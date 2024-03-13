أسرى غزة مقيدون ويتغذون بمصاصة

هآرتس

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بقلم: عميرة هاس 12/3/2024لجنة طبية زارت في نهاية شهر شباط المنشأة الطبية المخصصة للمعتقلين من غزة، استجابة لطلب طاقم العلاج في المنشأة نفسها. اللجنة تم تشكيلها من ممثلي وزارة الصحة ومكتب أخلاق المهنة التابع للهستدروت الطبية في إسرائيل وإدارات المستشفيات. "كان هناك طلب من الطاقم الطبي لإجراء مراجعة أخلاقية لأن هناك أسئلة معقدة وصعبة جدا"، قال للصحيفة مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه. الزيارة الأولى تمت بعد عدة تأجيلات، بعد حوالي أربعة أشهر على إقامة المستشفى الميداني مثلما يُعرف، في قاعدة سديه تيمان في النقب. موضوع الزيارة لم يتم النشر عنه بشكل رسمي، وحسب معرفة "هآرتس" فان اللجنة حتى الآن لم تقم ببلورة استنتاجاتها وتوصياتها.سواء أعضاء الطاقم الطبي في المنشأة أو الأشخاص المعالجين هم مجهولون، لا أحد يتم الكشف عن اسمه ولا يُعرف باسمه. وليس هناك أي اسم يظهر في الوثائق، سواء للمعالِجين أو المعالَجين. يتم إعطاء رقم تشخيص عسكري للمعالجين يتكون من خمسة أرقام، ويتم تقييد أيديهم وأقدامهم في الأسرة، على الأغلب في معظم ساعات اليوم، وأحيانا طوال النهار والليل. "كل الأطراف مكبلة"، وصف ذلك أحد الزوار. عيونهم معصوبة طوال الوقت حتى أثناء العلاج، لأنه لا يوجد طاقم تمريض والجنود الذين يوجدون في المنشأة يرفضون إطعامهم، كما قيل للصحيفة، فإنه تتم تغذيتهم بتركيبة سائلة يتناولونها بالمصاصة.المصادر التي تحدثت مع هآرتس لا تعرف كيف وهل يصل المعالجون إلى المراحيض والحمامات. المعتقلون المصابون والمرضى يتم علاجهم في خيمة كبيرة، يوجد فيها 15 – 20 سريرا. ويوجد في المنشأة عدد من المباني غير الثابتة، في واحد منها ينام اعضاء الطاقم. "هذه ظروف تناسب مستشفى ميداني في العراق"، قال شخص زار المكان. المنشأة يمكن أن تمكن الطاقم من اجراء عمليات متوسطة التي لا تشمل الوصول الى اعضاء كثيرة في الجسم. هؤلاء أطباء عامون، قال للصحيفة طبيب مطلع على الوضع. وأشار إلى أنهم ليسوا من اطباء العناية المكثفة أو الجراحين، هكذا احيانا يتم استدعاء اطباء من الخارج للاستشارة أو لتقديم العلاج.عندما تكون حاجة الى اجراء فحوصات بواسطة اجهزة غير موجودة هناك أو عملية معقدة أكثر أو في حالة تدهور الوضع الصحي (مثلا انتشار تلوث) فان المعالجين يتم نقلهم للعلاج في احد المستشفيات المدنية، حتى هناك فهم مقيدو الايدي والارجل ومعصوبو العيون، واضافة الى الرقم العسكري الذي اعطي لهم هم يعتبرون مجهولين. الجنود يتواجدون معهم طوال الوقت. وتتم اعادتهم الى سديه تيمان في وقت مبكر جدا، ليس حسب الاجراءات أو الحاجة الطبية، قال للصحيفة شخص كان شاهدا لعدد من الحالات. لقد تولد لديه الانطباع بأن السرعة مرتبطة ايضا في الرغبة بنقل المعالجين الى التحقيق. موشيه بار سمنطوف، مدير عام وزارة الصحة، قال في مقابلة مع "واي نت" في بداية كانون الثاني إنه "توجد لإسرائيل مصلحة عسكرية واستخبارية في أن يبقى هؤلاء الاشخاص على قيد الحياة، وعلاجهم يؤدي الى انقاذ حياة مدنيين وجنود".عدم الكشف عن هوية المرضى والطاقم الطبي في المستشفى، والتكبيل وعصب العيون طوال ايام العلاج في المستشفى، كانت أمورا معروفة لأعضاء اللجنة التي زارت المنشأة، لأن الأمور تم الكشف عنها في الإحاطة التي نشرتها وزارة الصحة في كانون الاول 2023. في هذه الإحاطة كتب: "حسب توجيهات الجهات الأمنية المسؤولة عن المعتقلين في منشأة الاعتقال، فان المعتقلين يتم تكبيلهم طوال الوقت ويتم عصب عيونهم حتى أثناء تقديم العلاج. ورغم أن الشباك والجيش الإسرائيلي هم الذين يملون شروط العلاج، إلا أن مصدرا أمنيا قال للصحيفة بأن المسؤولية عن المنشأة الطبية هي لوزارة الصحة. وحسب التقرير الذي كتبه ونشره في شهر شباط طاقم جمعية "اطباء من اجل حقوق الانسان" عن وضع المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 تشرين الاول، فان المستشفى يدار بصورة مشتركة من قبل وزارة الصحة والجيش.