أربعة وجوه لقصور اكتوبر

يديعوت أحرونوت

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ناحوم برنياعثلاثة ونصف مليار شيكل كلف العائق في غزة. من فوق الأرض، من تحت الأرض، جساسات، كاميرات، وكله آخر كلمة. (السبت) في يوم الامر، مع نشوب الحرب، انهار، أصبح سورا من ورق. ليس العائق هو المذنب؛ الناس هم المذنبون، قال لي (السبت) احد المسؤولين عن إنشائه. عندما لا يكون احد يراقب واحد لا يطلق النار – فلا وجود للعائق. أمس بعد الظهر رفع سلاح الجو 40 طائرة من أنواع مختلفة فوق العائق، كل الوقت، كي يسد المعبر من غزة الى إسرائيل ومن إسرائيل الى غزة. الجهد كان بطوليا، التأخير فظيعا.في الجيش الإسرائيلي يطلبون في هذه اللحظة وضع القصورات جانبا. يجب ترك رئيس الأركان والجنرالات ليركزوا على القتال. التحقيقات ستأتي بعد ذلك. "صمتا، يطلقون النار"، كتب عميرام نير الراحل في بداية حرب لبنان الأولى. اعتقد انه يوجد الكثير من الحق في هذا التوقيت: لو نجح الجيش الإسرائيلي في تطهر جيوب المهاجمين في بلدات غلاف غزة، فان المهام التي سيتصدى لها في الأيام القادمة معقدة وكثيرة المتطلبات، واولا وقبل كل شيء مشكلة المخطوفين في غزة ومشكلة الردع تجاه الساحات الأخرى. الحرب يجب أن تدار برأس نقي كل ما تبقى أقل الحاحا.لكن الاعفاء الذي اعطي للجنود لا يتضمن ملايين الإسرائيليين الذين تابعوا امس، دهشوا وتخوفوا، للحرب التي لم يعدهم لها احد. في نظري، 7 أكتوبر 2023 كانت إهانة عظمى، إهانة لم يشهد لها الجيش الإسرائيلي المثيل في كل سنواته. وسأشرح: الإهانة الأولى كانت استخبارية. مرة أخرى، مثلما في 1973، رأت المنظومة كل المؤشرات الدالة لكنها استنتجت بغرورها بأن هذه مجرد مناورة، تدريبات عابثة؛ الثانية كانت السهولة التي تجاوز فيها مقاتلو حماس العائق؛ الثالثة كانت السهولة التي عادوا فيها الى غزة، مع عشرات الرهائن؛ الرابعة هي البطء الذي رد به الجيش الإسرائيلي على التوغل. يتجول عشرات المخربين في معسكر مدرعات وكأنهم يتجولون في بيوتهم ولم توجد مروحية هجومية تطلق عليهم النار.ستقولون: قصور يوم الغفران كلف عددا اكبر بكثير من الضحايا، بلا تشبيه. هذا صحيح، بالطبع. لكن في غفران 1973 واجهنا اكبر الجيوش العربية، وليس منظمة من الدرجة الثانية. ومن الحرب الأليمة إياها خرج سلام يصمد حتى اليوم، بعد 50 سنة من وقف النار. من الصعب ان نرى في هذه اللحظة ما هو الخير الذي سيخرج من الحرب الحالية.فضلا عن التفاصيل، كانت الدهشة مما بدا كسلسلة طويلة من القصورات. اعترف: شعرت فجأة باني لا أعيش في إسرائيل التي افتخر بها بل في الصومال.في 2006، بعد اختطاف حزب الله للجنديين، حولت طائرات سلاح الجو الضاحية الشيعية في بيروت الى جزر خراب. كان القصف ناجعا. الحرب استمرت. ظاهرا، مطلوب ضربة مشابهة في غزة: لا مانعا عملياتيا لفعل هذا. السؤال هو ما هو الهدف الذي سيتحقق من قصف ارض في غزة. تعبنا من المحاولات المتكررة لتلقين حماس الدرس من خلال القصف من الجو. اذا كان الحدث أمس علمنا شيئا ما عن حماس، فقد علمنا بان منظمة هذه غير قابلة للترويض.