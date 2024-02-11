أنا أتوسل: لا تدخلوا الى رفح

هآرتس

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جدعون ليفيلم يبق إلا أن أطلب التوسل والصراخ: لا تدخلوا الى رفح. اقتحام اسرائيل لرفح سيكون مثل الهجوم على أكبر مخيم للاجئين في العالم، الأمر الذي سيجعل الجيش الإسرائيلي ينفذ جرائم حرب بشدة لم ينفذها بعد. لا يمكنه الآن اقتحام رفح بدون تنفيذ جرائم حرب. وإذا قام الجيش الإسرائيلي باقتحام رفح فإنها ستصبح مثل المسلخ.في رفح يوجد الآن تقريبا 1.4 مليون نازح، الذين وجدوا الملجأ هناك تحت أكياس النايلون التي حولوها إلى خيام. الإدارة الأميركية في واشنطن، التي يبدو أنها هي حارسة القانون والضمير الإسرائيلي، تشترط اقتحام رفح بوجود خطة إخلاء. لا توجد مثل هذه الخطة ولا يمكن أن تكون حتى لو اخترعت إسرائيل شيئا كهذا. لا يمكن نقل مليون من الأشخاص المعدومين، والذين الكثير منهم تم تهجيرهم عدة مرات من أماكن آمنة إلى أماكن أخرى، التي دائما تصبح ساحات قتل. لا يمكن نقل مليوني شخص وكأنهم أبقار مخصصة للذبح. حتى الأبقار لا يمكن نقلها بهذه الوحشية. أيضا لم يعد هناك أي مكان لإخلاء ملايين الأشخاص إليه. في غزة المدمرة لم يعد يوجد أي مكان للهرب إليه أو للإخلاء. إذا تم إخلاء اللاجئين في رفح إلى المواصي كما سيقترح الجيش في خطته الإنسانية فإن المواصي ستصبح مكانَ كارثةٍ إنسانية لم نشاهد مثلها في غزة.وقد كتب يردين ميخالي وآفي شيرف أن كل سكان قطاع غزة، 2.3 مليون شخص، يمكن أن يتجمعوا في 16 كم مربع، وهي مساحة تساوي مساحة مطار بن غوريون ("لا يوجد مكان للعودة إليه"، "هآرتس"، 6،2). كل غزة في مطار بن غوريون، تخيلوا ذلك. عميره هاس أجرت حسابا ووجدت أنه إذا تم إخلاء فقط مليون شخص إلى المواصي فسيكون هناك اكتظاظ بمعدل 62.500 نسمة في كل كيلو متر مربع ("هآرتس"، 9/2). نحن نذكر بأنه في المواصي لا يوجد أي شيء، سواء بنى تحتية أو مياه أو كهرباء أو بيوت، فقط توجد رمال، هناك سيتم امتصاص الدماء والأوبئة والمجاري. التفكير في ذلك ليس فقط يجمد الدم في الشرايين، بل هو يدل إلى أي درجة وصلت إسرائيل من عدم الإنسانية في خططها.حتى في المواصي سيتم سفك الدماء مثلما حدث في الأيام الأخيرة في رفح، التي كانت حتى الآن الملجأ الأخير الذي طرحته إسرائيل. في الشاباك سيعثرون على شرطي ينتمي لحماس، وسيكون لزاما القضاء عليه بواسطة قنبلة بوزن طن على معسكر النايلون الجديد. وسيقتل هناك 20 شخصا من المارة، معظمهم من الأطفال. المراسلون العسكريون سيقولون بعيون لامعة أي عمل ممتاز قام به الجيش الإسرائيلي بتصفية سلسلة القيادة العليا في حماس. الانتصار المطلق أصبح في الطريق، هكذا سيقولون لنا مرة اخرى.لكن حتى وراء هذا التلقين فإن الرأي العام مجبر على الاستيقاظ ومعه أيضا الإدارة الأميركية. هذه حالة طوارئ لم يكن مثلها في هذه الحرب. الأميركيون ملزمون بمنع اقتحام رفح بالأفعال وليس بالأقوال. فقط هم الذين يمكنهم وقف إسرائيل. جناح الضمير في الرأي العام في إسرائيل يجب عليه إيجاد مصادر معلومات أخرى لنفسه غير قنوات الكعك للجنود التي تسمى "قنوات الأخبار". انظروا إلى صور رفح في كل الشبكات العالمية، في إسرائيل لن تشاهدوا أي شيء. وستعرفون لماذا لا يمكن إخلاؤها. تخيلوا المواصي وفيها مليوني نازح وستدركون إلى أي جرائم حرب يغذون الخطى.أمس تم العثور على جثة هند حمادة ابنة السادسة التي اشتهرت في كل العالم بعد لحظات الرعب التي مرت فيها مع عائلتها أمام دبابة إسرائيلية في 29 كانون الثاني. هذه تم توثيقها في مكالمة هاتفية مع الهلال الأحمر الى أن توقفت صرخات الرعب لدى عمتها. سبعة من أبناء العائلة قتلوا وفقط هند الصغيرة نجت، ولكن بعد ذلك كان مصيرها غامضا.أمس تم العثور على هند ميتة في سيارة عمها المحروقة في محطة للوقود في خانيونس. كانت مصابة وحولها سبع جثث لأبناء عائلتها، ولم تنجح في الخروج من السيارة. لقد نزفت حتى الموت. هند وعائلتها استجابت للنداء "الإنساني" الإسرائيلي بالإخلاء. من يريد المزيد من آلاف هند كهذه فليقتحم رفح ويقوم بإجلاء الناس الى المواصي.