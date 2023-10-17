هل يتدخل "حزب الله" اللبناني في صراع غزة؟

ريتشارد هول - (إندبندنت عربية) 2023/10/14

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ريتشارد هول - (إندبندنت عربية) 2023/10/14ضمنت مجموعة من قواعد الاشتباك الحساسة وغير المكتوبة عدم نشوب أي صراع كبير بين إسرائيل و"حزب الله" منذ عام 2006، لكن هذه القواعد تخضع للاختبار الآن.قالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان أيضاً إن عدداً من الصواريخ أطلق قرب مدينة صور اللبنانية (غيتي).مع تصعيد الجيش الإسرائيلي رده على العملية التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في إسرائيل في بداية الأسبوع الماضي، قام الجيش الجيش بإرسال الدبابات والقوات ليس فقط إلى مسرح العمليات الذي وقع فيه الهجوم، ولكن إلى حدوده الشمالية مع لبنان أيضًا.كان ذلك اعترافاً مستمداً من التجربة بأن من غير المرجح احتواء هجوم شامل على غزة في نطاق حدودها. فإلى الشمال من إسرائيل يوجد عدو أكثر شراسة، وحليف لـ"حماس" يتمثل بجماعة "حزب الله" الشيعية اللبنانية.زادت المناوشات الأخيرة على الحدود من احتمال دخول "حزب الله" في المعركة وتوسيع الصراع خارج حدود إسرائيل. والجماعة مجهزة تجهيزاً أفضل بكثير من "حماس"، ولديها ترسانة من عشرات الآلاف من الصواريخ المتطورة، وفقاً لمايكل نايتس، الزميل في "معهد واشنطن" والخبير في الميليشيات المدعومة من إيران.وقال نايتس لـ"إندبندنت": "تقول إسرائيل أن هجوم حماس شمل نحو 1.500 من الكوماندوز الذين دخلوا إسرائيل. وتقدر إسرائيل أن لدى حزب الله جيش نظامي قوامه 45 ألف مقاتل". وأضاف: "أطلقت حماس نحو 3.300 صاروخ وطائرة من دون طيار حتى الآن، أما حزب الله فلديه نحو 150 ألفاً من القذائف الجاهزة للإطلاق".سيمثل دخول "حزب الله" في الصراع تصعيداً خطراً في حرب مدمرة مُسبقًا بين إسرائيل و"حماس"، وهي الحرب التي شهدت مقتل أكثر من 1.000 إسرائيلي و800 فلسطيني حتى يوم الثلاثاء في الأسبوع الماضي.من شأن احتمال كهذا أن يضمن نشوب حرب إقليمية من شبه المؤكد أن تتسبب في خسائر مدنية هائلة في لبنان وإسرائيل، ومن المحتمل أن تجتذب مجموعات أخرى مدعومة من إيران في جميع أنحاء المنطقة.وما هو على المحك الآن هو ميزان القوى في حرب إقليمية بالوكالة بين الخصمين إسرائيل وإيران. وقد أمضت الجمهورية الإسلامية سنوات في بناء شبكة من الجماعات المسلحة المتحالفة معها، التي تسميها مجتمعة "محور المقاومة". وقد زودت تلك الجماعات -"حزب الله" في لبنان و"حماس" في غزة والحوثيين في اليمن ومختلف الجماعات المسلحة الشيعية في العراق وسورية- بالتدريب العسكري والدعم المالي والصواريخ والقدرة على صنع صواريخها بنفسها.تجلت عواقب هذا التحالف في العام 2006، عندما خاض "حزب الله" وإسرائيل حرباً استمرت 34 يوماً أدت إلى مقتل 1.200 شخص في لبنان، معظمهم من المدنيين، و157 إسرائيلياً معظمهم من الجنود. وفي تلك المواجهة التي اندلعت عندما هاجم مقاتلو "حزب الله" قافلة للجيش الإسرائيلي تقوم بدوريات على الحدود، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأخذ رهينتين، دمرت إسرائيل البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت. وأطلق "حزب الله" أكثر من 4 آلاف صاروخ على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.