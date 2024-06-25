هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

أندرو باراسيليتي – (المونيتور) 2024/5/17

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كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن خط صدع في اليوم التالي للتخطيط لقطاع غزة.***واشنطن – ربما وجد الرئيس الأميركي جو بايدن حليفًا في وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي انتقد مؤخرًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب عرقلته التخطيط لما بعد الحرب في غزة.وقال غالانت، عضو حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، أن الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة، الذي اقترحه نتنياهو، من شأنه أن يقوض المكاسب الإسرائيلية في الحرب.وكتب بن كاسبيت، الذي يكتب من تل أبيب، أن تصريحات غالانت كانت بمثابة "إعلان حرب" على نتنياهو، وأنها "أرسلت موجات من الصدمة عبر المؤسسات السياسية والعسكرية في إسرائيل".وكانت تصريحات غالانت "استثنائية، وربما غير مسبوقة في سجلات حروب إسرائيل"، كما كتب كاسبيت، وكشفت عن "خط الصدع الزلزالي في الحكومة الإسرائيلية، حيث يقود أحد المعسكرين نتنياهو وشركاؤه القوميون المتطرفون في الائتلاف، والآخر يقوده غالانت" وزميلاه في الحكومة، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وكلاهما جنرالان متقاعدان. وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"المونيتور" أن فريق نتنياهو يرى في وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عضواً في الفصيل المعارض، ويصفه بـ"حكومة داخل حكومة" ويصف تصرفاته بالتمرد.وجاءت تصريحات غالانت في أعقاب تصريحات بلينكن، الذي قد صرح قبله بأيام بأن الولايات المتحدة لن تدعم احتلالاً إسرائيليًا لغزة بعد الحرب.قد تكون هذه هي الاستراحة التي كان فريق بايدن ينتظرها. وكان بايدن يعمل يائساً لتغيير موقف نتنياهو بشأن الحرب، أو، إذا فشل في ذلك، تقويض ائتلافه اليميني المتشدد.حاول بايدن، الذي يستند إلى علاقته الخاصة مع الإسرائيليين، أن يجعل خلافاتهم بشأن الحرب أمراً شخصياً، مكرِّراً أن دعمه لإسرائيل "صارم". ومع ذلك، ظلت قبضة نتنياهو على السلطة ثابتة.تتسم القضايا التي أحدثت القسمة بين بايدن وبيبي بأنها قضايا سياسية أكثر منها شخصية. ولا توجد ائتلافات إسرائيلية ذات تأثير تدعو نتنياهو إلى فتح المزيد من الممرات الإنسانية إلى غزة، أو تأجيل العملية العسكرية في رفح، أو دعم فكرة الدولة الفلسطينية.ربما يكون غالانت قد أعطى فرصة لبايدن. وما يزال من غير الواضح إلى أي مدى يستطيع غالانت أن يذهب -أو ما إذا كان سيذهب- في مواجهة رئيس وزراء من حزبه أثناء حرب. ربما يشعر وزير الدفاع بضغط واشنطن أكثر من أي مسؤول آخر في الحكومة. وهو يعلم أن إسرائيل لا تستطيع إدارة غزة بعد الحرب من دون الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دور للدول العربية التي أوضحت أن الدولة الفلسطينية هي الشرط المسبق لدعمها.ويعرف نتنياهو من جانبه أيضًا أن غزة بعد الحرب ستحتاج إلى دعم أميركي وعربي، ومن المحتمل أنه لم يتخل عن سعيه الحاسم إلى التطبيع مع المملكة العربية السعودية، والذي لا يمكن أن يحدث إلا بعد إقامة دولة فلسطينية. لكنه لا يستطيع عقد هذه الصفقة إذا لم يكن رئيسًا للوزراء. ويعتمد بقاؤه السياسي، في الوقت الحالي، على اليمينيين المنخرطين في خطه المتشدد.مجلس النواب يقر مشروع قانون إسرائيل برغم اعتراضات بايدنيواصل البيت الأبيض سعيه إلى احتواء التداعيات المحتملة للحرب على الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجرى في تشرين الثاني (نوفمبر). وقد وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون مؤخرًا على مشروع قانون يهدف إلى إجبار بايدن على بيع أسلحة وافق عليها الكونغرس لإسرائيل. وانضم ستة عشر ديمقراطيًا إلى الجمهوريين لتمرير التشريع الذي مات في مجلس الشيوخ وليست لديه أي فرصة ليصبح قانونًا، كما أفادت ميغان مينيرو من واشنطن.مع ذلك، يعد مشروع قانون مجلس النواب علامة أخرى على أن الجمهوريين سيسعون إلى اتهام بايدن بتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال تكييف مبيعات الأسلحة أو حجبها.ويسعى البيت الأبيض جاهداً إلى منع الدوائر الانتخابية الديمقراطية الرئيسية –التقدميين والطلاب والأميركيين العرب والمسلمين– من التصويت لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب أو المرشحين المناهضين للحرب مثل جيل ستاين أو كورنيل ويست.هذه الأصوات يمكن أن تكون مهمة. وكما يحدث، يتقدم ترامب على بايدن في أحدث استطلاعات للرأي في جميع الولايات السبع التي تشهد منافسة، وفقًا لموقع (ريل كلير بوليتكس). وكما كتبت "المونيتور" مؤخرًا، فإن السبيل الوحيد أمام بايدن للتعامل مع التحالف المناهض للحرب هو تحويل الحديث إلى وقف لإطلاق النار على المدى القصير والصفقة الكبرى، بما في ذلك حل الدولتين، بمجرد انتهاء الحرب.بالنسبة لبايدن، كل هذا يتجاوز الألم. لا يمكنه أن يساند إسرائيل ويترك الأمر عند هذا الحد. وجاء التحول نحو الضغط نتيجة لهذه الانقسامات بين الديمقراطيين بقدر ما هو نتيجة للغضب المنتشر في جميع أنحاء المنطقة والعالم بشأن السلوك الإسرائيلي في الحرب، الذي أدى إلى مقتل 35.000 فلسطيني (من دون احتساب ما يصل إلى 7.000 مفقود في الحرب تحت أنقاض غزة)، وما يقرب من 78.000 جريح، و1.7 مليون نازح، و1.1 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي أو المجاعة.‏*أندرو باراسيليتي Andrew Parasiliti: هو الرئيس وكبير مسؤولي المحتوى في المونيتور، حيث يكتب عمود ‏‏الأسبوع في المراجعة‏‏ والنشرة الإخبارية. حصل المونيتور على ‏‏جائزة رواد الإعلام الحر من المعهد الدولي للصحافة‏‏، وهي الوسيلة الإعلامية الأميركية الوحيدة التي تغطي الشرق الأوسط حصريا والتي حصلت على هذا الشرف. شغل أندرو سابقا منصب مدير ‏‏مركز RAND للمخاطر والأمن العالمي‏‏ حيث شارك في تأليف دراسات حول تكامل بلاد الشام، وانهيار الدولة في سورية، ومستقبل "داعش"، و "إرادة القتال" بين الجيوش العالمية، أثناء الإشراف على المشاريع التي تتعامل مع تأثير التغيير التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، على الأمن القومي.