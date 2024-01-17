أصبح مسموحا الخروج إلى الشوارع

هآرتس

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بقلم: تسفي برئيل136 مخطوفا مدفونون وهم أحياء، بعضهم ماتوا في أنفاق حماس في غزة. 522 جنديا قتلوا، من بينهم 188 قتلوا منذ بداية العملية البرية. 2541 أصيبوا، من بينهم 388 بإصابة بالغة و675 بإصابة متوسطة. كثيرون منهم سيكونون معاقين طوال حياتهم، وكثيرون أيضا سيعانون من ظواهر ما بعد الصدمة. ولكن الأساس الذي يوجد في هذا الميزان الدموي هو أننا في وضع ممتاز مقارنة مع العدو، الذي تكبد أكثر من 24 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى.أي محاسب محافظ كان سيقترح علينا التوقف هنا بما أننا في خانة الربح. أي رجل بنك كان سيطلب في هذه المرحلة خطة تشغيل تعرض التنبؤ المتوقع لأرباح إضافية وإمكانية تحقيقها وجدول زمني حقيقي لتطبيقها. الجمهور في إسرائيل، الذي لا يعد محاسبا أو رجل بنك، منح الحكومة شيكا مفتوحا مبنيا على وعود وآمال وأوهام وقليل من الخداع وكثير من التلاعب. المشكلة هي أن هذا الزبون معروف بأنه كذاب. أي وعد من وعوده لم يصمد في الامتحان حتى الآن، وأصبح من الواضح أنه يوجد عميقا في حالة الإفلاس.حماس لم يتم تدميرها والمخطوفون لم يعودوا؛ التقطيع المنهجي الذي قام به لم يثمر بعد صفقة جديدة؛ لا توجد أي خطة لليوم التالي، وغير معروف متى وهل يستطيع المخلون العودة الى بيوتهم؛ تهديد توسيع الحرب في الشمال لم تتم إزالته؛ علاقة رئيس الحكومة مع الرئيس الأميركي، الملاك المخلص الذي ما يزال يغطي الدولة بجناحه، وصلت الى حضيض غير مسبوق؛ الدولة متهمة في المحكمة الدولية؛ وهو متهم بمخالفات جنائية يترأس عصابة لا يعنيها أمر المخطوفين والقتلى أو من تم إخلاؤهم. ولكن الزبون مرة أخرى يطالب بالقليل من الدين الإضافي، بضعة أسابيع أو أشهر وبالتأكيد سيقوم بتسديد الدين. ولكن أي اعتماد آخر يعطيه الجمهور للحكومة هنا يتوقع أن ينتهي بحسرة مدوية.الخطة الوحيدة التي تعرضها الحكومة هي الاستمرار في الحرب وتوقع الخير. أسسها تعتمد على نظرية الحي، أي أن "ما لم ينجح بالقوة سينجح بمزيد من القوة"، وعلى الخدعة التي تعد بـ"إسرائيل لن تسيطر في غزة"، بل ستبقى فيها "طالما اقتضى الأمر ذلك". الحديث لا يدور عن خطة، بل عن تصور نجح في إسقاط الكثير من الطيبين في المصيدة. ولأن الجمهور في معظمه ما يزال يصدق بأنه في نهاية المطاف ستكون مكاسب، فإنه من غير الممكن أنه بعد الثمن الباهظ جدا الذي قمنا بدفعه لن نحصل على أي مقابل أو أي تعزية صغيرة.يبدو أن المواطنين الوحيدين العقلانيين هم خائبو الأمل والذين أصابتهم الكارثة ويتجمعون في ميدان المخطوفين. لقد أدركوا بأن هذه الحكومة لم تفعل كل ما في استطاعتها من أجل إعادة أعزائهم الى البيوت. مظاهراتهم التي تفطر القلب وجهودهم البائسة لإقناع الحكومة بأن تفعل كل ما في استطاعتها لإعادتهم، حتى بثمن وقف إطلاق النار، هي مظاهر الاحتجاج الذي الجمهور مستعد لتحملها في الوقت الحالي، الذي فيه الجميع الملتزمون بـ"معا"، لأنهم يعتبرون عائلات ثكلى ولا أحد يحاسبها. ولكن "معا" هي السور المحصن الذي يحمي هذه الحكومة الظالمة، لأنه مبني على الشريعة الكاذبة والمشوهة التي تقول بأنه لا يجب استبدال رئيس الحكومة أو التظاهر ضد الحكومة في زمن الحرب. السخرية هي أنه حتى من يدعون الى عزل رئيس الحكومة، الآن وفي زمن الحرب، يأمل بأن يأتي شخص آخر ويقوم بإخراج حبة الكستناء من النار. ربما يستقيل بني غانتس وغادي ايزنكوت، وربما يتم العثور على أي منشق في صفوف الليكود، شريطة ألا نخرج الى الشوارع ونحطم مقولة الـ"معا سننتصر" في الوقت الذي فيه الجنود يُقتلون في غزة.لكن إسقاط الحكومة ليس الرديف لوقف الحرب، والاحتجاج الواسع ضدهم لا يعد انتصارا لحماس أو مسا باحتمالية إعادة المخطوفين. الـ103 من الحرب التي حظيت فيها الحكومة بالدعم الواسع، كشفت خواء هذه الادعاءات. الجمهور في إسرائيل مضطر الآن الى رسم خريطة طريق لمستقبله في ظل عدم وجود مسار آخر، عن طريق الخروج الى الشارع.