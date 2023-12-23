"أتبول على نفسي من الخوف".. تصريحات جندي إسرائيلي بعد عودته من القتال في غزة (فيديو)

"أتبول على نفسي من الخوف".. بهذه الكلمات، وصف جندي إسرائيلي ما آلت إليه حالته النفسية بعد عودته من القتال في غزة. حيث روى جندي الاحتلال شهادته أمام الكنيست مرعوباً، ونقل فظاعة وقائع القتال مع فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع، محملاً الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يجري.
الفيديو كاملا:
في جلسة مع قادة ومسؤولي إسرائيل...— منتصر الشبواني (@monts81) December 22, 2023
جندي "إسرائيلي": أتبول على نفسي أثناء النوم من الخوف بعد ما رأيته في غزة.. 🔻😂#غزه_مقبرة_الغزاة #غزة_تستغيث #تل_أبيب #الامارات_تقتل_السودانين #السودان_يستغيث #يوم_الجمعة #غزة_تنتصر pic.twitter.com/xelKPuW3Yv