مثلما نشر في تشرين الاول (أكتوبر) في وسائل الاعلام عن اقامة منشأة طبية للمعتقلين من غزة، تقرر بعد أن رفضت عدة مستشفيات وطواقم طبية علنا علاجهم، لكن ايضا لأن اعضاء يمينيين قاموا باقتحام مستشفى شيبا عندما عرفوا أن هناك معتقلا من غزة يعالج في المستشفى، وهددوا بفعل ذلك مرة أخرى. عدم الكشف عن هوية الأطباء في المنشأة، المجندين بقوة الأمر 8 ويخضعون للجيش الإسرائيلي، يوجد لسببين. الاول هو الخوف من أن يشخصهم الفلسطينيون بعد ذلك، الذين قاموا بعلاجهم أو غيرهم، وأن يقدموا ضدهم دعاوى في جهات دولية بذريعة مشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب. السبب الثاني هو الخوف من أن يقوم يمينيون متطرفون في إسرائيل بمهاجمتهم. وقد قيل للصحيفة بأن الأطباء لا يكشفون عن مهمتهم حتى أمام أصدقائهم، وكما يبدو أيضا أمام عائلاتهم. عصب عيون المخطوفين استهدف أيضا حماية الأطباء (والجنود) من تشخيصهم، لكن هناك أطباء قالوا بأن غياب التواصل البصري مع المعالج يساعدهم على القيام بالمهمة بشكل مهني. مع ذلك مصادر تحدثت مع الصحيفة قالت إن الطاقم الطبي في سديه تيمان يحاول العلاج بشكل جيد بقدر الإمكان في ظل ظروف بعيدة عن أن تكون جيدة.تكبيل الأيدي طوال اليوم استهدف حماية الطاقم الطبي من قبل المصابين بإصابات خطيرة. في إحاطة وزارة الصحة بخصوص المنشأة كتب أن المعالجين هم "مقاتلون غير قانونيين" (التعريف الذي يمكن إسرائيل من اعتقالهم في ظروف أصعب من اعتقال فلسطينيين آخرين، وأن يقيدوا أكثر حصولهم على الحد الأدنى من الحقوق، من بين ذلك الالتقاء مع محامي أو كتابة تقرير عن وضعهم ومكان وجودهم).في الايام الاولى بعد هجوم حماس على بلدات غلاف غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) كان من الواضح أن المعتقلين الفلسطينيين الذين يتم علاجهم كانوا مشاركين في الهجوم. لكن عند بداية العملية البرية اعتقل في داخل غزة أيضا مئات المدنيين. منهم من تم إحضارهم إلى المنشأة الطبية بسبب إصابتهم أو بسبب أنهم يعانون من امراض مزمنة وتدهورت حالتهم الصحية أثناء الاعتقال أو بسبب أنهم لم يحصلوا على الأدوية. وحيث أنهم مجهولون تماما فمن غير الواضح إلى أي مدى يدرك طاقم العلاج ذلك (ايضا في المستشفيات العادية).في تقرير "أطباء من أجل حقوق الإنسان" كتب أن "مجرد الإشارة (في الإحاطة) إلى الوضع القانوني لهؤلاء المعتقلين في الوثيقة التي تهدف الى تنظيم علاجهم تبدو محيرة لأن قواعد اخلاقيات مهنة الطب والقانون في إسرائيل وفي العالم تقتضي حصول كل شخص على العلاج الذي يحافظ على صحته بغض النظر عن وضعه القانوني".هذا التقرير حلل أيضا إحاطة وزارة الصحة، وكتب أنها يمكن أن تنظم طبيعة معالجة المعتقلين في سديه تيمان، لكن عمليا "الإحاطة تخفض المعايير المهنية والأخلاقية في كل ما يتعلق بالعلاج وبعلاقة المعالج مع المريض". في التقرير أيضا يعتبر التنكيل وعصب العيون معظم ساعات اليوم "شروطا تشكل تعذيبا"."هآرتس" سألت وزارة الصحة والهستدروت الطبية: هل حسب رأيكم هذه الظروف تمكن من تقديم العلاج المناسب. وزارة الصحة قالت إن "العلاج الذي يتم تقديمه في سديه تيمان يلبي القواعد والمواثيق الدولية التي تلتزم إسرائيل بها". وجاء ايضا أن "الوزارة تستعين باستشارة طبية كلما احتاج الأمر وبمرافقة طاقم أخلاقيات المهنة. وكبار الموظفين في الوزارة يأتون إلى المنشأة بين حين وآخر".من الهستدروت الطبية جاء: "هناك موقف حاسم وواضح في إسرائيل وفي لجنة أخلاقيات المهنة بخصوص تقديم العلاج لكل شخص محتاج بدون تمييز. وزارة الصحة أقامت المنشأة الطبية في سديه تيمان من أجل تقديم جواب طبي في المكان، وعندما لا تكون حاجة إلى علاج معقد أكثر. الهستدروت الطبية في إسرائيل والأطباء في إسرائيل يخضعون لقواعد أخلاقيات المهنة والمواثيق الدولية".الشباك لم يرد على أسئلة "هآرتس". وجاء من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي الرد: "منشآت الاعتقال العسكرية تم تخصيصها للتحقيق مع المعتقلين وغربلتهم الى حين نقلهم الى مصلحة السجون أو إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى القطاع إذا وجد أنهم غير مشاركين في العمليات، طريقة التكبيل وإجراءات الأمان تم تحديدها حسب خطورة المعتقل من اجل حماية أمن قواتنا، بما في ذلك الطاقم الطبي في المنشأة. المعتقلون في المنشأة لا يتم منعهم من الاستحمام والخروج". المتحدث لم يجب على سؤال حول عدد المعتقلين الذين تم علاجهم منذ بداية الحرب. "هآرتس" لم تحصل أيضا على جواب على سؤال إذا كان الـ 27 معتقلا من غزة الذين ماتوا وهم تحت حماية الجيش الإسرائيلي تم نقلهم في أي مرحلة للعلاج في منشأة سديه تيمان أو أنهم ماتوا بسبب أنه لم يتم نقلهم إليها.