الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أنصتوا لبلينكن

هآرتس -(الغد)
هآرتس -(الغد)

بقلم: أسرة التحرير

على خلفية استئناف القتال في غزة توجد أهمية كبرى للإنصات إلى ما قاله وزير الخارجية الأميريكي انتوني بلينكن في زيارته الأسبوع الماضي إلى إسرائيل وبقوة أكبر لمطلب إدارة جو بايدن تقليص المس بالمدنيين.اضافة اعلان
حرص بلينكن على ان يوضح أن ما كان قبل الهدنة الإنسانية ذات الأيام السبعة، والتي كانت لغرض تحرير المخطوفين، لا يمكنه أن يستمر مع العودة إلى القتال. في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد بلينكن على أن موقف الولايات المتحدة، هو أنه "لا يمكن تكرار المس بالمدنيين في القتال في الجنوب مثلما كان في الشمال".
في إسرائيل المحمومة، منذ 7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مع 1200 قتيل، مئات الجرحى ونحو 240 مخطوفا، بينهم رضع، أطفال، نساء، مسنون ومسنات، لم يتح المجال لنقاش جماهيري في مسألة المس بالمدنيين في قطاع غزة.
كما أن الجمهور الإسرائيلي لم يتعرف على حجم القتل والدمار في الجانب الآخر. من يتعرف في العالم على ما يجري من الصحافة الإسرائيلية فقط لا يرى إلا أجزاء من الصورة وهكذا منع نقاش جماهيري في الحاجة لتقليص المس بالمدنيين بمن فيهم من أطفال ورضع. ومن الجدير بالذكر، أنه حتى الآن ووفقا للتقديرات التي لم يتم نفيها في إسرائيل، قتل في قطاع غزة نحو 15 ألف نسمة بينهم الكثيرون ممن يعتبرون كـ "غير مشاركين" بما في ذلك أكثر من 6 آلاف طفل.
في النقاش على المساعدة الإنسانية أيضا يجب أن يؤخذ بالحسبان بأن إسرائيل قررت تقييد عدد الشاحنات المسموح بدخولها الى القطاع لأجل توفير الأغذية والأدوية.
نشر الجيش الإسرائيلي مطالبات عدة، لسكان أحياء في شمال مدينة غزة وشرقها لإخلاء منازلهم بل ونشر خريطة مفصلة ومعقدة فصل فيها مناطق فرعية سيكون السكان مطالبين لأن ينتقلوا إليها إذا ما تقدمت العملية العسكرية في الجنوب. غير أن الأمر يبدو صعبا على التنفيذ وأساسا حين يدور الحديث عن سكان من نحو مليوني نسمة، يضطرون للاكتظاظ في نحو نصف من مساحة القطاع. معظم المنطقة في الشمال لم تعد مناسبة للسكن بعد المعارك هناك.
إن دعوة لتقليص المس بالمدنيين وزيادة المساعدة الإنسانية، وبخاصة في ضوء حقيقة أنه ليس لسكان غزة الذين تركوا بيوتهم إلى أين يعودون، هامة أساسا على خلفية التقديرات التي تطلق على لسان مسؤولين كبار في المستوى السياسي والعسكري عن مدة القتال الطويلة المرتقبة. وزير الدفاع يوآف غالنت ورئيس الأركان هرتسي هليفي تحدثا عن بضعة أشهر أخرى شديدة من القتال.
إن تجاهل المس بالمدنيين والحاجة للسماح بمساعدة إنسانية لن يؤدي فقط إلى فقدان الثقة الدولية. الولايات المتحدة بحاجة لتعاون إسرائيل كي تتمكن من مواصلة إعطائها الإسناد وهذه مصلحة إسرائيلية.

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