليف للغرب في حديقة بوتين الخلفية وضمن دائرة نفوذه. كما أن اللاعبين المنخرطين في الصراع الدموي في أوكرانيا والشرق الأوسط حاضرون أيضاً في هذا الصراع. فقد فشلت روسيا -الحليف المفترض لأرمينيا- في حماية البلد من الغزو الأذري وبدا أنها غيرت موقفها. ومن ناحية أخرى، فإن إسرائيل، وهي مورد كبير للأسلحة إلى أذربيجان، وإيران الشيعية التي تصر على حماية حدودها مع أرمينيا من الوقوع تحت نفوذ أذربيجان المعادية و"الكيان الصهيوني"، تشكلان لاعبين رئيسين في الديناميات المتكشفة.



ويدرك رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الأخطار التي سيواجهها في التوجه نحو الغرب بينما يتجنب الدخول في صراع آخر مع أذربيجان، صاحبة اليد العليا عسكرياً، والتي واصل حاكمها إلهام علييف التهديد بشن مزيد من الهجمات. وقد أدت محاولات باشينيان لتحقيق التوازن إلى اتهامه باسترضاء أذربيجان في الداخل، مع مزاعم بأنه يقدم الكثير من التنازلات لعلييف من دون مقابل يذكر. كما اندلعت احتجاجات في أعقاب قرار حكومته الأخير بالتنازل عن السيطرة على أربع قرى لأذربيجان.



في الأسبوع الذي يصادف الاحتفال بذكرى الإبادة الجماعية الأرمنية، الذي يقام لإحياء ذكرى مقتل 1.5 مليون أرمني في العام 1915 في ظل الإمبراطورية العثمانية، هناك تأملات تتجاوز ما حدث في الماضي لتمتد إلى مخاوف جديدة بشأن المستقبل. ففي أعقاب الهزيمة في الحرب الأخيرة مع أذربيجان، وخسارة إقليم ناغورنو قره باغ، هناك قلق عميق في البلاد وشعور بإلحاح الحاجة إلى إيجاد حلفاء لمواجهة التحديات المحتملة في المستقبل.



في حديثه في العاصمة يريفان إلى مجموعة صغيرة من الصحفيين البريطانيين، يعترف باشينيان بأن "الاتحاد الروسي لاعب مهم في منطقة جنوب القوقاز"، لكنه يقول إن هناك تحركات من جانب أرمينيا لإقامة علاقات قوية مع الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، خاصة منذ الاحتجاجات التي أدت إلى إجراء إصلاحات سياسية قبل ست سنوات.



من هذا المنطلق، يقول باشينيان "لم نكن أبداً بعيدين عن الغرب. لقد خلق تقدمنا في مجال الديمقراطية واقعاً موضوعياً، ويمكن لعلاقتنا أن تتطور بصورة دينامية، ولكن للحظة... لقد قلنا إن الديمقراطية بالنسبة لنا ليست مجرد سياسة ظرفية، إنها التزام استراتيجي".



حفزت الاضطرابات الأخيرة على تشكيل تحالفات جديدة، بحسب باشينيان، الذي قال: "نحن نعمل بالفعل على تنويع العلاقات الخارجية، لكننا لسنا وحدنا في هذا المسعى. عملياً، في جميع أنحاء العالم، لن تجد أي جهة فاعلة لا تفعل كذلك. لا يمكن لأرمينيا أن تظل بمنأى عن هذا الاتجاه الجديد". وأضاف: "في ما يتعلق بالمزيد من التقارب مع الاتحاد الأوروبي، ذكرت في خطابي أمام البرلمان الأوروبي أن جمهورية أرمينيا مستعدة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي بالقدر الذي يراه الاتحاد الأوروبي ممكناً. في الوقت الحالي، يبدو أننا نتحرك في هذا الاتجاه لأن هذه عملية علنية. الشفافية ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا".



ووصف رئيس الوزراء نقل القرى إلى أذربيجان بأنها مسألة محلية ويجري تنفيذها للحفاظ على السلام. ورأى باشينيان أن "جودة تنفيذ هذه الاتفاقات المحلية إما ستزيد أو تقلل من الثقة في أجندة السلام وجدوى السلام"، وأن الاتفاق الذي قاد إلى ذلك وضع "جزئية بجزئية، لبناء الثقة، وإذا جرى التعامل معه بدقة وعناية، فإنه يمكن أن يتطور. وإذا لم يعامل بعناية، فقد ينهار".



