"أسلوب فاغنر": رافعة روسية في الشرق الأوسط

هآرتس

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بقلم: تسفي برئيل 26/6/2023في شهر شباط (فبراير) من العام 2018 حدثت في سورية إحدى المعارك القاسية والغريبة. مقاتلو المارينز ومرتدو القبعات الخضراء الأميركيين، الذين عملوا مع القوات الكردية في شمال سورية، كانوا في مهمة دفاعية عن آبار النفط للشركة الأميركية "كونوكو" قرب دير الزور. معلومات استخبارية وصلت إلى هذه القوات حذرت من نية القوات السورية مهاجمة المنشأة والسيطرة عليها. خلال فترة قصيرة تم تشخيص نحو 27 سيارة تندر وشاحنة يركب فيها مئات المسلحين، وهي تسير بسرعة نحو المنشأة. قوة أميركية جوية شملت طائرات مروحية وحوامات وطائرات اف22، وقوات أرضية مدربة، صدت الهجوم الذي انتهى خلال أربع ساعات. وكان عدد القتلى فيه 200 – 300 شخص، معظمهم من مقاتلي قوة فاغنر، التي تعمل في سورية منذ العام 2015.مر وقت إلى أن نشرت روسيا واعترفت بأن القتلى هم من المواطنين الروس. بعد ذلك تبين أنها استخدمت الضغط على عائلات القتلى كي لا يتحدثوا عن الحادثة وعن موت أقاربهم في الحرب في سورية. لفترة طويلة نفت روسيا أنها تستخدم وحدات قوة فاغنر في سورية، أو أن مثل هذه القوة موجودة أصلا. حسب روايتها، فإن المواجهة كانت بين قوات سورية وقوات أميركية بدون تنسيق مع الكرملين.هذه كانت المرة الأولى، التي تواجه فيها قوات روسية قوات أميركية منذ بداية الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي سابقا والولايات المتحدة، لكن هذه ليست المرة الأولى التي فشلت فيها القوات الروسية في سورية. وقد قامت الشركة الأم لمجموعة فاغنر، "القوات السلوفية"، التي كانت مسجلة في هونغ كونغ في العام 2013، بتجنيد نحو 270 متطوعا لمهمات أمنية في آبار النفط قرب مدينة تدمر. في المواجهة بينهم وبين قوات داعش التي سيطرت على المدينة، هزمت قوات الحماية التي كان يرأسها ديمتري اوتكين، الجنرال المتقاعد الحاصل على الأوسمة والذي له تجربة قتالية غنية، والذي انضم للشركة براتب كبير.اوتكين الذي كان لقبه العسكري فاغنر، عاد إلى موسكو بعد الهزيمة في تدمر وبدأ بتأسيس مجموعة فاغنر بتمويل يفغيني بريغوجن. بعد سنتين وبعد نجاحه في تجنيد بضعة آلاف من الجنود عاد إلى سورية في العام 2015، وفي شهر آذار(مارس) من السنة نفسها مرة أخرى، كان في الجبهة في تدمر على رأس قوة فيها مئات الجنود إضافة إلى جنود النظام السوري. تدمر تم تحريرها من سيطرة داعش، لكن في المعارك التي استمرت لشهر تقريبا كانت لقوة فاغنر خسائر تبلغ مئات الجنود.في الجبهة السورية، بدأت تتطور خلافات بين اوتكين ومجموعة فاغنر وبين المؤسسة العسكرية الروسية. قبل بضعة أسابيع من الهجوم الفاشل في دير الزور تم التوقيع على اتفاق تشغيل مع مجموعة افروبوليس، المتفرعة عن مجموعة فاغنر، وأيضا هذه يمتلكها بريغوجن، الذي بحسبه ستحصل المجموعة على 25 في المائة من مدخولات النفط والغاز اللذان سيتم إنتاجهما من الحقول التي ستحتلها وتنقلها إلى سيطرة النظام. في القيادة العسكرية الروسية التي اعتبرت المجموعة الخاصة منافسة، وحتى خصم، رغم مشاركتها في احتلال شبه جزيرة القرم في العلم 2014، تطور خلاف حول تشغيل مجموعة فاغنر في سورية.في مقابلات اجراها مورات غفيدولن، قائد في قوة فاغنر والذي قرر الاستقالة، وأيضا في الكتاب الذي ألفه وصف خيبة الأمل والإحباط لدى مقاتلي القوة من جودة المساعدة التي حصلوا عليها من جيش روسيا. حسب قوله تم وعدهم بدبابات ووسائل قتالية، لكن الذي وصل كان بمستوى متدن وبعد خلافات مع قادة الجيش. غفيدولن وصف أيضا، الفساد الذي تفشى في صفوف الجنود. "لم يكن هناك أي أمر أيديولوجي في الحرب في سورية... كل شيء كان على الأموال... القادة وضعوا في جيوبهم الأموال التي وصلت من أجل الجنود، والجنود انقضوا وسرقوا وحتى سلبوا آثارا"، قال. حسب المقابلات التي أجراها غفيدولن، فإن "مقاتلين هو مفهوم مبالغ فيه لوصف الذين تم تجنيدهم من السجون ومروا بتدريبات سريعة لمدة أسبوع في جنوب روسيا وبعد ذلك، تم إرسالهم إلى ساحة الحرب. وقد تم وعد هؤلاء الجنود براتب 4 آلاف دولار في الشهر وبخدمة سهلة دون التورط في معارك خطيرة. أثناء ذلك، عمل جنود اوتكين على تصفية فارين من الجيش السوري، بما في ذلك قطع رؤوسهم كما نرى في الأفلام التي نشرت في الشبكات الاجتماعية.في المرحلة المقبلة، سيتم إرسال متطوعون من سورية إلى الجبهة الليبية ويعملون تحت تدريب وإشراف مجموعة فاغنر. أيضا هنا وعدوا براتب جيد وحياة سهلة إلى أن تبين أن الكثيرين منهم عادوا إلى البيت في التوابيت، وتيار التجنيد تقلص. في ذلك الوقت أرسلت مجموعات قتال أيضا إلى السودان وهناك تعاونوا مع محمد حمدان دكالو (حميدتي)، الذي يدير الآن الحرب ضد قائد الجيش وحاكم الدولة عبد الفتاح برهان. حسب تقارير في السودان، فإن مجموعة فاغنر وفرت لحميدتي صواريخ أرض – جو ومساعدات عسكرية أخرى، مقابل إدارة مناجم الذهب التي يسيطر عليها حميدتي.كل هذه الجبهات، أعطت عمليات مجموعة فاغنر غطاء مناسبا للكرملن الذي كان يمكنه القول: "إن روسيا غير مشاركة في القتال في الشرق الأوسط". هكذا نشأت بهذه السياسة سلسلة غذائية، بدأت بالكرملين وانتقلت عبر مجموعة فاغنر ومنها إلى مليشيات محلية من أجل تأسيس قوات عسكرية بديلة، غير رسمية، التي خلقت الاعتماد بينها وبين النظام المحلي، ووفرت لروسيا رافعة تأثير مهمة على سياستها.