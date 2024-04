"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏دان هالبيرن*‏ - (مجلة 1843) 24/4/2024‏غضب العرب والمسلمين في ولاية ميشيغان المتأرجحة مما يحدث في غزة قد يكلف الرئيس خسارة الانتخابات.* * *‏‏في ديربورن، ميشيغان، التقيت في صباح عيد الفطر بثلاثة شبان خارج أكبر مسجد في أميركا. و"المركز الإسلامي الأميركي" عبارة عن مبنى ضخم من الحجر الرملي والحجر الجيري، تحيط بقبته الذهبية المركزية مئذنتان شاهقتان. ويقع المسجد على طريق يسمى "شارع فورد"، سُمي على اسم هنري، الذي ينحدر من المدينة التي تقع خارج ديترويت مباشرة. وقد تجمع الآلاف من الناس للاحتفال بنهاية شهر رمضان، شهر الصيام.‏‏لكن هذا العيد كان مختلفًا. فقد ألغت معظم المساجد في ديربورن، حيث أكثر من نصف السكان من العرب الأميركيين، احتفالاتها المعتادة. وحذا حذوها رئيس البلدية، عبد الله حمود، الذي كان يخطط لاستضافة إفطار العيد. وقد شعر القائمون على المساجد والإفطار بأن ذلك لا يبدو مناسبًا الآن، بالنظر إلى ‏‏المعاناة التي يعيشها الناس في غزة‏‏. وقال أحد الرجال وطلب مني عدم ذكر اسمه: "نحن نفطر، وهم في غزة يتضورون جوعًا". وقال صديقه: "من يدري ما هي القوائم التي تعدها الحكومة الآن".‏الكثيرون في ديربورن، التي لسكانها جذور في كامل منطقة الشرق الأوسط، غاضبون من إدارة بايدن بسبب دعمها المستمر لإسرائيل. وتمنح الحكومة الأميركية الجيش الإسرائيلي حوالي 3.3 مليار دولار سنويا، وقد وافق الكونغرس للتو على حزمة مساعدات إضافية بقيمة 26 مليار دولار لذلك البلد (بما فيها 9 مليارات دولار يتم إنفاقها على الإمدادات الإنسانية في غزة). وبالنظر إلى الهوامش الضئيلة في ميشيغان، التي ستكون واحدة من الولايات المتأرجحة القليلة في حملة العام 2024، فإنه يمكن تصور أن يأخذ الغضب بسبب غزة الرئاسة بعيدًا عن بايدن.‏في الأسابيع التي سبقت الانتخابات التمهيدية في ميشيغان في شباط (فبراير)، حثت مجموعة "استمعوا إلى ميشيغان"، وهي مجموعة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، العرب المنتمين والمناصرين للحزب الديمقراطي، على تسجيل معارضتهم في صندوق الاقتراع. وصوت نحو 100.000 ديمقراطي، أي أكثر من واحد من كل عشرة، بـ"غير ملتزم" وهي فئة أقرب إلى خيار "لا شيء مما ذُكر" (في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الثلاثة الماضية، صوت نحو 20.000 ديمقراطي فقط بـ"غير ملتزم"). وفي ديربورن نفسها، حصل خيار "غير ملتزم" على 56 في المائة من أصوات الديمقراطيين.‏‏‏فاز بايدن بسهولة في الانتخابات التمهيدية بمجموع 625.000 صوت، لكن حجم الاحتجاج قد يسبب المشاكل لحملته. في العام 2020، فاز بايدن بالولاية بفارق 150.000 ألف صوت فقط. وهناك أكثر من 200.000 ناخب أميركي مسلم في ميشيغان. ويتخلف بايدن حاليا عن ترامب في الولاية بنحو نقطتين إلى أربع نقاط.‏سألت الشبان خارج المسجد عما إذا كانوا سيصوتون لبايدن في تشرين الثاني (نوفمبر). وقال الرجل الأول: "لا أعرف كيف تجرؤ على أن تطلب منا التصويت للرجل الذي يضع أسلحة القتل في أيدي القتلة، ثم يصف الأطفال المقتولين بالإرهابيين". بعد ستة أشهر من إعلان إسرائيل الحرب على "حماس" ردًا على ‏‏قتلها المدنيين الإسرائيليين‏‏ في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، قُتل أكثر من 33.000 فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.