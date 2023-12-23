"أتبول على نفسي من الخوف".. تصريحات جندي إسرائيلي بعد عودته من القتال في غزة (فيديو)

"أتبول على نفسي من الخوف".. بهذه الكلمات، وصف جندي إسرائيلي ما آلت إليه حالته النفسية بعد عودته من القتال في غزة. حيث روى جندي الاحتلال شهادته أمام الكنيست مرعوباً، ونقل فظاعة وقائع القتال مع فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع، محملاً الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يجري.

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