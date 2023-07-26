الخميس 27 تموز 2023
النسخة المطبوعة

آن الأوان أن يتحول الاحتجاج إلى عصيان مدني قوي

هآرتس -(الغد)
هآرتس
بقلم: تسفي برئيل

الحكومة الاسرائيلية صادقت أول من أمس بصورة رسمية على بداية الحرب الاهلية. الالغاء النهائي لذريعة المعقولية أكد بطلان فكرة أنه يمكن الدفاع عن الديمقراطية الاسرائيلية بالنقاشات والحوارات والمشاورات أو حتى بمساعدة ضغط جماهيري مؤثر بحجمه وثقله.اضافة اعلان
بأثر رجعي يمكن القول إن الأمل أعمى عيون الجيدين الذين يتمنون الخير، أي رئيس الدولة ورؤساء المعارضة ومئات الآلاف الذين خرجوا في الطقس الحار جدا في حملة نحو القدس. حيث أنه عندما يوجد في الحكومة وزراء مجانين، مسيحانيين ومجرمين، افواههم مثل انبوب المجاري ويقف على رأسهم كذاب ومتهم بارتكاب مخالفات جنائية. من البداية لم يكن هناك أي مكان للتفكير أو الأمل بأن ما تراه العيون يخفي حقيقة مختلفة، تخفيف، تفهم وربما خوف من الضياع.
الحكومة التي تبدو مثل عصابة مجرمين وتتصرف مثل جوقة لراكبي الدراجات من جهنم، ليست حكومة عقلانية، ولكنها مقنعة. ما نراه هو الموجود. من المهم تصديق اقوال الوزراء. هذه فقط هي الوجبة الاولى. بالنسبة لهم، بالتأكيد بعد "الانتصار" الاولي، الانقلاب مجبر على المرور بكامله. أي تنازل أو تراجع أو تخفيف أو أي حل وسط سيعتبر بالنسبة لهم هزيمة كاملة. هذه الحكومة قررت النقش على رايتها تدمير المعقولية بافعالها، وليس بالصدفة أنها وضعت على رأس حملتها الصليبية الغاء ذريعة المعقولية واخذت لنفسها الاحتكار على تعريف المعقولية والمنطق والعقل السليم. لقد جردت الجمهور من حزام الامان الدستوري الذي منحته اياه المحكمة العليا، وفي غضون ذلك هي تدمر ايضا أمن الدولة واقتصادها.
من الآن فصاعدا سيكون هناك قانون واحد للجميع وسيتم تطبيقه بشكل غير انتقائي – قانون العصابة. سلب مؤسس لاموال دافعي الضرائب ستتم شرعنته بقانون. الاعتقالات الادارية ستحل محل قوانين البينات، المليشيات ستتجول في الشوارع استنادا للقانون، والخوف من العدو الخارجي سيحل محل الخوف من نظام الحكم. هكذا هو الامر في روسيا وهنغاريا وتركيا ومصر ودول كثيرة اخرى، التي تجرأت اسرائيل على التعالي عليها. في كل واحدة منها توجد انتخابات ديمقراطية، وفيها جميعها تم استخدام مفهوم "الحوار" لطمس جريمة النظام. في مصر يسمون ذلك "الحوار الوطني"، في تركيا ذهبوا الى الاستطلاعات العامة التي دائما شرعنت الدمار، وهكذا ايضا في لبنان والعراق وتونس، التي فيها الحوار الوطني اثمر نتائج فظيعة. في هذه الدول دائما طرح سؤال: هل الجيش ما يزال مع النظام؟ وهل الرئيس يمكنه الاعتماد على الجيش؟. في حين أنه في اسرائيل هذه المسألة لم تطرح في أي يوم للنقاش.
الاعتقاد أن الجيش الاسرائيلي سيعبر عن رأي قيمي يعارض رأي الحكومة كان أمر مرفوض من اساسه. الآن اسرائيل انضمت رسميا الى مجموعة الدول التي فيها الجيش يواجه معضلة ولم يعد مستعد بعد لأن يعطي شيكا مفتوحا للحكومة. هذا لا يعتبر رفض للخدمة، بل هو فقدان للثقة بعقلانية قرارات الحكومة. ليس فقط لأن الجنود يمكن أن يجدوا انفسهم في محكمة دولية، بل بالذات لأنهم يدركون أنه لا يمكن أن يكون أي فرق بين مهمتهم كجنود وبين جوهرهم كمواطنين.
الـ "دي.ان.ايه" الديمقراطي الاسرائيلي الذي لوح به الرئيس اسحق هرتسوغ في خطاب العسل الذي القاه في الكونغرس الاميركي، التصقت به طفرة مسممة ومشوهة ومدمرة وهي فكرة الديمقراطية. هذا الامر يقتضي عملية جراحية سريعة على كل الجبهات قبل اشتداد الحرب الاهلية، التي حتى الآن ما تزال غير عنيفة (نسبيا): بدون اطلاق النار في الشوارع وبدون قتلى ومع القليل من المصابين. هذه هي المرحلة التي مطلوب فيها من الاحتجاج أن يتحول الى عصيان مدني قوي ولكن غير عنيف.
لا يوجد هنا أي تناقض. عندما يسحب المواطنون الودائع من البنوك، وعندما يغلق اصحاب المصانع مصانعهم، ومدراء المدارس يضربون، والخدمات الصحية تعمل في اطار حالة الطوارئ، عندما الحكومة لا يعود بامكانها ادارة شؤون المواطنين، ستدرك ايضا الديمقراطية الغضة بأنها فقدت القدرة على السيطرة.
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