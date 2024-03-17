الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أميركا ستعمل على وقف نار بمجلس الأمن الدولي

معاريف
معاريف
آنا برسكي 17/3/2024 

اطلعت محافل سياسية في إسرائيل، أول من أمس، على مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن في الأمم المتحدة في مركزه "وقف نار فوري ومتواصل" في الحرب في قطاع غزة.اضافة اعلان
اجتاز مشروع القرار الأميركي عدة تغييرات وتعديلات، ويدور الحديث عن نص في صيغته النهائية التي لم يعد ممكنا تغييرها. ومن المتوقع لمشروع القرار هذا أن يطرح للتصويت في مجلس الأمن في صيغته الحالية.
الصيغة النهاية للقرار تغيرت كثيرا عن المسودة السابقة. وبين التعديلات المركزية: تشديد كبير للنبرة في موضوع العملية العسكرية في رفح، والمطالبة في البدء في إنفاذ اتفاق وقف النار بشكل فوري. وذلك بخلاف الصيغة السابقة التي تناولت مخاطر العملية العسكرية في رفح على السكان المحليين في الظروف الحالية.
الصيغة النهائية التي أعدها الأميركيون لطرحها فورا على التصويت في مجلس الأمن يبدو فيه واضحا التشديد على الصياغة والنبرة. فلا يدور الحديث على الإطلاق عن "ظروف كهذه أو تلك تتيح المناورة البرية"، بل الإعراب عن قلق عميق من مجرد إمكانية عملية إسرائيلية برية في رفح، بل والتشديد على أن مناورة الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح تنطوي على خطر حقيقي لانتهاك القانون الإنساني الدولي. إضافة الى ذلك، في المسودة النهائية لمشروع القرار الأميركي لم يعد يذكر جهد دبلوماسي للبدء بإنفاذ اتفاق لوقف نار بشكل فوري. الآن سيعرب الأميركيون عن تأييدهم للجهد الدبلوماسي لفرض وقف نار فوري ومتواصل، كجزء من صفقة تحرير مخطوفين.
وحسب التقدير في إسرائيل، ستطلب الولايات المتحدة إجراء التصويت على مشروع قرارها في بداية الأسبوع الحالي. والنية هي للتسريع قدر الإمكان المشروع في مجلس الأمن بسبب تخوف الأميركيين من مشروع قرار آخر، منافس يكون ذا طابع سلبي صرف لإسرائيل ومن شأنه أن يطرح في غضون وقت قصير. وعليه، يعتزم الأميركيون طرح مشروع قرارهم في الأيام القريبة المقبلة. وحسب التقديرات، ستستخدم روسيا حق النقض الفيتو، إلى جانب أغلبية واضحة من الدول التي ستدعمه.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شبان يعاينون دمارا هائلا أحدثه العدوان المتواصل من قبل الاحتلال منذ أكثر من خمسة أشهر لقطاع غزة-(وكالات)

ليس لإسرائيل خطة لليوم التالي لغزة غير المفاوضات

منذ1 ساعة
إسرائيل هيوم

إسرائيل ستتورط إذا لم يتحقق حل سريع لغزة

منذ1 ساعة
هآرتس

يجب تأييد صفقة تبادل

منذ1 ساعة
هآرتس

هدوء الأول من رمضان شكل انتصارا لرجاحة العقل

منذ1 ساعة
حزب الله يستهدف جنودا للاحتلال

يجب عدم الانجرار إلى حرب لبنان الثالثة

15 آذار 2024
القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية جديدة على غزة بمشاركة دول شقيقية وصديقة

لو وصلت المساعدات إلى غزة.. من سيوزعها؟

14 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريو الحرب الأهلية

ماهر أبو طير |اليوم

ما بعد 11 نيسان

جهاد المنسي |اليوم

كيف نواجه تحديات اللامساواة في الأردن؟

أحمد عوض |اليوم

هذه الحرب التي طال أمدها!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الانتخابات للأردنيين.. والإخوان يحتاجون المشاركة

سميح المعايطة |اليوم

إسرائيل ضد إسرائيل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج-دوام رمضان

دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان
 
 