‏شكرتهم وشققت طريقي إلى موقف السيارات. أوقفني رجل مسن، وقال: "أفهم أنك كنت تسأل عن السيد جو بايدن". وأوضح أنه على الرغم من أن القرآن ينص على أن قواعد الأخلاق يمكن تجاوزها في مواقف معينة -وأنه من الممكن في بعض الأحيان الانضمام إلى أهون الشرين- إلا أن هناك أوقاتًا لا يُسمح فيها بهذا الاختيار. وقال: "’ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار‘.‏ الاعتماد على الظالم غير مسموح به أبدًا".هل كان التصويت التمهيدي مجرد رسالة؟ أم أن بايدن كان في خطر حقيقي في ميشيغان؟ عندما ذكرتُ لناشطة سياسية في منطقة ديترويت أنني مهتم بمقابلة بعض الديمقراطيين العرب الأميركيين الذين يتصارعون مع مسألة ما إذا كان يمكنهم التصويت للرئيس في تشرين الثاني (نوفمبر)، ضحكَت علي. وقالت: "أنت لا تعرف الكثير من الناس من هذا المجتمع، أليس كذلك؟ لستُ متأكدة من أنني أعرف أي شخص لم يقرر أنه لا يمكنه التصويت له. لقد فات الأوان".‏‏‏‏في مقهى في هامترامك، إحدى ضواحي ديترويت حيث يعيش العديد من البنغلاديشيين والباكستانيين واليمنيين، التقيت عبد الرحمن حمد؛ طبيب عيون يبلغ من العمر 38 عامًا متخصص في جراحة الشبكية. حمد، الذي وصل إلى المقهى وهو ما يزال في ردائه الطبي الأبيض، يعتبر نفسه فلسطينيا أميركيا. فقد ولد أجداده الأربعة في فلسطين تحت الانتداب البريطاني. وبعد أن أجبروا على الفرار من ديارهم في العام 1948، نشأوا في قطاع غزة وانتقلوا إلى المملكة العربية السعودية كبالغين. ثم هاجر والدا حمد إلى أميركا بعد الزواج، وولد حمد هنا. وجاء إلى منطقة ديترويت ليدرس في كلية الطب، واستقر في النهاية في شمال المدينة.‏قال حمد إنه صوت للديمقراطيين طوال حياته وصوت بحماس لبايدن في العام 2020. كان يعلم أن بايدن يعتبر نفسه صهيونيا، لكن ذلك لم يهمه. على الرغم من أن تقرير المصير الفلسطيني كان دائمًا مهمًا لحمد، إلا أنه لم يكن القضية الوحيدة التي يهتم بها. كان يحب مواقف بايدن بشأن الرعاية الصحية، والضرائب، والعدالة الاجتماعية. وقال حمد: "تقليديا، كنت براغماتيا".‏‏ثم ألقت الأشهر الستة الماضية بكل ذلك من النافذة. كان يأمل أن يرى بايدن الإلحاحي الأخلاقي لوقف إطلاق النار؛ أن آراء البلد حول الحرب وتقرير المصير الفلسطيني تتغير. كان يأمل أنه من خلال التصويت بخيار "غير ملتزم"، سيُظهر هو وآلاف آخرون لبايدن أن موقفه لم يكن حكيمًا -ليس على المستوى الأخلاقي فحسب، ولكن على المستوى السياسي أيضًا.‏‏بعد أسابيع قليلة من الانتخابات التمهيدية، لم يعد يعتقد أن الرئيس سيغير رأيه. لم يقم بايدن، في رأيه، بأي تحرك مهم في الاتجاه الصحيح. أصبح حمد يرى الرئيس متواطئًا في ذبح شعب، غير متأثر بالاحتجاج والمظاهرات.‏‏ما تزال اثنتان من عمات حمد تعيشان في غزة، كما أن عدد أفراد عائلته الممتدة -أبناء عمومته وخالاته وأعمامه- أكثر مما يستطيع أن يحصي. وقال لي إن هجومًا إسرائيليًا واحدًا أسفر عن مقتل 30 منهم. وقال إن هناك أيامًا لا يستطيع فيها منع نفسه من البحث عن ومشاهدة الوحشية والمعاناة التي تحدث في وطن أجداده بقلق شديد.‏عندما كان رئيسًا، أصدر ترامب حظر سفر على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة في إفريقيا والشرق الأوسط إلى أميركا. ولكن بالنسبة لحمد، لا يوجد توازن بين فضيلة سياسات بايدن الداخلية و"الإبادة الجماعية التي يتم بثها على الهواء مباشرة"، على حد تعبيره. لقد فقد كل الثقة في النوايا الحسنة للرئيس. "كيف يمكنني الوثوق به لرعاية أطفالي؟ للعمل على تغير المناخ؟ للسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية؟‏".