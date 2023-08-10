آفي بلوت قائد فرقة المستوطنين

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: أوري مسغافمن أجل فهم الجنون في الضفة، لا يكفي الحديث عن بتسلئيل سموتريتش وتسفي سوكوت وشبيبة التلال. يجب الحديث أيضا عن الجيش الإسرائيلي. فهو السيد والمسؤول الرئيسي عن المنطقة المسيطر عليها كمنطقة عسكرية.هذا غير مريح، وبالتأكيد في ذروة احتجاج وطني مع بروز للموضوع العسكري ("إخوة في السلاح"، تعليق خدمة رجال الاحتياط وقانون التجنيد)، لكن هذا الأمر غير جدي. مثل هذا النقاش يقتضي التطرق الى قائد فرقة الضفة الغربية، العميد آفي بلوت. فرقته هي التشكيلة التي تدير معظم النشاطات العسكرية في المناطق.تحت قيادة بلوت، الذي سيكمل في القريب سنتين في المنصب، هذه الفرقة تتحول رويدا رويدا الى فرقة للمستوطنين.يجب الانتباه الى أن المستوطنين يكثرون من التشهير بقائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس. هم يحملونه المسؤولية عن "تدهور الأمن الشخصي لهم" وينسبون إليه "اليسارية" و"نقص القدرة على الهجوم". وعلى مرؤوس بلوت ليس لديهم أي كلمة سيئة ليقولوها. هو واحد من جماعتهم، ترعرع في مستوطنة نفيه تسوف وتعلم في المدرسة الدينية عيلي، يعتمر القبعة ويعيش في مستوطنة دينية وأب لستة أولاد. في تفكيره وفي سلوكه هناك تماسك تام بين هويته الدينية -الاستيطانية وبين رؤيته العسكرية. في مقالات نشرت في مواضيع عسكرية واستراتيجية هو يكثر من الربط بين أفكاره حول قصص التوراة وشخصيات مثل أبونا ابراهيم والملك داود، وبين أعداء على شاكلة العماليق. من غير الواضح إذا كان يدرك بأن الأمر يتعلق بأساطير وخيال.بين حين وآخر، هو يقوم بالصلاة في الموقع الذي تعتبره اليهودية قبر يوسف. فقط في الشهر الماضي، قاد هناك صلاة جماعية مع المفتش العام للشرطة، الضعيف، كوبي شبتاي، ورئيس المجلس الإقليمي شومرون، يوسي دغان، الذي هو الآن رأس السهم السياسي للمستوطنين في الليكود. الاقتحامات الليلية الوثنية في قلب نابلس تحولت منذ زمن الى عملية عسكرية تماما، التي انتهت دائما باحتكاكات وأحيانا بقتلى فلسطينيين.ذات يوم سيقتل (مرة أخرى) أيضا جنود على مذبح هذا الجنون.ما الذي يفعله في المقبرة؟ يجب أن تكون للقائد العسكري مصلحة استراتيجية في منع ذلك، لاعتبارات أمنية واعتبارات الربح والخسارة. ولكن بالنسبة لبلوت، فإن الحديث يدور عن وصية إيديولوجية.في منصبه السابق، شغل بلوت السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. الجميع أصبحوا يعرفون أي حراسة عتبة يجب أن يمر بها المرشح في الطريق الى هذا المنصب المأمول.في منصبه الحالي لم يعد لديه خوف من وجود تناقض ولاءات وتصادم بين القيم. يصعب تجاهل التراجع وعدم الأداء لقواته أثناء المذبحة في حوارة. في "المواجهة" في قرية برقة يوم السبت الماضي، الجنود حتى لم يأتوا.شيء ما غريب يحدث في فرقة الضفة الغربية على مستوى الاستخبارات وسرعة الرد بخصوص أعمال الشغب ضد الفلسطينيين.لكن ما يبدو كجيش نائم ومتلعثم يتغير تماما عندما يدور الحديث عن احتكاك مع الفلسطينيين ونشطاء حقوق إنسان إسرائيليين. العنف ضدهم يزداد بشكل كبير.عدد القتلى الفلسطينيين والنسبة العالية للأطفال والفتيان من بينهم، في ارتفاع حاد. لا يمكن تحميل كل شيء على "تفكك السلطة". وفي كل الأحوال، هناك توقع بأن القائد الكبير في هذا القطاع سيعمل بالتحديد على تهدئة المنطقة. أليس هذا هو القائد نفسه الذي قبل سنتين ونصف أكد في مقال نشره في "معرخوت" الفرق بين رجل الاستراتيجية ورجل التكتيك (بالطبع بواسطة مثال من التوراة: أوامر الملك داود لوريثه سليمان أن يقوم بإعدام رئيس الأركان يوآف بن تسارويا).الإصبع الخفيفة على الزناد واستخدام مخربي التلال لزي الجيش الإسرائيلي وسلاحه، وعشرات البؤر المتوحشة التي لا يقوم الجيش بإخلائها، ومواقع الحراسة المزينة بلافتات الانتقام والشعارات المتعصبة -كل ذلك جزء من طمس الحدود المطلق بين جيش دولة قانون وميليشيا مستوطنين. من هذه الناحية بلوت هو فقط في بداية الحاضر والمستقبل للجيش البري. من لا يريده في فرقة الضفة الغربية سيحصل عليه في مكتب رئيس الأركان.