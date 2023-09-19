أميركا بمهب عاصفة سياسية

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زلمان شوفال 19/9/2023يبدو أن الساحة السياسية في الولايات المتحدة قبيل انتخابات الرئاسة في 2024 هي الأكثر عصفا منذ سنين -وربما أبدا. قد يتشكل وضع متناقض يتنافس فيه خاسران ظاهرا؛ بايدن وترامب، لكن تحتمل أيضا إمكانية أخرى، عبثية بقدر لا يقل، أنه في يوم الانتخابات ستظهر في صناديق الاقتراع أسماء أخرى، بعضها في هذه المرحلة بمثابة "من هذا، من يعرفه".في الجانب الديمقراطي تجتاح أميركا موجة من الشكوك والتساؤلات حول الرئيس بايدن وبالذات من جهة مؤيديه. يسأل بيرت ستيفنس، أحد كتاب مقالات الرأي المهمين في "نيويورك تايمز" (المتماثل مع الديمقراطيين): "لماذا هناك ديمقراطيون كثيرون سلبيون تجاه بايدن؟"، ويضيف: "البطالة هبطت الى أدنى مستوى في التاريخ، وكذا التضخم المالي خبا، ونحن نلحق بروسيا إهانة استراتيجية في أوكرانيا، وتوجد حالات قتل أقل في المدن مقارنة بالسنة الماضية، فلماذا إذن فقط 20 % من الجمهور يعتقدون أن الاقتصاد ممتاز أو جيد، بخلاف 49 % يعتقدون أنه فاشل وما هو السبب الذي يجعل أغلبية مطلقة في الجمهور الأميركي متشائمين بالنسبة لمستقبل بلادهم -وحسب استطلاع "غالوب" فإن قدرا أقل من الأميركيين يثقون اليوم برئيسهم مما كانوا في أواخر رئاسة ترامب؟".ويسير وراءه المحلل روس دوتات في الصحيفة إياها ويبدأ بجملة "جو بايدن هو رئيس غير شعبي ويمكن بسهولة أن يخسر في الانتخابات لدونالد ترامب في 2024". وفي "واشنطن بوست" التي تميل هي أيضا الى الجانب الديمقراطي يظهر مقال المحلل الشهير ديفيد اغنيشيوس مع عنوان "لماذا جو بايدن غير شعبي بهذا القدر". وينتهي بجملة: "الرئيس بايدن لا يجب أن يتنافس في 2024".المحللون وأصحاب الرأي آنفي الذكر وآخرون يقدمون لأنفسهم الأجوبة عن أسئلتهم. يشير ستيفنس الى أن الجريمة تسيطر في الشوارع وإلى الفوضى في المدارس العامة -وأساسا الى التسيب في الحدود الذي جعل موضوع المهاجرين أزمة وطنية- ويقضي بأنه تحت نظام بايدن وفشل الانسحاب من أفغانستان يصبح العالم أقل أمنا. أسباب أخرى هي أن المستهلك الأميركي لا يشعر بجيبه وفي حسابه البنكي، المزعوم، في الوضع الاقتصادي.لكن فضلا عن كل هذا، فإن السبب المقرر والمؤثر للغاية هو على ما يبدو العمر المتقدم لبايدن الذي يتسبب في أن تتضخم كل كبوة له، مهما كانت طفيفة بلسانه أو بخطواته، وليس فقط من قبل معارضيه، بالتشكيك العام بقدراته. حقيقة أن نائبته كاميلا هارس أقل شعبية حتى منه لا تساعد، ناهيك عن القضايا المحرجة لابنه غانتر. خلاصة الأمر، وفقا لبعض الاستطلاعات، فإن كل مرشح جمهوري، وليس فقط دونالد ترامب سينتصر على بايدن، وإن كان بفارق نسبي صغير فقط.ولئن كانت عودة الرئيس بايدن الى البيت الأبيض ليس مسألة مبهجة، فإن في طريق دونالد ترامب توجد معوقات. فقد لا يمنعه جهاز القضاء من التنافس رغم المخالفات الخطيرة المنسوبة له، لكن محكمة الشعب قد تفعل ذلك. فالتأييد له من جانب "القاعدة" ما يزال عاليا جدا ويبقي كل المتنافسين الآخرين بعيدا وراءه. ولكن مؤخرا ثارت علامات تحذير: استطلاع في أوساط رؤساء الفروع في الحزب الجمهوري تظهر أن قسما كبيرا منهم يتردد ومنفتح على مرشحين آخرين، بينما بعض من المتبرعين الكبار في الماضي لترامب يغلقون هذه المرة جيوبهم.كالمعتاد، عندما سيسألون على الفور من وماذا "أفضل لليهود" (رغم أن اليهود أنفسهم منقسمون حول ما هو جيد لهم)، لكن هنا يقصر الأمر عن البحث في هذا بجذرية. نكتفي بالقول إن عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة يستوجب من إسرائيل دبلوماسية حكيمة وحذرة جدا في السنة القريبة المقبلة، دون أن نخرج عن أطوارنا عبر تصريحات مثنية من جانب هذا المرشح أو ذاك، لكن أيضا دون أن نغلق آذاننا عن تصريحات مثنية أقل -وبخاصة بالحرص من جانبنا على الثنائية الحزبية رغم أن هذا المفهوم آخذ في الاختفاء في أميركا.مع ترامب كانت لنا بشكل عام تجربة جيدة. لكن لا ينبغي أن نتجاهل تقلباته أيضا. وبالنسبة لبايدن، رغم بعض السلوك المهزوز بالنسبة لدعوة رئيس الوزراء، لكن أساسا ما يبدو كموقف هزيل وغير مقرر بالنسبة للنووي الإيراني، فإن الإيجابي أكثر من السلبي. وكما كتب في مجلة "فورين افيرس": "لإدارة بايدن دافع قوي للتقدم مع إسرائيل. هذا يتناسب ليس فقط مع آراء الرئيس بايدن، بل وأيضا مع الأهداف الأوسع للإدارة في الشرق الأوسط. ينغرس هذا النهج بقلق على مكانة الولايات المتحدة في المنطقة وبهدف تحقيق الاستقرار والاندماج حتى في ضوء التنافس مع الصين وروسيا -وعليه فإن الدافع للتعاون مع إسرائيل ورئيس وزرائها أقوى من أي وقت مضى".