أعدوا صناديق الاقتراع

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بقلم: أفرايم غانورأول من أمس، حين بشرنا بأسى عن الضحية الـ 34 منذ بداية السنة للعنف الفلسطيني وأن هذه كانت سنة العمليات الأكثر فتكا منذ الانتفاضة الثانية – ظهر امام عيني شريط فيديو التك توك السخيف لرئيس الوزراء نتنياهو وعقيلته سارة قبل نحو أسبوع في فندق الاستجمام في راموت، وكلاهما بنظارتين ورديتين، مع نظرة وابتسامة معتدة حين كان نتنياهو يسمح لنفسه بان يقول لشعب إسرائيل في هذه الأيام الرهيبة: "انا لا أرى الحياة عبر نظارات وردية، لكني اريد أن اعدكم بان الوضع جيد كثيرا، كثيرا جدا. استجموا، عيشوا حياتكم. هذا هو وجه الحكومة هذه الأيام، وان شئتم أيضا وجه الدولة، في اللحظة التي امام هذا التعطل والاخفاق، الكثيرون من مواطنيها القلقين يكافحون ضد الانقلاب النظامي وضد السلوك السائب عديم المسؤولية للحكومة الأسوأ التي قامت هنا منذ الأزل.لا يوجد أي احتمال وان كان طفيفا في أن تستخلص هذه الحكومة ومن يقف على رأسها الاستنتاجات الواجبة من الواقع المرير الذي خلقوه هنا في كل المجالات على مدى ثمانية الأشهر المنصرمة، ما كان يستوجبهم انطلاقا من مسؤولية وطنية ان يقولوا: "اخفقنا، هيا نتوجه الى الانتخابات من اجل الشعب والدولة"، فاني اصرخ هنا الصرخة من حلق وباسم الكثيرين: "اعدوا صناديق الاقتراع، حددوا موعدا فوريا للانتخابات". كفى، مللنا، هذا الواقع لا يمكنه أن يستمر. هذه الحكومة الهدامة يجب أن تنهي ايامها. كل يوم يدير فيه نتنياهو، سموتريتش، بن غفير، روتمن، كرعي، امسلم وامثالهم الدولة – هو ضرر لا رجعة عنه.يوجد القليل اليوم من أولئك الذين صوتوا لهذه الحكومة، ممن يتفقون مع كل كلمة كتبت هنا ويتمنون انهاء طريقها، فيما ان بالتوازي يثور هنا السؤال الباعث على الشفقة: ما الذي ينبغي أن يحصل هنا كي تنهي هذه الحكومة ايامها؟ يقول المتفائلون انها مسألة وقت قصير الى أن تتفكك من تلقاء ذاتها هذه الحكومة المنقسمة، والمتورطة بوعودها غير القابلة للتحقق، مثل قانون التجنيد. لكن كل وزير وكل نائب في هذا الائتلاف الفاشل يعرف بان السير الى الانتخابات معناه نهاية لحكومة اليمين لسنوات طويلة، ونهاية سياسية لوزراء ونواب كثيرين في اليمين.هذه الحكومة يجب أن ترحل. فعندما يدفع قدما وزير المالية وثلث وزير الدفاع سموتريتش ويسرع مخططات استيطان تتضمن إقامة عشرات المستوطنات بعشرات ملايين الشواكل في يهودا والسامرة دون اذون من الحكومة، دون اشراك، سماع رأي جهاز الامن، فهذه ليست حكومة – هذه طغمة. عندما يطير وزير التعليم الى جزر مولدافيا قبل أسبوعين من بدء السنة الدراسية بينما جهاز التعليم ينزف – كان تسيب. حين يقتل كل يوم مواطنون إسرائيليون في الوسط العربي ولا تتخذ خطوة حقيقية لمواجهة هذا الوباء الخطير على أمن الدولة الداخلي – هذه جريمة مزدوجة، مرة بسبب التعطل، ومرة ثانية في اعقاب تعيين المجرم عديم الإنسانية، عديم الفكر والمعرفة الأولية بالامن القومي.عندما يصعد الدولار الى السماء مقابل الشيكل ويصل الى 3.8 للدولار، عندما يتفاقم غلاء المعيشة، تتوقف الاستثمارات، تتعثر البورصة، يهدد التضخم المالي ويقولون لك ان هذا ليس بسبب الثورة النظامية، هذا بسبب الحكومة السابقة، بسبب المتظاهرين، العدميين – فانت تفهم بان هذه ليست حكومة بل هي عصبة خطيرة. من كل جانب ومن كل زاوية، فشل هذه الحكومة واضح وظاهر. لقد نجحت في أن تقطع الخيوط الأخيرة التي كانت ما تزال تربط بين المتدينين والعلمانيين، سحقت الوضع الراهن الذي بقي سائبا 75 سنة، شقت الشعب وخلقت هنا كراهية. مشكوك أن يكون ممكنا أي مرة رأع الصدع الذي نشأ عنا.هذه الحكومة، بدلا من أن تركز على مشاكل الامن القريبة والبعيدة انشغلت منذ يومها الأول فقط في أمر واحد، في ثورة نبي الكذب يريف لفين، الذي اعتقد مثل روتمن وآخرين بان 64 مقعدا هي قوة عليا تمنحهم قوى عليا بان يفعلوا بهذه الدولة كما يشاؤون.على مدى الطريق يقف نتنياهو جانبا ويصمت، حتى عندما يهاجم القريبون من طاولته رئيس الأركان، جنرالات الجيش، رئيس الشاباك ورئيس الموساد. هذه ليست حكومة، هذه ثلة من الهاذين المقتنعين بأنهم أسياد البلاد الذين لا يرتدعون للحظة عن نشر الأكاذيب عن الواقع واساسا اتهام كل العالم باخفاقاتهم على اعتبار انهم لا يخطئون ابدا. هذه حكومة يجب أن ترحل الان وفورا. من اجل الدولة ومستقبلها، يجب دعوة شعب إسرائيل الى حملة انتخابات أخرى كي ينتخب هنا حكومة مسؤولة وبراغماتية.