‏هل ستحاسب إسرائيل على انتهاكاتها في يوم من الأيام؟‏

م. رضا بهنام* - (كاونتربنش) 2023/6/23‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏‏المعاملة الخاصة والمفرطة في التدليل التي تلقتها إسرائيل من أميركا، مع كل انتهاكاتها للقوانين والأعراف الدولية، لم تخدم الولايات المتحدة بشكل حسن. فقد أدت إلى الاستخفاف بالولايات المتحدة على الساحة الدولية وإلى إهانتها محليًا. كما أن غياب العدالة يؤدي حتمًا إلى نشوب الصراع والحرب. وإذا أصرت واشنطن على أن تكون مُحكمًا لفرض العقوبات وأن تستخدمها كسلاح في السياسة الخارجية، فلا ينبغي الاستمرار في حماية إسرائيل منها بعد الآن.‏* * *إذا كنتَ قد تساءلتَ ذات يوم، كما تساءلت أنا، عن عدد الدول التي تفرضُ عليها الولايات المتحدة عقوبات في الوقت الحالي، فإن بحثًا سريعًا على محركات البحث سوف ينتج إجابة مثيرة للتفكير. هناك خمسة وعشرون بلدًا مدرجة الآن على قائمة عقوبات "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأميركية. ومن هذا العدد، هناك 10 دول إسلامية: أفغانستان، وإيران، والعراق، ولبنان، وليبيا، ومالي، والصومال، والسودان، وسورية واليمن.‏‏وتمسك واشنطن بهراوة العقوبات لأن الكثير من التجارة العالمية تتم بالدولار الأميركي، وتخضع في نهاية المطاف للقوانين الأميركية. وقد استخدم المسؤولون الأميركيون العقوبات السياسية والاقتصادية لتعزيز أهداف سياستهم الخارجية وأجندتهم الخاصة. كما تم استخدامها كسلاح ضد ما تعتبره واشنطن حكومات معادية -أي تلك المستعدة لتحدي الهيمنة الأميركية. وتجد دولٌ مثل كوبا، وإيران، وسورية، وكوريا الشمالية، وفنزويلا وروسيا نفسها دائمًا تحت طائلة العقوبات الأميركية.‏غير أن تحقيقًا إضافيًا في هذه الجزاءات يكشف أن بلدًا واحدًا، على الرغم من كل مخالفاته، قد استثني من أي عقوبات كل الوقت. ولدى ذلك البلد نظام فصل عنصري راسخ؛ وهو يغزو ويستولي على الأراضي ذات السيادة لدول أخرى بالقوة العسكرية ويستمر في احتلالها بشكل غير قانوني؛ وهو يرفض دفع تعويضات للأشخاص الذين صودرت أراضيهم وحساباتهم المصرفية وأعمالهم؛ ويمارس سياسات العقاب الجماعي الوحشية؛ ويقوم تنفيذ هجمات جوية بشكل روتيني ضد دول ذات سيادة؛ ويتحدى قرارات الأمم المتحدة بشكل متكرر؛ ولديه أسلحة نووية، لكنه يرفض التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ وهو يرسل القتلة إلى بلدان أخرى لتصفية خصومه السياسيين؛ ويطلق العنان للهجمات الإلكترونية على الدول الأخرى؛ ويبيع برامج التجسس والأسلحة للأنظمة الاستبدادية؛ ويرفض محاكمة جنوده الذين يقتلون مدنيين، ومواطنين أميركيين؛ ويستخدم تقنيات المراقبة المتطورة لتعقب وتقييد حركة الأشخاص الذين يهيمن عليهم؛ وقد جنَّد الأميركي جوناثان بولارد للتجسس وسرقة وثائق سرية من الولايات المتحدة، ورحب به ترحيب الأبطال وجعله مواطناً فيه؛ وهاجم سفينة أميركية في المياه الدولية، مما أسفر عن مقتل جنود أميركيين.‏‏هذا البلد هو إسرائيل.‏ وكان واحد فقط من هذه الانتهاكات فقط سيضع الدولة المخالِفة مباشرة على قائمة عقوبات "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" في واشنطن ويصنفها كنظام إرهابي. أما المضايقات اليومية والإذلال والقتل التي تُمارس في حق الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، فلم تثر أي رد فعل من الولايات المتحدة.‏في 19 حزيران (يونيو) 2023، قام الجنود الإسرائيليون، باستخدام طائرات عمودية أميركية من طراز "أباتشي"، باقتحام مخيم جنين للاجئين، وأسفر الهجوم عن مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 91 آخرين. وليست الغارات العسكرية الإسرائيلية على جنين جديدة. في نيسان (أبريل) 2002، ضرب الجيش الإسرائيلي جنين على مدى عشرة أيام متتالية. ويقع المخيم في قلب مدينة جنين، وكان مركز المقاومة الفلسطينية ورمزًا لها منذ العام 2002.