اقترن هذا التوجه نحو الغرب بتزايد الكراهية وانعدام الثقة تجاه روسيا، التي كان ينظر إليها في السابق على أنها حليف قوي. فهي دولة مسيحية شقيقة في منطقة القوقاز ذات الأغلبية المسلمة. وكانت موسكو قد وقعت اتفاقية مع أذربيجان قبل غزو بوتين لأوكرانيا في شباط (فبراير) 2022، الأمر الذي جعل الكثيرين في أرمينيا يتساءلون عما قد يواجهونه في المستقبل.



لم تكن هناك مساعدة من موسكو عندما دخلت القوات الأذرية إقليم ناغورنو قره باغ العام الماضي. ويشعر باشينيان بأن روسيا خذلت ميثاق الأمن الإقليمي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) برفضها وقف الهجوم. ورداً على ذلك، قامت أرمينيا بتجميد عضويتها في الحلف. وبحسب باشينيان: "إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، وإذا ما اقتصر الأمر على إطلاق التصريحات السياسية، فسوف نشهد تجاوزاً للحدود، وسيصبح استئناف المشاركة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي مستحيلاً من الناحية العملية".



أظهر استطلاع حديث للرأي أن الأرمن يعدون روسيا ثالث أكثر دولة لا تحظى بشعبية بعد أذربيجان وتركيا. وتحظى أذربيجان الغنية بالمعادن بدعم عسكري من عدد من الدول، وقد طُرحت أسئلة عما إذا كان الغرب يقوم بما يكفي لمساعدة أرمينيا.

كانت فرنسا قد أرسلت أسلحة إلى يريفان، في حين أن الداعم الدفاعي الرئيسي الآخر هو الهند. وقد أعربت بريطانيا عن دعمها لسلامة الأراضي الأرمينية، لكن شركة "بريتيش بتروليوم" قدمت ما قيمته 35 مليار دولار (28.2 مليار جنيه استرليني) من النفط والغاز لأذربيجان في السنوات الأربع الماضية -أي ما يعادل أربعة أضعاف الموازنة الوطنية للبلاد.



ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على المملكة المتحدة استخدام هذا كأداة ضغط لإقناع أذربيجان بعدم القيام بعمل عدواني، يقول رئيس الوزراء الأرميني: "في العادة لا أرغب في التعليق على الأنشطة التجارية والاستثمارات التي تتم في البلدان المجاورة، لكن الشيء الوحيد الذي أود أن أقوله هو أن أي استثمار يكون -أو ينبغي أن يكون- الدافع وراءه هو إحلال السلام في المنطقة أو البيئة التي يتم فيها الاستثمار.وأعتقد بصورة عامة أن إحلال السلام في المنطقة وتحقيق السلام للمجتمع الدولي وللمستثمرين هو أمر مهم. ولكن، بطبيعة الحال، سيكون أول من سيستفيد من السلام أرمينيا وأذربيجان".



وكانت حكومة علييف قد ردت على حصول أرمينيا على الأسلحة بمزاعم بأن ذلك سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. ويقول باشينيان: "في الموازين العسكرية، هناك اختلال كبير في التوازن لمصلحة أذربيجان.

ولكن حتى مع هذا الاختلال في التوازن تقوم أذربيجان بالرد بقوة على إصلاحاتنا (العسكرية). إن هذه المكتسبات هي ذات طبيعة دفاعية فحسب.

الجيش القوي يستخدم أحياناً للحرب، لكن وجود مثل هذا الجيش مهم أيضاً للسلام ولتوازن القوى". وختم بالقول: "خارج الحدود المعترف بها دولياً، ليس لأرمينيا أي تطلعات أو مطالبات، ونأمل في أن تستعاد سلامة أراضي جمهورية أرمينيا في عملية ترسيم للحدود".



*كيم سنغوبتا Kim Sengupta: مراسل شؤون الدفاع والأمن لصحيفة "إندبندنت". كتب تقاريره من أماكن الصراعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفغانستان، والعراق، وسورية، وليبيا، والبلقان، وأوكرانيا، وجورجيا، وكوسوفو، ومالي، والسودان، والصومال، وكشمير، وإسرائيل، وغزة وأيرلندا الشمالية، فضلاً عن تغطية القضايا الدبلوماسية في المملكة المتحدة وخارجها.‏م للحدود".

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