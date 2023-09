هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏إيشواريا سانجوكتا روي بروما‏- (مودرن ديبلوماسي) 24/8/2023تنجذب دول الجنوب العالمي إلى كتلة "بريكس" بسبب القبول الذي تتمتع به المجموعة من خلال توفيرها أطرا بديلة لتحقيق أهدافها الأساسية كدول. وتشمل هذه الأهداف ‏‏تحقيق التكافؤ الاقتصادي مع الدول المتقدمة‏‏، والحفاظ على المبادئ التقليدية للسيادة، التي غالبًا ما تجاهلتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.* * *شكلت كتلة "بريكس" نقطة جذب للجنوب العالمي من خلال توفيرها منصة للتعاون والتنمية أكثر شمولا واحتراما لتنوع ومصالح الدول النامية. ‏‏و"بريكس" هي مجموعة مكونة من خمسة اقتصادات صاعدة‏‏ تحاول تحدي النظام العالمي الليبرالي، وتقديم نفسها كمنصة بديلة للتعاون والتنمية العالمية. وتدعو كتلة "بريكس" إلى نظام عالمي أكثر ديمقراطية ومتعدد الأقطاب، يحترم سيادة جميع الدول، والمساواة، والتنوع. وتعارض "بريكس" الأحادية، والحمائية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.‏في الوقت الحالي، تستحوذ دول "بريكس" على نسبة كبيرة من سكان العالم، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار. وقد أفاد البنك الدولي في العام 2020 بأن ‏‏دول "بريكس" تشكل‏‏ حوالي 42 في المائة من سكان العالم، و16 في المائة من التجارة العالمية، و18 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. كما أن لديها أيضًا 31.5 في المائة من ‏‏الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحالي‏‏. وتوضح هذه البيانات قدرة الكتلة وتأثيرها في تحديد الأجندة العالمية ومعالجة العقبات المشتركة.‏ثمة العديد من العوامل التي تشير إلى ظهور "بريكس" كممثل بديل قابل للتحقق لبلدان الجنوب العالمي. وتدعو مجموعة "بريكس" إلى ‏‏إعادة هيكلة منظمات الحوكمة‏‏ العالمية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، من أجل تعزيز شموليتها وقدرتها على التكيف مع متطلبات ومصالح الدول النامية. وبالإضافة إلى ذلك، تَعرض هذه الكتلة تعاونًا ودعمًا ملموسين للدول النامية عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والخدمات المصرفية، والرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة، والتفاعلات البينية للأشخاص. كما أشرفت "بريكس" العديد من العمليات لتعزيز التعاون والتقدم بين الدول المكونة لها، وكذلك مع الاقتصادات الناشئة الأخرى. وقد تم إنشاء "بنك التنمية الجديدة" (NDB) و"ترتيب احتياطي الطوارئ" (CRA) بهدف ‏‏تعبئة الموارد‏‏ للبنية التحتية ومبادرات التنمية المستدامة في دول "بريكس" والاقتصادات النامية الأخرى.‏قوبل التحدي الذي تشكله "بريكس" ‏‏لهيمنة ومصالح الغرب‏‏ على الساحة العالمية بالمعارضة والخصومة من الدول الغربية، التي تتوجس خيفة من هذه الكتلة الناشئة. وحاولت الدول الغربية ‏‏التخفيف من تأثير كتلة "بريكس" عن طريق تعزيز تحالفاتها وشراكاتها مع مختلف البلدان والمناطق، بما في ذلك "المجموعة الرباعية" و"حلف شمال الأطلسي" و"الاتحاد الأوروبي" وأفريقيا. ووظفت الدول الغربية مجموعة من الاستراتيجيات، مثل "منتدى السبعة الكبار"، وتطبيق العقوبات، وشن الحروب التجارية، وممارسة الضغط الدبلوماسي، وتنفيذ الحملات الإعلامية، بهدف إضعاف مصداقية "بريكس" وشرعيتها.من المهم أيضًا ملاحظة أن تحالف "بريكس" ليس كيانًا واحدًا متماسكًا؛ إنه بالأحرى مجموعة من البلدان ذات المصالح ووجهات النظر والأهداف المختلفة. وقد يُنظر إلى الكتلة على أنها موجهة نحو ‏‏التنمية والتعددية‏‏ بدلاً من كونها مجموعة معادية للغرب. إنها لا تشكل خطرًا على الدول الغربية، وإنما تمثل، بدلاً من ذلك، وسيلة لتعزيز التواصل والتعاون في مواجهة المخاوف والعقبات المشتركة، حيث تدعم مبادئ التعددية والتجارة الحرة والحوار كآليات فعالة ‏‏لحل النزاعات وتعزيز السلام والاستقرار‏‏.