‏‏شعر الفلسطينيون بالهول عندما اجتاح واضعو اليد الإسرائيليون ودمروا بلدة حوارة والبلدات الفلسطينية المحيطة بها في 26 شباط (فبراير) 2023. وكان الهجوم، الذي لم يتلق مرتكبوه أي عقوبات، عنيفًا لدرجة أن القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية نفسه وصفه بأنه "مذبحة".‏تستمر حرب إسرائيل بلا توقف على المدنيين في غزة المحاصرة وفلسطين المحتلة لأن إسرائيل لم تواجه أي عقاب أو أي جزاءات. ‏منذ العام 1947، انتهكت إسرائيل سيادة الفلسطينيين، والأردنيين، واللبنانيين، والعراقيين، والسوريين والمصريين. واغتال عملاؤها خمسة علماء نوويين إيرانيين. وإضافة إلى ذلك، لم تقم واشنطن بمحاسبة إسرائيل بعد على قتل مواطنين أميركيين: راشيل كوري، وعمر الأسعد، وشيرين أبو عاقلة، و34 من أفراد طاقم السفينة الأميركية "يو إس إس ليبرتي".‏في آذار (مارس) 2003، سُحقت ناشطة السلام الأميركية، راشيل كوري، البالغة من العمر 23 عامًا، تحت جرافة إسرائيلية أثناء احتجاجها على هدم منزل أسرة فلسطينية في رفح بغزة. وتوفي الفلسطيني الأميركي عمر الأسعد (80 عامًا) في كانون الثاني (يناير) 2022 بعد أن اعتقلته القوات الإسرائيلية ولم تعالجه عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية. وفي أيار (مايو) 2022، استهدفت القوات الإسرائيلية وقتلت الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، البالغة من العمر 51 عامًا، أثناء تغطيتها لغارات تلك القوات على جنين.‏‏‏إضافة إلى ذلك، تشكل القصة التي تم قمعها وإسكاتها منذ فترة طويلة عن هجوم إسرائيل في العام 1967 على سفينة البحرية الأميركية، "يو إس إس ليبرتي"، شهادة على الشوط الكبير الذي تبدو واشنطن مستعدة لقطعه من أجل حماية إسرائيل.‏‏في 8 حزيران (يونيو) 1967، هاجمت المقاتلات النفاثة الإسرائيلية وزوارق الطوربيد السفينة "يو إس إس ليبرتي". وأسفر الهجوم عن مقتل 34 وإصابة 171 جنديا أميركيًا. وكانت السفينة "ليبرتي"، وهي سفينة لجمع المعلومات الاستخباراتية، تبحر في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة سيناء، وكان قد تم تمييزها بوضوح عندما تعرضت لهجوم متعمد. وكانت إسرائيل قد بدأت للتو، في 5 حزيران (يونيو) من ذلك العام، هجومها الوقائي على مصر، وبدأت ما أصبح يعرف باسم "حرب الأيام الستة".‏في كتابه الصادر في العام 1979 بعنوان ‏"‏الاعتداء على الحرية: القصة الحقيقية للهجوم الإسرائيلي على سفينة استخبارات أميركية"‏‏، روى جيمس إم إينيس جونيور، الذي كان ضابطًا على متن السفينة عندما بدأ الهجوم ونجا، كيف أن التستر على الهجوم بدأ على الفور، لأنه على حد تعبير الرئيس آنذاك، ليندون جونسون، "لن نحرِج حليفا". ويؤكد إينيس أيضًا أن جونسون بدا أكثر قلقًا بشأن استعداء اللوبي الإسرائيلي من قلقه بشأن القتلى الأميركيين وعائلاتهم. ويروي أنه سرعان ما تم فرض تعتيم إخباري كامل على الحادث، وتم تهديد أفراد الطاقم الناجين بمواجهة المحكمة العسكرية أو السجن، أو ما هو أسوأ، إذا تحدثوا أبدًا عما حدث، حتى لو لزوجاتهم.‏وقال الأدميرال توماس مورر، رئيس العمليات البحرية (1967-1970) ورئيس هيئة الأركان المشتركة (1970-1974)، في مناسبة للم شمل الناجين في العام 1997: "يجب أن أستنتج أن نية إسرائيل كانت إغراق ’ليبرتي‘ وترك أقل عدد ممكن من الناجين. كانت إسرائيل تعرف جيدًا أن السفينة أميركية".‏‏وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على ما وصفته "منظمة العفو الدولية" بأنه "نظام الهيمنة القاسي" في فلسطين، فإن إسرائيل لم تعاقَب على أي شيءٍ بعد. ويحدث هذا في حين أن جميع الدول ملزمة قانونًا، بموجب اتفاقيات جنيف للعام 1949 -تحت مسؤولية دولة ثالثة- بالتحرك ضد أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.