والاساس، مصير عشرات الرهائن، أطفال صغار، نساء، شيوخ وجنود، معلق في الهواء. قصف مكثف لن يحسن فرصهم للعودة الى الديار بسلام. حماس يمكنها دوما ان ترفعهم الى الاسطح كدرع بشري. باختصار: القصف هو ما اعتاد الجيش على عمله، رد الفعل الشرطي، لكن مشكوك أن تكون فيه جدوى.الخيار الثاني، هو اختيار المفاوضات. في صفقة شاليط حرر نتنياهو 1.027 معتقلا مقابل جندي أسير واحد. الثمن المعاد كان قاسيا، وثمة من يقول اقسى من الاحتمال. كم معتقلا ستطلب حماس تحريرهم مقابل عشرات الاسرى؟ الصفقة ستعطي حماس انتصارا واحدا آخرا. والاساس، ستوجه ضربة قاسية، ضربة إضافية، الى الردع تجاه ايران وحزب الله، وستضعف السلطة اكثر فأكثر. الخيار الثالث هو الخروج الى عملية برية. أربع فرق انزلها الجيش الإسرائيلي الى الجنوب لم تخرج للدفاع عن بلدات غلاف غزة – خرجت كي تنضم الى عملية برية، اذا ما وعندما تتخذ القيادة السياسية القرار. معظم الجمهور سيؤيد عملية كهذه في بدايتها. بعد ذلك ستطل الأسئلة: ما الذي سيحصل بعد يوم من الاحتلال، اذا بقينا سننزف هناك، اذا خرجنا فماذا نكون فعلنا. هل نحن نعتزم ان نصفي في اثناء الاحتلال كل سلسلة قيادة حماس؟ من سيأتي مكانهم؟يتوقع الجمهور هذه المرة الحسم وليس جولة أخرى. هل هذا ما يريده نتنياهو؟ في كل سنواته في الحكم دفع بحماس قدما على حساب السلطة، بسياسة فرق تسد وتهدئة بكل ثمن. في الأشهر الأخيرة اعطى حماس كل ما أوصى الجيش باعطائه، عمل لعشرين الف غزي في إسرائيل، توريد متسع، تحويل مال قطري. سموتريتش، وزير نصف الدفاع في حكومته، قال مؤخرا ان حماس هي ذخر والسلطة هي عبء. فهل نتنياهو مستعد لان يغير القرص؟يوجد عندي سؤال آخر، يزعجني منذ سنين. القبة الحديدية هي ابتكار رائع، انقذ حياة مئات الإسرائيليين. واضح ماذا كان سيحصل لنا لو لم تكن لنا قبة حديدية: بشكل لا مفر منه كنا سنخرج الى معركة حاسمة تجاه حماس، بما في ذلك احتلال غزة. الا يحتمل ان يكون كل ما حققناه في القبة الحديدية كان تأجيلا لبضع سنوات لحسم لا مفر منه؟ أفلا نفعل في المستقبل ما كان يتعين لنا ان نفعله منذ زمن ولم نفعله؟للحدث في غزة توجد معان سياسية وحزبية بعيدة الأثر. وزنها سيتبين في المستقبل. انتصار حماس هو بشرى سيئة للصفقة السعودية. اذا كان مئات القتلى في غزة وأولئك الذين سيقتلون في الأيام القريبة القادمة لا يميت الصفقة فانهم سيدخلونها الى التجميد العميق. الخوف من حرب متعددة الساحات، في الشمال، في الضفة، في القدس وفي غزة يقلل أكثر فأكثر مجال المناورة العسكرية.يئير لبيد اقترح امس على نتنياهو تشكيل حكومة طوارئ تقوم على أساس الليكود، يوجد مستقبل والمعسكر الرسمي وعلى تجميد شامل للتشريع من مصنع الحكومة الحالية. الاقتراح جيد للبيد وجيد للدولة. مشكوك ان يكون بوسع نتنياهو ان يقبل به. الوداع لسموتريتش وبن غفير وربما أيضا ليريف لفين وقسم كبير من كتلة الليكود هو ثمن يصعب على نتنياهو ان يدفعه. ومثلما اعترف ذات مرة بنفسه، ان يدفع ثمنا هو أمر صعب عليه.نتنياهو يعرف أن ليس فقط الناخبون في كابلان يصعب عليهم التسليم بالحدث المهين امس – بل أيضا الناخبين في اوفاكيم، سديروت، نتيفوت وريشون. وعليه فهو يعمل كي يبعد نفسه عن المسؤولية. وجهته الى المستقبل. "ما حصل اليوم"، قال بيان نشره أمس، "لم يشهد في إسرائيل. سأحرص على ألا يحصل هذا أكثر".