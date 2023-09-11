أسباب أخرى غير عجز الشرطة وراء تصاعد الجريمة بالمجتمع العربي

هآرتس

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بقلم: ضياء حاج يحيى ويهوشع براينرسهام هيكل مرت بهذه التجربة، الإشاعات، الشرطة، الخبر المؤكد وبعد ذلك العزاء. أيضا أن تعيش مع اللغز هي تعودت على ذلك. مع سؤال من أطلق النار ومع التوقع الذي لا يتحقق، أن يتم إلقاء القبض على الجاني وأيضا مع سؤال هل سيحدث ذلك مرة أخرى ومتى. لقد مرت تقريبا 12 سنة منذ قتل زوجها وأولادها داخل بيتهم في أم الفحم. وفي الشهر الماضي، حصلت على إجابة عن أحد الأسئلة: آخرها. أسعد أبو هيكل شقيق زوجها المتوفى أضيف إلى قائمة القتلى في المجتمع العربي. لقد كان عمره 50 سنة عند موته.حسب الشكوك، فإن خلفية قتل شقيق زوج هيكل المتوفى كانت خلافات مالية. حتى هذه اللحظة، حيث لم يتم اعتقال أحد بعد، هذه فقط شكوك نظرية. أيضا هذا أكثر من المعلومات التي لدى الشرطة فيما يتعلق بالقتل الثلاثي في العام 2011، زوجها توفيق وولداها محمود وأحمد. "ما الذي لم نفعله من أجل اعتقال القتلة"، قالت للصحيفة. "كاميرات؟ أعطيناهم. شهادات؟ قمنا بتقديمها. لقد تعاونا بشكل كامل، بكل الجزئيات، لكن دائما حصلنا على وعود عبثية من الشرطة بأنها ستقوم بإلقاء القبض على القتلة".والد العائلة، تقول الأرملة: "لم يكن له نزاع مع أحد. ربما إنه كان هناك خطأ في التشخيص، وربما هذه كانت مقدمة لظاهرة تحولت الآن إلى ظاهرة أكثر انتشارا؛ أحد الأقارب البعيدين لشخص يوجد في ضائقة. "اليوم لا يترددون في الانتقام من أحد أبناء العائلة، حتى من الدرجة الثانية، من أجل التسبب بالألم للمجرم الذي تشاجروا معه"، قال مصدر في الشرطة. "هذا يصعب علينا معرفة الهدف المقبل". وعلى خلفية حالة هيكل، فإنه من غير المستبعد أن هذا كان الأسلوب نفسه. "ظاهرة قتل أحد أبناء العائلة البريئ كانتقام لمجرمين ليست ظاهرة جديدة"، أضاف المصدر نفسه. "لكن مؤخرا نحن نشاهد استخداما زائدا لها مقارنة مع السنوات السابقة".لكن القتل كتحذير، هو سبب واحد من بين بضعة أسباب تقف وراء الارتفاع المستمر في عدد القتلى في المجتمع العربي، الذي وصل في العام 2023 وحده إلى 174 شخصا. قائمة الأسباب، أو الخلفيات، التي تطول تشمل بالأساس، اشتداد الحروب بين التنظيمات والعائلات، وأيضا ازدياد النزاعات على خلفية مالية والاستخدام المتفشي للسوق الرمادية، بما في ذلك حقيقة أن الكثيرين في المجتمع العربي ليسوا زبائنا في البنوك. اتساع ظاهرة أخذ رسوم الحماية والنزاعات على العقارات وما شابه وأيضا عجز الشرطة. إضافة ‘لى النقص في المعلومات، يقولون هناك: "إن الاحتجاج في أرجاء البلاد أيضا يصعب على الشرطة العمل كما كانت تعمل في السابق".