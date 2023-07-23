أمام التهديد الإيراني.. يجب وقف التشريع

يديعوت أحرونوت

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بقلم: يوسي كوهن* 23/7/2023أقيمت دولة إسرائيل قبل 75 سنة بالضبط على أساس الفهم الاستراتيجي أن لكل يهود العالم ولليهود الذين كانوا هنا في دولة إسرائيل ليس هناك غير إقامة دولة يهودية وديمقراطية لأنفسنا ومن أجلنا. وفي سنوات سابقة أيضا شهدنا خلافات، أزمات وطنية، خارجية وداخلية، شروخ ومنازعات، لكننا عرفنا أن دولة إسرائيل ووجودها هي فوق كل خلاف، فوق كل شرخ، وعملنا جميعا بموجب ذلك. تجادلنا في مواضيع جوهرية كانت مبدئية لنا جميعا. أحيانا توصلنا إلى توافقات، أحيانا بقينا منقسمين في مواقفنا، لكن في أمرين وبشكل قاطع لم نلمسهما وأبقيناهما أبدأ خارج الخلاف والجدال: أمن دولة إسرائيل ومواطنيها، ووحدة الشعب بكل أطيافه.حسب الفهم التاريخي في تاريخ الشعب اليهودي وتحليلي الاستراتيجي الشخصي، في معرفتي لكل الأجزاء التي نتشكل منها كدولة، وجود دولة إسرائيل بكل أطيافها، طوائفها، أساليبها وأنواعها لا يمكنها أن توجد إلا بفضل الفهم المتبادل، الإخوة والسلام بيننا نحن الإسرائيليون جميعا.كما هو معروف لكل مواطني إسرائيل، إيران تشكل في هذه الأيام أيضا تهديدا مركزيا على أمننا. الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية يتواجد ويعمل بشكل مكثف خارج حدودها أيضا، في شمال الشرق الأوسط، في العراق، في سورية وفي لبنان. إيران تواصل من طهران نفسها ومن فروعها نشاطات الإرهاب الموجهة للمس بمواطني إسرائيل وباليهود في أرجاء العالم، وتواصل ضخ سلاح متطور بكميات هائلة إلى دول العدو – وهكذا تتحدى أمننا القومي أكثر فأكثر.في الماضي، حتى في الأيام التي كنا فيها مختلفين حول الطريقة التي علينا أن نستخدمها في الساحات المختلفة ضد ايران – في الساحة الدولية، في الساحة المحلية، وفي ايران نفسها – أدرنا باستقامة وبصدق شديد المداولات في داخلنا، في ظل إعراب كل واحد في إطار مسؤوليته عن رأيه وموقفه، حتى اتخاذ قرار مشترك ومتفق عليه بيننا جميعا. فأمن الدولة متداخل جدا في وحدتنا، كان دوما أمام ناظرينا، نحن رؤساء الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية.لقد شكلت الأشهر الأخيرة من ناحيتي، على المستوى الشخصي تحديا لم التق مثيلا له في كل الـ42 سنة انشغالي بالأمن القومي – في البداية في الجيش الإسرائيلي، كمقاتل وقائد في الخدمة القتالية، ولاحقا في الموساد في جملة مناصب تنفيذية حتى منصب رئيس الموساد، ولاحقا كرئيس هيئة الامن القومي وعليه فقد عملت في الفترة الأخيرة بأفضل ما استطيع كي أربط بين الناس المختلفين، من فئات مختلفة، ذوي أراء مختلفة وذلك بهدف مركزي واحد، وهو الوصول إلى أجراء أصح من الحوار. للأسف، جهود الآخرين وجهودي لم تنجح.في الأيام الأخيرة، يتعاظم في داخلي بقوة إحساس المسؤولية القومية الذي ينبع من كوني ابن لشعب إسرائيل، مواطن في دولة إسرائيل ورجل أمن. وظفت كل ايامي، ليالي وجهودي في كل العقود الأربعة الأخيرة لتعزيز امن وتحصين دولة إسرائيل، هذه الكلمات التي تكتب هنا، والآن تخرج من قلبي القلق والمتألم، ومن عيني اللتين تريان ما يجري في دولة إسرائيل، بيننا نحن الإسرائيليين جميعا.الاحظ الان ان الجدال والخلاف، حتى لو كانا صحيحين ومناسبين أن يكونا في مطارحنا ينزعان عباءة الأمن بشكل يعرض للخطر حصانة دولة إسرائيل الأمنية القومية في المدى الزمني الفوري. كقائد في جهاز الامن على مدى سنين، ادعو كل الذين يخدمون دولة إسرائيل في أجهزة الامن كلها، في الاحتياط وفي التطوع لإبقاء الخلاف خارج حدود الجيش وأجهزة الامن بشكل قاطع. في هذه اللحظة التي يحوم فيها التهديد الإيراني فوق رؤوسنا في جبهات عدة، علينا أن نتأكد من أن حصانة إسرائيل الأمنية لا تتضرر لا سمح الله.وعليه، كابن جيل تاسع في إسرائيل، أحفاد وأبناء مقاتلون للتنظيمات السرية، ممن أسسوا البلاد وبنوها، وكمن استمد الإلهام من اليهودية المحبة والمعانقة، من زعماء مصممين، ليبراليين وديمقراطيين، ممن مثلي آمنوا بالديمقراطية وباليهودية في تداخل لا مثيل له، فإني ادعو بهذا إلى وقف إجراءات التشريع والوصول بشكل فوري وعاجل إلى حوار بين الجماعات المختلفة التي تمثل أراء مختلفة بهدف الوصول إلى ذاك الإجماع الوطني الذي كان على مدى سنوات وجود دولة إسرائيل نورا تسير على خطاه.*رئيس الموساد السابق