انتهت حرب العام 2006 بوقف لإطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في آب (أغسطس) من ذلك العام. وفي أعقاب ذلك، وعلى الرغم من تكبده خسائر أكبر بكثير، أعلن "حزب الله" تحقيقه انتصاراً استراتيجياً لأنه حافظ على قدرته على مواصلة إطلاق الصواريخ.منذ ذلك الحين، تزعم إسرائيل أن "حزب الله" زاد بشكل كبير من مخزونه من الصواريخ، ومعظمها موجه، مما قد يخلف أضراراً هائلة في جميع أنحاء إسرائيل، كما اكتسبت الجماعة خبرة ميدانية قيمة من خلال إرسال الآلاف من مقاتليها للانضمام إلى قوات الحكومة السورية في الحرب الأهلية في سورية.ونظراً لتوقعها أن "حزب الله" ربما يستعد لاتخاذ مثل هذه الخطوة، أرسلت الولايات المتحدة، أقوى حلفاء إسرائيل، قوة ضاربة مكونة من حاملة طائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في ما وصفه مسؤول دفاعي بأنه "إشارة رادعة لإيران وحزب الله اللبناني وأي ذراع أخرى في جميع أنحاء المنطقة" ممن يدرسون مسألة الانضمام إلى الصراع، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".في حديثه بعد ظهر الثلاثاء الماضي، بدا أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعزز هذه الإشارة. وعلى الرغم من أنه لم يذكر "حزب الله" بالاسم، فقد حذر "كل دولة أو كل منظمة أو كل شخص يفكر في استغلال هذا الوضع".السؤال الذي يطرح نفسه الآن بشأن سكان لبنان وإسرائيل هو ما الذي سيدشن على وجه التحديد دخول "حزب الله" في الصراع. وتعتمد الإجابة على لعبة القط والفأر المعقدة التي تُلعب بالصواريخ والمدفعية في المنطقة الحدودية المضطربة.على الرغم من المناوشات المتقطعة، بذل الجانبان جهوداً كبيرة لتجنب اندلاع أعمال عدائية أخرى على نطاق واسع في السنوات الماضية. وقال فراس مقصد، الزميل الأقدم في معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة، لـ"اندبندنت" أن "تفاهماً غير مكتوب" قد نشأ بين الجانبين يحدد الإجراءات المسموح بها من دون إثارة تصعيد كبير.وأضاف: "في ما يتعلق بقواعد الاشتباك الحساسة بين إسرائيل وحزب الله، أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن بين الطرفين تاريخ 40 عاماً من مواجهة بعضهما بعضاً على جانبي تلك الحدود، مما أدى أيضاً إلى فهم أفضل لنوايا وأهداف كل منهما. والسؤال الكبير هنا هو ما إذا كنا سنشهد في الأيام المقبلة نشوء مجال لسوء الفهم وسوء التقدير. من المؤكد أن التوترات شديدة جداً".وتساءل مقصد: "هل سيأتي حزب الله لإنقاذ حماس، هل سيكون على بنيامين نتنياهو أن يفي بتهديده ببدء غزو بري شامل لغزة؟ تخميني بحكم خبرتي هو أنه سيكون من الصعب جداً على حزب الله وإيران، راعيه الإقليمي، الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة تفكيك الذراع الفلسطينية للمحور الإيراني".