الناصرة ربما تكون نموذجا جيدا للطريقة التي يجتمع فيها عدد غير قليل من هذه العوامل معا. 34 شخصا على الأقل قتلوا في المدينة في السنوات الثلاثة الأخيرة، نتيجة الحرب بين تنظيمات سمير بكري وناصر الحريري (28 شخصا قتلوا في السنتين الأخيرتين). هذا بدأ مثلما في عدد كبير من هذه القصص بالانقسام. في البداية هذه التنظيمات عملت معا، لكن في أعقاب عداء حول مراكز السيطرة في المدينة، من بينها السوق الرمادية والجباية، فقد تحولت إلى عداء. من هنا، فإن الطريق إلى محاولات القتل وتنفيذها، وأعمال الانتقام الأخرى، كانت قصيرة، وكلما مر الوقت تدخل إلى الصورة عوامل أخرى، إجرامية وعائلية، في الناصرة ومحيطها."عندما يقتل جندي من منظمة إجرامية في نزاع، فإن عائلته تطالب بالثأر، إما من شخص في التنظيم المعادي أو أحد جنوده"، قال مصدر في الشرطة. "عندها يتوسع النزاع". في هذا الوضع، يضيف المصدر نفسه، فإنه لا يعود هناك نزاع واحد محدد. "أنت تجد نفسك في دائرة أوسع، التي لا توجد لديك أي معلومات استخبارية دقيقة عنها"، شرح المصدر. "هذه الدائرة تتوسع وأنت تقتل لي أحد الأبرياء وأنا أقتل لك أحد الأبرياء، وهذا هو أحد أسباب ارتفاع عدد القتلى في هذه السنة".منظمة امير بكري، توجد على رأس قائمة المنظمات المطلوبة من قبل شرطة إسرائيل، إلى جانب أسماء معروفة أكثر أو أقل مثل أبو لطيف والحريري وعائلة جاروشي، التي انقسمت إلى منظمات ثانوية.المصدر المالي الرئيسي لأبو لطيف، مثلا، الذي يعتبر أحد منظمات الجريمة الكبرى، هو السيطرة على المناقصات، من بينها مناقصات جهاز الأمن، وابتزاز الرسوم. وحسب تقديرات الشرطة، فإنه في السنة الماضية حصلت هذه المنظمة على مليار شيكل تقريبا. لكن بعد ذلك تم اعتقال رؤساء هذه المنظمة، لكن الأموال واصلت التدفق والنشاطات الإجرامية لم تتوقف. منظمات معادية سارعت إلى الدخول مكانها.يطرح السؤال أين هي مسؤولية الشرطة عما يحدث؟ شخصيات في المجتمع العربي، من بينها المتورطون في مشكلة الجريمة والعنف فيه، تعتقد أن الشرطة ببساطة قد رفعت يدها، وبشكل أكبر بعد تشكيل الحكومة الحالية. "من الواضح للجميع أنه توجد هنا مشكلة شرطية"، قال رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي. "نحن لا نرى رجال الشرطة في الشوارع". عبد الحي أشار إلى أنه قبل بضع سنوات عندما كانت تحدث عملية قتل، فإن الشرطة كانت تجتمع وتشرك وجهاء المجتمع العربي في التطورات. "حتى لو كان الوضع صعبا والقضايا لم يتم حل لغزها. إلا أننا شاهدنا أنه كان يوجد قلق وكانت هناك نية"، قال. "الآن وكأنه لم يحدث أي شيء. هذا بالفعل غريب. لا يمكن تفسير ذلك". منذ فترة قصيرة قتل شخص يعرفه بشكل شخصي وهو مدير عام البلدية عبد الرحمن قشوع. أنا أتساءل "اذا كان مدير عام بلدية قد قتل فما هي أهمية مركز الشرطة في المدينة؟".