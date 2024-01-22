الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسئلة صعبة

هآرتس
هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

في 14 كانون الأول انتشل الجيش الإسرائيلي من نفق في جباليا جثث الجنديين رون شرمان ونيك فايزر والمواطن الياهو طوليدانو الذين اختطفوا في 7 أكتوبر. بعد نحو شهر من ذلك سلم الجيش عائلات الثكلى تقرير التشريح الجنائي وبلغ عن العثور على الضحايا مما يثير أسئلة صعبة ومقلقة تتطلب استيضاحا وكشفا جماهيريا.اضافة اعلان
الأسئلة طرحتها بكل حدتها معيان شرمان، ام رون. في بوست نشرته على الفيسبوك اتهمت شرمان الجيش الإسرائيلي بقتل ابنها بغاز سام، ضخ الى نفق احتجز فيه المخطوفون الذين شكلوا مثابة "درع بشري" لمسؤول حماس احمد غندور. "نتائج التحقيق: رون بالفعل قتل"، كتبت الام. "ليس على ايدي حماس... ليس بنار بالخطأ، ليس بنار صديقة، قتل مع سبق الإصرار. قصف بغاز سام... بالفعل، وجدوا أن لرون أيضا بضعة أصابع محطمة، اغلب الظن عقب محاولاته اليائسة للخروج من قبر السم". على حد قولها، "رون اختطف بسبب اهمال اجرامي من كل كبار رجالات الجيش والحكومة الخربة، ممن أعطوا الأوامر بتصفيته كي يغلقوا الحساب مع مخرب ما متعطش للدم، لكن إضافة لذلك أيضا غبي ما حقا يدعى غندور من جباليا.
الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري عقب بتملص. على حد قوله لم يكن ممكنا التحديد مما مات المخطوفون الثلاثة، و "في هذه المرحلة لا يمكن استبعاد أو تأكيد انهم قتلوا نتيجة خنق، اختناق، تسميم أو بأثر هجوم للجيش الإسرائيلي أو عملية لحماس". هذا الجواب المتملص يأتي على ما يبدو لاسكات البحث واثارة الشك في اقوال العائلة، دون نفيها مباشرة او الصدام مع أهالي ثكلى.
هذا التملص محظور قبوله. فما نشرته معيان شرمان في اعقاب الإحاطة المفصلة التي تلقتها من مندوبي الجيش لا يمكنه ان يبقى معلقا في الهواء. حتى لو لم يعمل الجيش هكذا في حالة رون شرمان، فان الأسئلة تستوجب جوابا: هل استخدم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة غازات سامة كي يقتل من يتواجدون في الانفاق؟ واذا كان بالفعل تم استخدام مثل هذه الوسائل، فهل هي مسموح استخدامها حسب احكام الحرب التي ملزمة إسرائيل بها؟ واذا ما استخدمت هذه الوسائل فمن اعطى الاذن لاستخدامها؟
وكذلك: هل حياة المخطوفين لها وزنها على الاطلاق عند القرار بمعالجة الانفاق ام ان الاعتبار الوحيد في هذا الشأن هو الحاجة العملياتية للمس برجال حماس.
كل هذه الأسئلة تستوجب فحصا من جهة خارجية. جهة، تتلقى المعلومات اللازمة من الجيش ومن الحكومة وتطرح استنتاجاتها للجمهور. لا يمكن ان ننتظر ان يتم هذا الاستيضاح الحيوي "في اليوم التالي". 

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