خضعت قواعد الاشتباك المعمول بها بين "حزب الله" وإسرائيل للاختبار في الأيام الأخيرة. يوم الأحد في الأسبوع الماضي أطلق "حزب الله" النار على ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها. وكان الاثنين في ذلك الأسبوع أكثر الأيام دموية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ حرب العام 2006. وحاول مقاتلون من جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، التي لها وجود في لبنان، التسلل إلى إسرائيل، مما أدى إلى مقتل اثنين من أعضائها ومقتل ضابط إسرائيلي. وأطلق "حزب الله" النار على موقعين عسكريين إسرائيليين آخرين قرب الحدود، وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان أيضاً أن عدداً من الصواريخ أطلق قرب مدينة صور اللبنانية. وقال "حزب الله" أن ثلاثة من مقاتليه قتلوا في القصف الإسرائيلي الذي جاء رداً على ذلك.يتمتع "حزب الله" بسيطرة مشددة على المنطقة الحدودية مع إسرائيل، مما يجعل من المستحيل تقريباً أن تكون الإجراءات التي اتخذتها الجماعات الفلسطينية في لبنان قد نُفذت من دون موافقته.ومع تصعيد إسرائيل قصفها لغزة الثلاثاء الماضي، أطلق وابل آخر من الصواريخ من لبنان على إسرائيل، وأطلق "حزب الله" صاروخاً موجهاً على مركبة عسكرية إسرائيلية.يتمثل هدف "حزب الله"، وفقاً لمقصد، في ثني إسرائيل عن تنفيذ غزو بري كامل لغزة. وقال: "أعتقد أن بالإمكان توقع المزيد من هذا في الأيام المقبلة، أعتقد أن حزب الله سيستخدم أطرافاً ثالثة، مثل الجماعات المسلحة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية، لإعلان مسؤوليتها عن هذه العمليات، ولكن على أساس أنهم يعملون بموافقة حزب الله".وأضاف مقصد: "سوف يجدون طرقاً مبتكرة لمحاولة مضايقة إسرائيل وردعها عن شن عملية شاملة".لكن لعبة الردع الحساسة هذه تحمل معها أخطار الانفجار. فإذا قامت إسرائيل بغزو غزة، كما وعدت، ودخل حزب الله الحرب من الشمال، فقد تنجر الولايات المتحدة إلى الصراع أيضاً.وقال مقصد: "الرسالة هي أن إسرائيل، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة، قد تنتقم ليس فقط من حزب الله، ولكن أيضاً من حليفه، النظام السوري في دمشق. ومفاد الرسالة أننا سننتقم من الذراع الفلسطينية لإيران، وإذا حاولت إيران وحزب الله التحرك لإنقاذها، سندمر ذراعها السورية".وأضاف: "نحن نشهد محاولة للردع المتبادل، وهو أمر خطير لأنه في حين يحاول كلا الجانبين ردع بعضهما بعضاً ولا يريدان الدخول في صراع إقليمي واسع النطاق، فقد يؤدي هذا النوع من المواقف في حد ذاته إلى نشوب الصراع الإقليمي الذي لا تريد جميع الأطراف نشوبه".مع استمرار القوات الإسرائيلية في إحصاء قتلاها من الأعمال التي نفذتها "حماس"، كثفت قصفها غزة، مما أدى إلى تحويل جزء كبير من "حي الرمال" في المدينة إلى ركام بين عشية وضحاها. وفرضت إسرائيل حصاراً صارماً على القطاع جواً وبراً وبحراً لمدة 16 عاماً، وهو إجراء وصفته الأمم المتحدة بأنه "عقاب جماعي" لسكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تسبب في "الانهيار التام للاقتصاد والبنية التحتية، وجعل منظومة الخدمة الاجتماعية في حالة يرثى لها".وفي الوقت نفسه يعتقد نايتس أن المجزرة التي وقعت لمئات المدنيين على يد "حماس"، حسب قوله، قد تغير قواعد الاشتباك المحددة سابقاً.وقال: "كلا الطرفين حريص إلى حد ما ولديه معايير مفهومة جيداً طبقت واختبرت مئات المرات على أرض الواقع. لكنَّ جانباً واحداً قد تغير، هو مدى قبول إسرائيل بالأخطار وحالتها العاطفية. وقد يؤدي ذلك إلى رد فعل مفرط وإلى تصعيد".*ريتشارد هول Richard Hall: كبير مراسلي صحيفة "الإندبندنت" في الولايات المتحدة.