تساؤلات رئيس البلدية تسمع أيضا من قبل آخرين. "إذا سألت أي شخص في المدينة فهو سيقول لك: "إن الشرطة لا توفر أي أمن شخصي"، قال محمد عواد، وهو ناشط اجتماعي في الناصرة. " ويمكنهم أن يقتلوا هنا أي شخص ومتى يشاؤون. لا توجد هنا شرطة، بل مراكزا استهدفت فقط قمع المظاهرات وليس مكافحة الجريمة".المظاهرات هي كلمة تتكرر، حتى لو كان ذلك في سياقات مختلفة أو متناقضة. محمود نصار، والناشط بمجال مكافحة الجريمة في لجنة رؤساء السلطات العربية، قال للصحيفة: "إنه في إحدى محادثاته مع المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، قال له الأخير إن المظاهرات ضد الانقلاب النظامي "منعت الشرطة من تعزيز قواتها في المدن العربية". أيضا مصادر في الشرطة كررت هذا الادعاء". وحسب أقوالها: "إن الارتفاع الدراماتيكي في عدد عمليات القتل بدأ عند ازدياد الاحتجاج، هذا رغم أن معظم الحالات هي في منطقة الشمال، ومعظم الاحتجاجات هي في منطقة المركز، إلا أنه تم الادعاء بأن اهتمام الشرطة موجه للمظاهرات وهو يسرق الوقت للانشغال بالجريمة".لكن ليست فقط المظاهرات، (التي مؤخرا تضاءلت) هي التي تفصل بين الشرطة وبين إحباط الجريمة، قالت مصادر في الشرطة، بل حقيقة أنه لا يمكنهم استخدام برنامج "بيغاسوس". منذ تشكيل لجنة "مراري" لفحص استخدام هذا البرنامج، فقد مرت سنة ونصف والبرنامج فيها مجمدة. استنتاجات اللجنة هي أن الشرطة قد تجاوزت صلاحياتها، والمطالبة بإجراء تغييرات في استخدام البرنامج، ساعدت على إبقاء الوسائل في الوضع نفسه؛ هذا إلى جانب موقف المستشارة القانونية للحكومة، أنه لا يوجد اليوم أي تفويض قانوني لاستخدام برنامج "بيغاسوس". التقييد يمكن أن يمتد إلى فترة أطول بسبب تشكيل لجنة من قبل وزير العدل لفحص استخدام البرنامج. "هذا جعلنا عميانا بالنسبة لمنظمات الجريمة"، قال مصدر رفيع في الشرطة. وهو ليس الوحيد، فالمفتش العام للشرطة شبتاي صرح حول ذلك عندما حذر مؤخرا من أن "الجثث ستتراكم" اذا لم يتم السماح بالعودة إلى استخدام وسيلة اختراق الهواتف المحمولة.التعزيز لذلك حصل عليه المفتش العام للشرطة بشكل غير رسمي من رئيس الشاباك. ففي محادثات مغلقة عبر رونين بار عن موقف يؤيد إعادة "بيغاسوس" للاستخدام، إلى جانب وسائل أخرى سيتم توفيرها للشرطة، من اجل التعامل مع موجة الجريمة. حتى أن عددا من المصادر اشارت الى أن نحو 60 % من القتلى منذ بداية السنة الحالية كان لهم ماض جنائي واضح. وربما أن وسائل استخبارية أخرى كانت ستسمح بملاحقة النزاعات وتساعد في منع عمليات القتل.في الشرطة، أشاروا إلى الأزمة الاقتصادية التي حدثت في أعقاب وباء "كورونا" كأحد العوامل الرئيسية للجريمة. "الأزمة الاقتصادية دفعت المجتمع العربي إلى هوامش الاقتصاد"، قال مصدر في الشرطة. "الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم في حالة خسارة كبيرة اضطروا إلى التوجه إلى السوق الرمادية – الأمر الذي يدخل الناس إلى دائرة النار والقتل وبعد ذلك القتل ايضا. هذا الأمر وصل بعيدا، وجزء من النتائج نحن