تابع: "انظر، أنا أكره ترامب. بكل ذرة من كياني. أنا أعرف ما هو. لكنني تحدثت إلى الكثير من الأشخاص الذين صوتوا لصالح (بايدن)، وموقفهم الآن: ’علينا أن نجعله يخسر، بأي ثمن. بدلاً من التصويت لطرف ثالث، سوف أضاعف صوتي وأصوت لترامب‘. لقد صدمني هذا الموقف في البداية. لكنك تريد أن تفعل كل ما في وسعك لجعله يدفع الثمن".‏لم تكن معاقبة بايدن هي هدف حركة "استمعوا إلى ميتشيغان"، وفقًا لليلى العبد، أحد مؤسسيها. بدلاً من ذلك، كان الهدف من الحركة، كما قالت، هو الضغط على الرئيس لتغيير المسار، وأن تكون طريقة لتذكير الأميركيين العرب بأن لديهم صوتًا.‏‏تنحدر ليلى العبد (34 عامًا) من عائلة فلسطينية أميركية كبيرة، (رشيدة طليب، أول امرأة مسلمة تجلس في الكونغرس، هي واحدة من أشقائها الـ13). قبل الانتخابات التمهيدية، كما قالت، كانت تسمع أن العديد من الأميركيين العرب في ميشيغان غير سعداء لدرجة أنهم كانوا مستعدين للتخلي عن السياسة تمامًا. وأرادت أن تحدثهم لتخرجهم من هذه الحالة. وقالت: "أمضى الأميركيون العرب والمسلمون الأميركيون سنوات في بناء قوتنا السياسية، إلى النقطة التي أصبح يمكننا فيها تغيير الانتخابات، يمكننا تغيير الانتخابات الرئاسية. لا يمكننا التخلي عن ذلك الآن".‏‏عمل والدها في شركة "فورد" للسيارات في ديترويت وكان عضوًا في نقابة عمال السيارات المتحدة. وقالت: "لقد تأثر بشدة بنقابة عمال السيارات‏، وكان يؤمن بأهمية التصويت، والتصويت للديمقراطيين في الانتخابات، وقد غرس القيم نفسها في جميع أبنائه. وعندما كبرنا قليلاً، أخبرَت أختي رشيدة والدنا أنها ستصوت لرالف نادر، وجن جنون أبي! قال شيئًا مثل: ’لا، لن تفعلي. أنت دائمًا تصوتين للديمقراطيين، الديمقراطيين، الديمقراطيين، بغض النظر عن أي شيء‘".‏كانت العبد من الأشخاص القلائل الذين قابلتهم في ديربورن الذين نفوا أن يكون الأوان قد فات بالنسبة للديمقراطيين في ميشيغان. وقالت: "ما يزال لدي أمل في بايدن". وإذا كانت لديها رسالة له فهي: "لا تخاطر برئاستك؛ لا تخاطر بديمقراطيتنا. لا تخاطر بتسليم هذه الانتخابات لدونالد ترامب، فقط من أجل الاستمرار في الاصطفاف مع نتنياهو وحكومته اليمينية والتواطؤ في الإبادة الجماعية. أرجوك، أرجوك لا تفعل ذلك".‏‏تعتقد العبد أن الديمقراطيين "في حاجة إلى رؤية أن الأميركيين المسلمين والأميركيين العرب يخرجون ويصوتون بأعداد كبيرة. والآن نحن في حاجة إلى أن يتحرك (ممثلونا المنتخبون) مع قاعدتهم الانتخابية".‏النقطة الحاسمة، كما يراها حمد، هي أن واحدًا فقط من المرشحَين كان "متواطئًا بشكل فعال في قتل 30.000 من الناس الأبرياء".‏‏وبالقدر الذي يهم حمد، فإن السفينة قد أبحرت. في بعض الأحيان، شعرتُ بأنه كان يحاول إقناع نفسه بالتصويت لصالح ترامب. ووجهني إلى مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس من العام 2015 يبدو فيها أن ترامب كان يعبر عن شكوكه بشأن التزام إسرائيل بعملية السلام. لكن النقطة الحاسمة، كما رآها حمد، هي أن واحدًا فقط من المرشحَين كان "متواطئًا بنشاط في قتل 30.000 من الأبرياء".‏سألته عما إذا كانت الأشهر الستة الماضية لتختلف لو أن ترامب هو الذي كان في السلطة. لم يكن حمد متأكدًا، ولكن ما الفائدة من الافتراضات؟ "قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، قلنا جميعًا، كان يمكن أن تكون الأمور أسوأ لو أنها حدثت في عهد ترامب. لكننا أصبحنا الآن في مرحلة ليس من الممكن أن تكون الأمور فيها أسوأ على الإطلاق". ‏‏‏*دان هالبيرن ‏‏Dan Halpern: كاتب قصص إخبارية لـ"مجلة 1843".‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: “We have to make Biden lose”: Arab-Americans are switching to Trump