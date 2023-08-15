الثلاثاء 15 آب 2023
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أعيدوا لنا دولتنا

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
يديعوت أحرونوت
بقلم: ياعيل غيرمان  15/8/2023

في السنة التي كنت فيها سفيرة إسرائيل في باريس اطلعت ضمن أمور أخرى على مدى التقدير لإسرائيل في الخارج. فقد أعرب سفراء ومندوبون أجانب أمامي المرة تلو الأخرى عن تقديرهم لدولتنا وعن أملهم في أن تساعد إسرائيل في الجهود لجعل العالم مكانا أفضل مثلما في مكافحة مشكلة المناخ والطاقة في العالم. فعمليا، كان أحد أحلامي هو المساعدة في تجنيد العلم الإسرائيلي في صالح إيجاد حل لازمة المياه في افريقيا كي تتمكن هذه القارة من اجتياز الازمة المتوقعة لها في المجال ومنع التوقعات لموت ملايين البشر والكائنات الحية. تفاخرت دوما بدولتنا، بالناس، باكتراثهم في أزمنة الطوارئ، بالإنسانية، بالعدد الكبير من المتطوعات والمتطوعين، باحساس الوحدة، بتاريخنا الرائع، بالإنجازات التكنولوجية، الاقتصادية والثقافية. وحسب بحث لـ OECD فاننا نوجد في المكان الثاني في تصنيف الدول المتعلمة وفي المكان الخامس في كمية المنشورات العلمية للفرد وفي المكان الأول في المساهمات الايثارية. 5 في المائة من الشركات الكبرى في العالم أي تلك التي تساوي أكثر من مليار دولار، هي إسرائيلية، وذلك رغم أننا نشكل نحو 0.12 في المائة من سكان العالم.اضافة اعلان
وهكذا، تفاخرت دوما بدولتنا الصغيرة والخاصة، حتى كانون الثاني 2023.
منذ كانون الثاني 2023، فاني ومعي ملايين الإسرائيليين ننظر بدهشة، بأسى شديد وبكرب عميق الى دولتنا، ابنة الـ 75، تذوي كدولة يهودية وديمقراطية وتصبح دكتاتورية ظلامية. نحن نشعر أن الأرض تسحب من تحت اقدامنا، وان الاقتصاد ينهار والقيم العالمية تصبح مسخرة وأمننا يتضعضع حتى الخطر الوجودي. تمطرنا الكنيست بعشرات القوانين السامة وابناؤنا يجلسون على طاولة الجمعة ويطرحون أسماء دول سينتقلون اليها من هنا. نحن ليس لنا بلاد أخرى. ألف سنة تاريخ تراجيدي علمتنا بانه لا مكان طيب وآمن أكثر من بلادنا الصغيرة، لنا ولكل يهود العالم.
عندما أرفع راسي في الظلام أرى شعاع نور واحد يلمع في الأفق: المحكمة العليا. فهي تطلعنا ومصدر أملنا. هي التي يمكنها أن تضع حدا للكابوس المتواصل منذ كانون الثاني 2023. يمكنها أن توقف تسونامي المجنون غير المعقول الذي يهدد باغراقنا. يمكنها أن تعيد علة المعقولية التي حمتنا من الفساد، سلب الصندوق العام والإدارة غير السليمة. يمكنها أن تنقذنا من التدين. واساسا، يمكنها ان تلجم تركيز القوة في ايدي السلطة التنفيذية وتحولنا الى دكتاتورية عديم القيم الأساسية. نحن نتطلع الى محكمة تعيد لنا الدولة التي ولدنا فيها وربينا فيها ابناءنا الذين لم يعد بعضهم الى الديار. الدولة التي نريد أن نرى احفادها يترعرعون فيها بحرية وفخر، الدولة التي نرغب أن نموت فيها أحرارا منتصبي القامة. على قضاة المحكمة العليا أن يوقفوا مصدر الطوفان وان يعيدوا الدولة إلى صورتها الأصلية: تلك الدولة التي حلم بها هرتسل وتحدث عنها بن غوريون، جابوتنسكي وبيغن: دولة يهودية وديمقراطية. 
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