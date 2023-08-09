أحداث برقة: المعركة على الرواية

إسرائيل هيوم

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بقلم: ارئيل كهاناتذكر قضية محمد الدرة كأحد الإخفاقات القاسية التي كانت في منظومة الإعلام الإسرائيلي في أي مرة سابقة. مع اندلاع الانتفاضة الثانية ادعا الفلسطينيون بأن جنودنا اطلقوا النار على الطفل العربي فقتلوه في مفترق نتساريم. الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي سارع لان يأخذ المسؤولية واعتذر على الملأ على الإصابة المزعومة للطفل.وعندما تبين بعد أشهر بان الدرة قتل على ما يبدو بنار فلسطينية، كان الأوان قد فات. في الوعي الدولي خط منذ الان الاستنتاج بان يهودا قتلوا الدرة ولا يمكن لاي حقيقة، شريط أو تحقيق ان تغير الانطباع المغلوط.الخطأ الجسيم للناطق العسكري في خريف 2000 كرر نفسه مرة أخرى في السبت الماضي. بعد غروب الشمس وقع صدام بين بضعة رعاة يهود وبين عشرات العرب، على مسافة غير بعيدة عن قرية برقة العربية قرب نابلس. وانتهت المواجهة بفلسطيني قتل وبيهودي جريح بجراح شديدة. ومع ان الحقائق لم تكن واضحة، ورغم أنه لم تسمع أساسا الا رواية طرف واحد فقط، تسرع الجيش الإسرائيلي ومعه جهاز الامن كله لربط الحدث بـ "إرهاب يهودي". يبدو أن هذه ايضا هي الصورة التي نقلت الى الاعلام الإسرائيلي والاميركي.في إسرائيل تنفي كل الجهات المختصة – الجيش، الشاباك او الشرطة – انها قررت بان هذا إرهاب يهودي، أو انها قالت للاميركيين ان هذه هي طبيعة الحادثة في برقة. في هذا الجانب احد ما هنا لا يقول الحقيقة. لكن المؤكد هو ان كل ناطق غر يعرف أنه قبل نشر الموقف تفحص الحقائق مع كل الأطراف. في هذه الحالة قدمت إسرائيل رواية عرضت حادثة برقة استنادا الى طرف واحد فقط دون أن تكون لديها كل الحقائق التي حتى في هذه اللحظة ليست واضحة.هذا خطأ مضاعف في نهاية المطاف يسيء لسمعة إسرائيل في العالم. بدلا من الاعتماد على الفلسطينيين يجب أن يقال: "الحدث قيد التحقيق. تفاصيله غير واضحة. سنحاسب المسؤولين".والدليل على ذلك هو أنه قبل وقت قصير تحرر من السجن اليشع يراد، الإسرائيلي الذي عزت الشرطة له في البداية تهمة القتل. أما القاضية فقد قررت ان "المادة ليست في مستوى الحد الأدنى من تثبيت الحقائق". زميله، يحيئيل اندور، الذي أصيب بجراح خطيرة في الحادثة، ما يزال في المستشفى ولم يحقق معه بعد. الشاباك، الذي كان مشاركا في تحقيق الحادث في البداية لم يعد جزء منه. بمعنى أن الحديث لا يدور عن إرهاب يهودي.إضافة الى ذلك، وقعت قبل بضعة اشهر فقط حادثة مشابهة تقريبا على مسافة غير بعيدة من هناك، قرب ارئيل. مرشد سياحي يهودي أصيب إصابة شديدة في اعتداء من جمهور عربي اطلق النار من سلاحه كخطوة دفاع عن النفس. أصاب احد المعتدين فقتله. اختارت سلطات الامن ان تأخذه بالذات الى تحقيق الشاباك لاسابيع الى أن اتضحت الحقيقة. يجدر بالتالي بالناطق العسكري وبباقي اجهزة الامن ان يستخلصوا الدروس. ان لم يكن من احداث تمتد لبضعة عقود فعلى الأقل من الماضي القريب.توجد بالفعل مشكلة عنف يهودي كجزء من دوائر "فتيان التلال". كما توجد أيضا مشكلة التشهير بقادة الجيش من ممثلين كبار في الائتلاف. ليس هذا هو الطريق لاصلاح سياسة الجيش. ولكن في نفس الوقت فان الجيش أيضا، رغم ضغوط الاعلام والفترة المتوترة ملزم بان يحذر في الرسائل التي يطلقها في الداخل والى العالم. أقوال زائدةتجبي أثمانا زائدة.