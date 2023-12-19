أميركا لا تحب الخاسرين

هآرتس

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لي أون هدار 19/12/2023لقد أصبح النجم الأعلى للعالم الغربي. زعيم الشعب الذي يقاتل على حريته ضد قوات الشر. النساء أملن بلقاء معه والآباء سموا اولادهم على اسمه. لقد ألقى خطابا في الكونغرس الاميركي وحظي بالتصفيق. لقد كانت هناك برامج لظهوره في احتفال جائزة الاوسكار. الاميركيون عبروا عن الأسف لأنه لا يجلس في البيت الأبيض."شعر قليل على اللحية، فانيلات باهتة، مظهر متعب من كثرة العمل"، كتبت اوفير حوفيف في "هآرتس" في 19/3/2022. "ظهور رئيس اوكرانيا، فلودمير زيلينسكي، في وسائل الاعلام انساني ويصل الى الناس. هو عكس البطل الذي يبث لابناء شعبه بأنه متعب مثلهم". ولكن عندما قام في هذا الشهر بزيارة واشنطن، فإن زيلينسكي استقبل ببرود. هو بصعوبة حصل على مكالمة فيديو لبضع دقائق مع اعضاء الكونغرس الذين اوضحوا له بأن رزمة المساعدات لاوكرانيا التي ارسلها الرئيس جو بايدن للكونغرس لن تتم المصادقة عليها قبل نهاية السنة، هذا اذا تم فعل ذلك. وفي الوقت الذي فيه الحرب في غزة تتصدر العناوين فمن الذي يهتم وبحق بما يحدث في اوكرانيا.سحر عدم الاناقة لزيلينسكي، الذي انتخب كرجل السنة من قبل مجلة "التايم" في 2022، يبدو أنه أصبح لا يؤثر على الاميركيين. الدعم الكبير لاوكرانيا بعد غزو روسيا يتراجع. الآن معظم الاميركيين يؤيدون تقليص المساعدات للدولة التي تحارب على وجودها.سبب هذا التغير الدراماتيكي لا ينبع من خرق جيش اوكرانيا لقوانين الحرب، أو صور الاطفال الروس الذين قتلوا بسبب القصف الاوكراني. خلافا لعدم الكيمياء الشخصية (اذا لم يكن التوتر) بين بايدن ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، فان بايدن وزيلينسكي يظهران بأنهما اصدقاء. الخلاصة هي أن الاميركيين لا يحبون الخاسرين. وبعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الاخير لهم فان زيلينسكي والشعب الاوكراني يظهرون الآن كخاسرين.الاوكرانيون، للتذكير، وعدوا منذ فترة غير بعيدة بأنهم سيهزمون الروس في ساحة الحرب، وحتى أنهم خلقوا التوقعات بأنهم سيحررون شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا في 2014. بقدر التوقعات تكون خيبة الأمل.وسائل الاعلام الاميركية مليئة الآن بالتقارير التي تحاول فهم لماذا فشلت اوكرانيا في تحقيق اهدافها الاستراتيجية. الاوكرانيون يعتبرون سجلات لخسارة كبيرة معروفة مسبقا عندما يتعلق الامر بمحاولة دولة عظمى اقليمية متوسطة أن تواجه في ساحة المعركة واحدة من القوى الثلاثة العالمية التي توجد الآن.اوكرانيا لم تهزم والجمود في ساحة الحرب ببساطة يعيد الوضع الى حالة الثبات التي سادت قبل الهجوم المضاد. الواضح هو أن اوكرانيا لن تهزم روسيا بدون تدخل عسكري اميركي مباشر، وهذا لن يحدث.لذلك فان الاجماع في واشنطن سيتحرك في القريب نحو التوصل الى تسوية بين موسكو وكييف. هو لن يرضي أي طرف، لكن هذا هو السيناريو الواقعي ازاء الوضع على الارض. ربما أن اوكرانيا ستنضم فيما بعد للناتو والاتحاد الاوروبي، لكنها ستكف عن التمتع بالدعم الاميركي غير المشروط.من هذه الناحية، في الوقت الذي فيه المعركة العسكرية في غزة تحصل على دعم اكثر من 50 في المائة من الاميركيين (حسب استطلاع اجرته "وول ستريت جورنال") فان الامر الذي يجب أن يقلق اسرائيل ليس العداء لها ودعم الفلسطينيين من قبل اليسار التقدمي الاميركي.المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الاميركية وفي المدن الكبرى حرفت الانظار عن الصورة الكبيرة التي ما تزال اسرائيل تتمتع فيها بدعم اميركي كبير جدا. القمصان السوداء والدرع الواقي لنتنياهو لن تخلق اتجاها جديدا، لكن طالما أن اسرائيل تحارب محور حماس وحزب الله وايران، فهي ستستمر في الحصول على الدعم من البيت الابيض ومن الحزبين الرئيسيين في الكونغرس.المشكلة هي أن نتنياهو، مثل زيلينسكي، خلق توقعات كبيرة بخصوص الانجازات المتوقعة لاسرائيل في المعركة العسكرية في غزة، على رأسها تدمير حماس وتصفية قادتها ومعالجة جذرية لتهديد حزب الله في الشمال. المواطن الاميركي العادي يؤمن بأن قتل المدنيين في غزة هو الثمن الذي يجب دفعه من اجل تحقيق هذه الاهداف والوصول الى الانتصار الواضح كما وعدت اسرائيل.لكن في هذه الاثناء صواريخ حماس تواصل السقوط في تل ابيب وعسقلان، وصواريخ حزب الله في شمال اسرائيل، ولا توجد أي علامة ملموسة بأن حماس "انهارت"، باستثناء صور الغزيين. الثمن الباهظ الذي تدفعه اسرائيل في حرب غزة، ولا نريد الحديث عن فشل الجهود العسكرية للعثور على المخطوفين واطلاق سراحهم، يطرح علامات استفهام حول قدرة الجيش الاسرائيلي على الانتصار في الحرب. اسرائيل ما تزال بعيدة عن اعادة لنفسها قوة الردع التي فقدتها في 7 اكتوبر، واعتمادها العسكري والدبلوماسي على اميركا يعكس ضعف اسرائيل استراتيجيا، الذي سيصبح اكثر وضوحا بدون أي تغيير في سير الحرب.