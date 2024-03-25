الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أحلام أميركا الوردية

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم
 ايال زيسر
قرار إسرائيل الخروج إلى حرب ضد حماس في أعقاب مذبحة 7 تشرين أول (أكتوبر) الماضي ترافق ليس فقط بانتقاد من جانب وخصوم أعداء، بل وأيضا بتشكيك وحتى بمعارضة من جانب أصدقائنا الأميركيين. وقد بعث هؤلاء إلى إسرائيل بخبراء عسكريين "أشاروا" لها ألا تخرج إلى حرب كونها بتقديرهم لن تفلح في إلحاق الهزيمة بحماس. أنتم ستتورطون في قتال بلا جدوى، هكذا حذروا، وستغرقون في الوحل الغزي، مثلما غرقتم في الوحل اللبناني قبل أربعة عقود، ومثلما غرقت أميركا نفسها في الوحل في العراق وفي أفغانستان وقبل ذلك في فيتنام.اضافة اعلان
إسرائيل لم تأخذ بهذه المشورات، وخير فعلت. الحرب ضد حماس جلبت إنجازات ذات مغزى: الجيش الإسرائيلي يسيطر اليوم عمليا في معظم أراضي القطاع ولم يحصل فيه شيء  لا حركة مدنيين، لا نقل عتاد وغذاء وبالطبع لا أعمال ترميم وإعمار  دون إذن إسرائيل. الحقيقة هي إن مقاومين قلائل وحتى خلايا (مقاومة) ما تزال تعمل في الميدان بالضبط مثلما تعمل في الضفة الغربية، لكن حماس، كجيش منظم مع قيادات، معسكرات ومخازن سلاح وكاطار سلطوي يدير الحياة في القطاع – هزمت وانهارت.
غير أن كل حرب تستهدف ليس فقط الحسم العسكري بل وأيضا الانتصار السياسي، وهذا يتلبث في المجيء وذلك بقدر غير قليل بسبب تردد حكومة إسرائيل في اتخاذ قرارات حول مستقبل القطاع في المستقبل التالي: هل تقيم فيه حكم عسكري وربما تنقله إلى السلطة الفلسطينية، وربما بعامة تنسحب منه وتترك فيه فوضى تحت رعايتها قد تعود حماس مرة أخرى لتحكم في القطاع.
هذا الواقع، واقع إنجازات عسكرية يصعب على إسرائيل أن تترجمها إلى حسم سياسي، يقبع في أساس الادعاء بأنه بعد فصل القتال انتقلنا إلى مرحلة المراوحة على الطريق إلى الوحل الغزي.
غير أن غزة ليست لبنان ولا حتى فيتنام ، ليس فقط لأن الحديث يدور فقط عن حرب اللا مفر التي فرضت علينا وليس فقط لأن الحديث يدور عن تهديد يقع على حدودنا، وليس عن فيتنام البعيدة مسافة آلاف الأميال عن الولايات المتحدة. غزة هي حالة خاصة لأن القطاع لا يمنح عمقا (للمقاومة)، بخلاف لبنان مثلا الذي يمكن لحزب الله فيه أن يقاتلنا في ظل الاعتماد على عمق جغرافي في بلاد الأرز نفسها، وأيضا في أراضي سورية، العراق وحتى إيران. غزة تشبه بالتالي منطقة الضفة التي ليس فيها عمق جغرافي وتفرض علينا بالتالي تحدي أمن جار وليس تهديدا استراتيجيا كما شكلت حماس عشية 7 تشرين أول (أكتوبر).
كل هذا لا يقنع الأميركيين. الآن هم يعارضون عملية في رفح ويعلقون كل جهدهم على خطة سلام أخرى لهم، هذه المرة في صيغة وقف نار وإنهاء الحرب في غزة، لإقامة دولة فلسطينية وإحلال السلام على الأرض في الشرق الأوسط.
الشيطان يوجد كما هو معروف في التفاصيل. كيف بالضبط يمكن إحلال السلام أو إنهاء النزاع بينما تكون حماس ما تزال تحكم في رفح، وحين يتوقف القتال ستحاول العودة للسيطرة على القطاع كله؟ وماذا عن حزب الله وعن إيران؟ من واشنطن البعيدة يبدو كل شيء ورديا ومتفائلا.
غير أنه لا حاجة للمرء لأن يكون خبيرا عظيما كي يعرف أن من كل الخطط الأميركية لن يخرج شيء، ونهايتها أن تلقى في سلة مهملات التاريخ، بالضبط مثل خطط سابقة لتسوية النزاع سعت واشنطن لدفعها قدما. هكذا كانت "خطة ألفا" في الخمسينيات وكان أساسها نزع النقب من إسرائيل وإسكان اللاجئين فيه مقابل السلام، عبر مبادرة روجرز (1969)، خطط جيمي كارتر في السبعينيات، مشروغ ريغان في الثمانينيات وانتهاء برؤيا الرئيس أوباما وخطة دونالد ترامب في العقد الأخير.
للأميركيين توجد نوايا طيبة، لكن توجد أيضا سذاجة وميل لرؤية الأمور عبر نظارات وردية تجعلهم يؤمنون بأن نزاعا دمويا دينيا قوميا يمتد إلى أكثر من مئة سنة يمكن حله بتلويحة يد وبنية طيبة.
لكن هذا لا يعني أن إسرائيل يمكنها أن تواصل جر الأرجل والتصرف وكأنه يوجد لها كل الزمن الذي في العالم. فالامتناع عن اتخاذ القرارات في المستقبل من شأنه أن يفلت من أيدينا ثمار إنجازات الجيش في ميدان المعركة.
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