‏في ضوء التقدم المستمر في النمو الاقتصادي، أظهرت العديد من دول الجنوب العالمي اهتماما كبيرا بالانخراط في هذه المساعي، سواء فعلت ذلك كمشارِكة أو مشاهِدة. ومن جهتها، أظهرت مجموعة "بريكس" استعدادها ‏‏لتوسيع عضويتها‏‏ لتشمل اقتصادات نامية أخرى تتماشى مع رؤيتها ومبادئها. وأبدت أكثر من 40 دولة اهتمامًا بأن تصبح أعضاء في الكتلة، حيث قدمت 23 ‏‏دولة طلبات رسمية‏‏ للعضوية. وشملت هذه الدول كلًا من المملكة العربية السعودية، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، والأرجنتين، وإندونيسيا، ومصر وإثيوبيا. كما أرسلت "بريكس" دعوات إلى قادة العديد من المنظمات أو التجمعات الإقليمية، بما في ذلك "الاتحاد الأفريقي"، و"مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي"، و"رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان)، للمشاركة في قممها أو مناقشاتها. وتُظهر هذه الدعوات ميل "بريكس" إلى المشاركة بنشاط في ‏‏الحوار مع الدول والمناطق الناشئة الأخرى‏‏ حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. ومع ذلك، أثار الخبراء انتقادات كبيرة حول "بريكس". فقد أدى غياب رؤية واستراتيجية محددة جيدا للكتلة إلى افتقار أهدافها إلى الوضوح والاتساق. كما واجهت المجموعة صعوبات في صياغة سرد متماسك ومقنع بشأن مبادئها وأهدافها الأساسية. ويدور خطابها الحالي في الغالب حول التعبير عن الاستياء من النظام العالمي السائد والدعوة إلى مزيد من التمثيل والتأثير للدول النامية.‏بطبيعة الحال، ساهمت الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا في زيادة أهمية "بريكس" لبلدان الجنوب العالمي. فقد أتاحت هذه الحرب ‏‏فرصة للتعاون‏‏ المتسم بالشمولية واعتراف بالاحتياجات والمنظورات الفريدة للدول النامية. وسلطت الحرب الضوء على أوجه القصور والتحيزات المتأصلة في ‏‏النظام العالمي الليبرالي‏‏، الذي أثبت عدم فعاليته في منع نشوب الحرب وحلها. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات ومارسوا ضغوطا على روسيا، وهي عضو في تحالف "بريكس". كما أكدت الحرب على الحاجة إلى تعزيز ‏‏التعاون المالي والاقتصادي‏‏ والحكم الذاتي بين دول "بريكس" والاقتصادات الصاعدة الأخرى ضد الاقتصاد الأميركي. وتواجه هذه الدول التداعيات المحتملة لعقوبات الولايات المتحدة على روسيا وعدم استقرار العملة الأميركية. وقد دفعت الظروف المذكورة أعلاه دول "بريكس" إلى اتباع استراتيجيات تهدف إلى ‏‏تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي،‏‏ مع زيادة التجارة الثنائية التي تتم بعملاتها المحلية في نفس الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، عززت الحرب المزيد من الخطاب السياسي والدبلوماسي والتعاون بين دول "بريكس" والدول النامية الأخرى حول المسائل ذات ‏‏الاهتمام المشترك‏،‏ بما في ذلك الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي ومرونة الطاقة. وأظهرت الحرب أن كتلة "بريكس" لا تعمل ككيان اقتصادي فقط، وإنما أيضًا ككيان سياسي قادر على تحدي واستكمال النظام العالمي القائم.‏تنجذب دول الجنوب العالمي إلى كتلة "بريكس" بسبب القبول الذي تتمتع به المجموعة من خلال توفير أطر بديلة لتحقيق أهدافها الأساسية كدول. وتشمل هذه الأهداف ‏‏تحقيق التكافؤ الاقتصادي مع الدول المتقدمة‏‏، والحفاظ على المبادئ التقليدية للسيادة، التي غالبًا ما تجاهلتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وكثيرًا ما تعرض المبادرات الغربية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجنوب العالمي ممارسات متناقضة تخدم مصالحها الذاتية، ويُنظر إليها على أنها أخطار محتملة على الاقتصاد النامي لدول الجنوب.‏‏مع ذلك، تواجه مجموعة "بريكس" الآن العديد من التحديات. أولاً، هناك ‏‏الانقسامات والنزاعات الداخلية‏‏ القائمة بين أعضاء "بريكس"، التي تشمل النزاعات الحدودية المستمرة بين الهند والصين، وعدم الاستقرار السياسي الذي شوهد في البرازيل، والعقوبات المفروضة على روسيا. وتمثل الاختلافات بين دول "بريكس" تحديات من حيث تنسيق السياسات والمواءمة بين العديد من الأمور، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور مواقف متضاربة. كما أن التحدي المتمثل في توسيع كتلة "بريكس" لتشمل اقتصادات صاعدة أخرى يتزايد بسبب المخاوف بين الأعضاء الحاليين، مثل الهند، من التضاؤل المحتمل لنفوذها في جنوب آسيا. كما تواجه دول "بريكس" خلافات داخلية. وهناك استفسارات حول المعايير والمزايا المرتبطة بكون الدولة عضوا في تحالف "بريكس"، مع اعتبارات تتعلق بتوافق وتواؤم الأعضاء الجدد المحتملين مع الأعضاء الحاليين.‏‏في الختام، كثيرًا ما ترفض الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مجموعة "بريكس" باعتبارها إطارًا بديلاً قابلاً للتطبيق للنظام العالمي الحالي. وتساعد "بريكس" الجنوب العالمي من خلال توفير منصة تعزز التعاون والتقدم، وتتميز بالشمولية المحسَّنة، واحترام كبير للمصالح الضرورية للدول النامية.‏*‏أيشواريا سانجوكتا روي بروما Aishwarya Sanjukta Roy Proma: باحثة مشاركة في "معهد ’براك‘ للحوكمة والتنمية (BIGD)، ومحللة أبحاث في الدراسات الأمنية. حصلت على درجة الماجستير والبكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة دكا، بنغلاديش.*نشر هذا المقال تحت عنوان: Can BRICS Become an Alternative Voice for The Global South