نشاهده الآن". هذا التفسير هو مثل المقدمة لمشكلة الجريمة الاقتصادية في المجتمع العربي. بتوسع قال كامل الطيبي، أمين صندوق مجلس تل شيفع والضليع في هذا الأمر، "منظمات الجريمة، أصبحت بنكا بديلا، يرحب بالأشخاص الذين هم بحاجة إلى القروض والذين ترفض البنوك إعطاءهم القروض، في الوقت الذي يحصلون فيه على الأموال ستكون هناك فوائد كبيرة وصعوبة في تسديها. في المرحلة التالية بعض هؤلاء الاشخاص (الكثيرون منهم من الشباب الذين لم يتمكنوا من تسديد الديون، يدفعون بطريقة أخرى. فهم يتم تنظيمهم في صفوف منظمات الجريمة. شاب لا يوجد له أفق اجتماعي، توجه الى السوق الرمادية، هو لا يعرف الى أين يدخل"، قال الطيبي. "هو يسمع نسبة مئوية ولكنه لا يعرف معناها. بعد ذلك عندما لا يتمكن من السداد هم سيقولون له: "حسنا، يمكنك عدم السداد ولكن نحن سنحتضنك وستكون جزء منا". سنعطيك مهمات وأنت عليك تنفيذها. الناس يفهمون أنهم يفعلون شيئا غير صحيحا، ولكنهم لا يفهمون مدى خطورته".الأبعاد الدقيقة للقروض في السوق الرمادية غير معروفة، لكن معروف أن 30 % من المواطنين العرب لا توجد لهم حسابات في البنك، سواء بإرادتهم أو لأن البنوك ترفض فتح حسابات لهم بسبب تصنيفهم الائتماني الإشكالي، هذا حسب تقرير بنك اسرائيل في العام 2022، الذي بحسبه في المجتمع اليهودي فقط 1 % لا يوجد لهم حسابات في البنك. معطيات استخدام الاعتماد تظهر أنه في العائلة المتوسطة في المجتمع اليهودي الاستخدام السنوي 167 ألف شيكل وفي المجتمع العربي 60 ألف شيكل فقط. هذه الفجوة أو جزء كبير منها يتجسد كما يبدو بالقروض في السوق السوداء.ليس فقط وباء "كورونا" هو الذي يقف وراء هذه المعطيات، بل هناك أيضا الكثير من التفسيرات، أشار المحامي رسول سعدة، وأساسها يكمن في التغيرات الاجتماعية في السنوات الاخيرة. "في العقدين الأخيرين، نحن نشاهد تغيرا دراماتيكيا كجزء من عملية الحداثة السريعة، وغرق مجموعات داخل المجتمع فيما يسمى ثقافة الفقر"، قال. سعدة هو خبير في مكافحة الجريمة وأعمال الشرطة في المجتمع، وكان في السابق مدير مشروع "مجتمع آمن". وقد أشار أيضا، الى أن الكثير من "هؤلاء الأشخاص غير مندمجين في المؤسسات ولا توجد لهم حسابات في البنوك وهم لا يشترون في الشبكات وغير منظمين أو مندمجين في النقابات المهنية". وحسب قوله: "فإن عائلات كثيرة في المجتمع العربي وضعها الاقتصادي جيد كما يبدو. "متوسط فما فوق. ولكن في الحقيقة هي غارقة في الديون اللامتناهية، وعمليا هي فقيرة".سعدة، أضاف أنه يمكن ملاحظة هذه الظاهرة بالأساس في أوساط عائلات شابة، التي فيها الأب خرج من دائرة العمل في بداية الألفين ويقول: "هذا الجيل غير مستعد للعمل في حرف يدوية مثل الآباء. ومن جهة أخرى لا توجد لديه الأدوات للاندماج في سوق عمل حديث، لذلك، فإنهم يتوجهون للبحث عن حلول سريعة"، قال. "وهكذا فإن الجريمة هي الأفق الرئيسي في هذا المسار".