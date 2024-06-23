"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن المعتقلات الفلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي يواجهن ظروفا اعتقالية غاية في الصعوبة، خاصة بعد 7 تشرين الأول الماضي.

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وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد نقلا عن معتقلة، إن المعتقلات يعانين أوضاعا صعبة، وبعضهن يفترش الأرض لعدم توفر أسرة، إذ تضع قوات الاحتلال كل 10 معتقلات في غرفة تتوفر بها 4 أسرّة، مشيرة الى سوء الطعام وقلة كميته.



وأشارت معتقلة أخرى في إفادة لمحامي الهيئة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلتها من منزلها الساعة الثالثة فجرا وقيدتها بالسلاسل، ثم اقتادتها إلى سجن عوفر لغاية السادسة صباحا، ثم نقلت إلى منطقة "بيت إيل" حتى الساعة التاسعة، ولم يُسمح لها بدخول الحمام سوى مرة واحدة فقط، ثم أعادتها قوات الاحتلال سجن عوفر مرة أخرى لخمسين دقيقة خضعت خلالها للتحقيق، ونُقلت بعد ذلك إلى المسكوبية لـ16 يوما متواصلة، وبعد ذلك نُقلت إلى سجن هشارون وهي مقيدة اليدين والرجلين 7 ساعات متواصلة دون طعام.



وأضافت، إن إدارة السجن عرضت عليها أن تدرس الماجستير خارج الضفة بشرط عدم الرجوع إليها مرة أخرى، إلا أنها رفضت ذلك.