‏كما هو واضح، سوف يسلك الرئيس جو بايدن طريق أسلافه ولن يعاقب إسرائيل. على مدى عقود، وصف بايدن نفسه بأنه "صهيوني ملتزم". وفي خطاب ألقاه في ال‏‏عام 2011 أمام جمهور "يشيفا بيت يهودا" في ديترويت‏‏، أكد بايدن: "أنا صهيوني"، وشدد على التزامه تجاه إسرائيل وتفاخر بالقول: "لقد جمعت أموالاً لأيباك أكثر مما جمعه بعضكم".‏يصفُ بيتر بينارت في مقال له بعنوان "سجل جو بايدن المقلق بشأن إسرائيل"، نشر في ‏‏مجلة "تيارات يهودية" في (27 كانون الثاني/يناير 2020)،‏‏ كيف عمل جو بايدن عندما كان نائبًا للرئيس أكثر من أي مسؤول آخر في حكومة أوباما لحماية نظام نتنياهو من الضغوط والعواقب.‏‏كما يوثق بينارت كيف ناقض بايدن في الفترة بين العامين 2009-2010 محاولات الرئيس باراك أوباما لإقناع نتنياهو بتجميد التوسع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية وإبقاء إمكانية قيام دولة فلسطينية على قيد الحياة.‏في آذار (مارس) 2010، أرسل الرئيس أوباما نائبه، جو بايدن، إلى إسرائيل لتعزيز موقفه، خاصة فيما يتعلق بتجميد التوسع الاستيطاني. وأثناء وجوده في إسرائيل، أعلن بايدن في خطاب أنه: "... ببساطة لا توجد مسافة بين الولايات المتحدة وإسرائيل". وبعد فترة وجيزة، أعلن نتنياهو عن توسع استيطاني كبير في القدس الشرقية. ثم أصدر أوباما الغاضب تعليمات إلى وزيرة خارجيته، هيلاري كلينتون، بإعطاء نتنياهو إنذارًا نهائيًا -إما أن يبذل جهودًا مستمرة من أجل تحقيق السلام أو أن يواجه العقوبات. وعند سماع ذلك، أشار بايدن لنتنياهو بأنه سيخفف الأمور على إسرائيل عندما يعود إلى الوطن. وبعد قراءة نص المكالمة بين بايدن ونتنياهو، أشار مسؤول إلى أن هيلاري كلينتون "أدركت أنه تم الإلقاء بها تحت الحافلة".‏‏كان لاستثناء إسرائيل من العقوبات الأميركية والقانون الدولي والحكم الأخلاقي تداعيات خطيرة على الشرق الأوسط والولايات المتحدة والمجتمع الدولي. ‏‏إن العنف لا يحدث في فراغ. وقد أعاقت عقود من العقوبات الأميركية التنمية السياسية والتقدم الاقتصادي والتعاون بين الحكومات في الشرق الأوسط. وأدت -كما هو متوقع- إلى إثارة مشاعر الإحباط والغضب. ولم يغب نفاق وظلم العقوبات الأميركية عن شعوب المنطقة.‏بعد الهجمات المروعة التي شُنت في العام 2001 في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة، أطلق الرئيس جورج دبليو بوش "الحرب على الإرهاب" الكارثية التي لا نهاية لها من خلال الادعاء الكاذب بأن هجمات 9/11 وقعت ببساطة "لأنهم يكرهون حريتنا".‏‏في كتابه ‏‏"البرج في الأفق: القاعدة والطريق إلى‏‏ 9/11"، يطلب لورانس رايت من الأميركيين تقييم رواية واشنطن لهجمات 9/11 من خلال النظر في المعلومات التي تم حذفها عمدًا. وباستخدام المصادر الأولية، كما يقول رايت، يظهر أن المظالم الرئيسية التي عبر عنها أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، مهندسا هجمات 9/11، لم تكن "حرية أميركا"، وإنما الإدامة التي لا تنتهي للمعاناة والإذلال اللذين يعاني منهما الشعب الفلسطيني، واللذين مكنتهما الولايات المتحدة.‏إن المعاملة المفرطة في التدليل التي تلقتها إسرائيل لم تخدم الولايات المتحدة بطريقة إيجابية. وقد أدت إلى الاستخفاف بالولايات المتحدة على الساحة الدولية وإلى إهانتها محليًا. كما أن غياب العدالة يؤدي حتمًا إلى الصراع والحرب. وإذا أصرت واشنطن على أن تكون محكمًا للعقوبات وأن تستخدمها كسلاح في السياسة الخارجية، فلا ينبغي لها الاستمرار في حماية إسرائيل منها بعد الآن.‏‏*د. م. رضا بهنام M. Reza Behnam: عالم سياسي تشمل تخصصاته السياسة الخارجية الأميركية، وتاريخ الشرق الأوسط وسياسته وحكوماته، وهو مؤلف كتاب "‏‏الأسس الثقافية للسياسة الإيرانية" الحائز‏‏ على العديد من الجوائز.‏*نُشر هذا المقال تحت عنوان: Will Israel Ever be Held Accountable?