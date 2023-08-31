أجل نحن دُمّرنا

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بقلم: يوسي كلاينهل وزارة التعليم تسمح بالحديث عن الانقلاب النظامي؟ جيد. فقط ما ينقص هو أن يستغل الاولاد هذا الاذن من اجل أن يسألوا: أي دولة ستكون لنا بعد الانقلاب؟ ما هي حدودها؟. ليس فقط الاولاد، ايضا الآباء يخافون من السؤال. الجواب يمكن أن يكون مخيف. نحن عائلة مشوشة. لا يوجد عندنا من لا يعرف عن ابنه المشاكس ويصمت. هذا يعتبر سر عائلي. سر جميعنا نعرفه ونشارك فيه بصمت. الصمت يجمد التفكير ويخلق القمع. نحن نعيش من يوم الى آخر وننثر ايامنا في الرياح.جاء بن غفير، الذي لا يتحكم بقضبانه، وأفشى السر، بشكل اكثر عبثية وهياجا من شخص غبي. هو لم يكذب، لكن من سيخرج الغسيل الوسخ الى الخارج؟. السر يخجلنا. ويجبرنا على التعامل بشكل علني مع ما نفعله تحت البطانية في الليل. هو لم يأت بجديد، لكن من اراد منه أن يقذف هذا في وجهنا؟ حتى هذا يصعب علينا. هذا صعب لأن تنكيلنا بالعرب هو ورم خبيث. الاطباء مندهشون: كيف ما تزالوا صامدين؟ الاجابة تكمن في طب المناعة الذاتية لدينا. هي تعمل في الداخل والخارج، تزرع الدمار والخراب في الخارج، والتفكك والتحلل في الداخل. نحن نعرف أننا نتدمر، لكننا نأمل أن الدمار في الخارج سيسبق الدمار في الداخل. لماذا الدمار والخراب والفساد والموت؟ لأن هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على مليوني شخص، المحتلين والذين يقاتلون من اجل استقلالهم، وفي نفس الوقت ضمان سلامة نصف مليون محتل يعيشون بين ظهرانيهم.كيف تبدو الدولة التي تدمر نفسها من الداخل؟ الاطباء ورجال الهايتيك والشباب الذين هربوا من هنا يعرفون ذلك. ايضا بن غفير يعرف ونتنياهو يؤيد ذلك: دولة شريعة من البحر حتى النهر بدون عرب. ابرتهايد؟ لم لا. ترانسفير؟ اذا اقتضى الامر. فساد؟ ماذا في ذلك. هذا حلم مقرف ولكنه حلم.حلم ورؤية يوجد، لكن لا توجد شجاعة. توجد لهم حكومة وجيش، لكنهم يختفون وراء زعران لديهم اهداب وسوالف، الذين يرسلونهم للتدمير والقتل. ليس لديهم الشجاعة ليقولوا للعالم: نعم، نحن كوريا الشمالية. نعم، نحن جنوب افريقيا. ماذا ستفعلون لنا؟ هل ستقاطعونا؟ هل ستطردونا؟ ماذا يهمنا. إن سيد الجيوش الى جانبنا.في هذه الاثناء هم يحاولون جرنا الى الهاوية. هم عبء وليسوا ذخر. ليس ذخر امني أو اقتصادي أو اجتماعي. لا يمكن ابتلاعهم أو قذفهم. يلوحون بفصلهم العنصري أمام انوفنا كي لا نقول: نحن لم نكن نعرف. هم يجعلونا نكرههم. كل شاب يربي السوالف ويحمل السلاح وتتدلى منه الاهداب يهددنا ويهدد نمط حياتنا. هم يريدون أن يصبح هنا مجتمع متجانس، حريدي وطني، ندافع عنه ونموله.حلمهم هو أن يملأ شبيبة التلال شوارع تل ابيب، وأن يوقفوا اليساريين الى الحائط ويجبرونهم على انشاد "تذكرني من فضلك، ادعمني من فضلك، وأنا سأنتقم". صندوق العدة الفاشي اصبح قديما وغير محدث. في المانيا اجبروا اليهود على انشاد "أنا خنزير يهودي وقمت بخيانة الوطن". عندنا سيجبرون الفلسطينيين على انشاد "أنا أحبك، يا حرس الحدود". هكذا تتكرر الاحداث بعناد وثبات. نحن قمنا فعلا بإساءة معاملة الاطفال واهملنا الشيوخ ورسمنا الوشم على خد المعتقل. جهاز التعليم لدينا حرص على عدم تعليم قوانين حقوق الانسان.في كتابه بعنوان "اوبر مانيم" (الأشخاص الذين يعانون من الدونية) الذي صدر في 1933، كتب ليون فويخت فانغر عن شاب يقتل صحفي ويتم إطلاق سراحه بذريعة أن الأمر يتعلق بـ "الدفاع عن النفس". بعد مرور تسعين سنة على ذلك تمكن اليشع ييرد، المتهم بقضية قتل، من الابتسام برضى. فهو ايضا تم إطلاق سراحه بذريعة "الدفاع عن النفس". فويخت فانغر يصف الحوار بين القتلة والمقتولين قبل وقت قصير من تحولهم الى قتلى. قبل نهايتهم، كتب فانغر، تجادل الاوبر مانيم مع الذين اصبحوا جلاديهم وطالبوا باتفاقات ووقعوا على عقود ولم يعرفوا أنه خلال شهر أو شهرين سيكون بالإمكان فقط مسح أيديهم بهذه الاتفاقات. يمكننا الغضب من قصر نظرهم، ومن تمسكهم بوهم أنه "لن يحدث هذا لنا". نحن لا يمكننا إعفاء أنفسنا من تخيل ذلك.