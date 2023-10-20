أن نكون أو لا نكون

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معاريفالون بن دافيد- 20/10/2023في إحدى لحظات الراحة النادرة هذا الأسبوع، تذكرت حديثا كان لي قبل بضعة أشهر مع رئيس القسم السياسي-الأمني في وزارة الدفاع. أنا أنتمي لجيل الصحفيين الذين ما يزالون يسجلون المحادثات في كراس، وسارعت لأن أتصفحه كي أتأكد من أن أتذكر الأمر على نحو صحيح. وجدت التسجيل، وهكذا قال لي العميد احتياط درور شالوم، رئيس دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات سابقا في 9 آب: "نحو الآن في 1972. قبل لحظة من المصيبة"."غير أن هذه المرة"، قال، "ليس مثلما في 1972، شعبة الاستخبارات أصدرت منذ الآن إخطارا استراتيجيا". في ذلك الوقت، كانت وضعت على طاولة رئيس الوزراء أربع رسائل صاغها من حل محل شالوم في دائرة البحوث، العميد عميت ساعر، الذي حذر من أن "أعداء إسرائيل يشخصون لدينا أزمة عميقة وتاريخية تنطوي على احتمال لتغيير دراماتيكي في الميزان الإقليمي. نحن نشخص ثقة متزايدة بالنفس في إيران، في حزب الله وفي حماس"، كتب ساعر، "ومس بالردع الأساس عقب تآكل العلاقات مع الولايات المتحدة، مس بأهلية الجيش الإسرائيلي، بالاقتصاد وبالوحدة الداخلية".في تلك الأيام، لم يهتم الكابينت الأمني لإسرائيل بهذه الإخطارات وأدار مداولات على كمية الشامبو التي يحصل عليها المخربون المحبوسون عندنا. "الاعتداد"، حذرني في حينه درور شالوم، "والتجاهل للإخطارات الاستراتيجية سيودي بنا الى المصيبة". تنبأ، ولم يعرف ما تنبأ.هذه الأمور لا تقلل من الفشل الذريع للمنظومة العملياتية للجيش الإسرائيلي والمنظومات الاستخبارية لشعبة الاستخبارات "أمان" والشاباك، التي فشلت في تشخيص التهديد وفي الاستعداد له. في التعابير التي ثبتها تسفي لنير عن مفاجأة حرب يوم الغفران، شهدت إسرائيل في السبت الأسود مفاجأة أساسية أخطر بكثير من مفاجأة 1973. جيشان مصريان هاجمانا في 6 أكتوبر في 1973 لم ينجحا في إلحاق ضرر وكي للوعي كالضرر الذي ألحقه 1500 من حماس ومعهم آلاف آخرون، رعاع غزيون، تسللوا الى إسرائيل في 7 أكتوبر.القيادة العليا للجيش الإسرائيلي وللشاباك اعترفت فورا بالفشل وسارعت لأخذ المسؤولية كي تتمكن من التركيز على مهمتها لإبادة حماس. القيادة السياسية، بالمقابل، شطبت كلمة "مسؤولية" من القاموس وانشغلت كلها ببقاء شخصي وبتصفية حسابات سياسية، مثل منع وصول وزير الدفاع الى ديوان رئيس الوزراء، وهذا في ذروة حرب! إذا ما أديرت هذه الحرب من داخل محلقة السيدة -نحن لن نتمكن من الانتصار. ببساطة هكذا.التهديد علينا أكبر بكثير مما نجحت حماس حتى الآن من إحداثه. في بداية الأسبوع الماضي، شخص الإيرانيون فرصة لتجسيد نبوءة آية الله علي خامينئي عن خراب إسرائيل، وآمنوا بأن بوسعهم تصفيتنا. رأوا الصدمة والدهشة من النتائج الرهيبة لهجمة حماس، وآمنوا بأن لحظة الضعف هذه هي لحظة مناسبة لأن يطلقوا علينا هجوما أيضا من لبنان، من سورية وحتى من إيران، يمحو الكيان الصهيوني.ليس في إسرائيل فقط شخصوا التهديد الوجودي. فالإدارة الأميركية أيضا فهمت بأن إيران توشك على شن حرب إبادة على إسرائيل. الرئيس الأميركي تسامى على الفور الى حجم اللحظة، أزاح جانبا رواسب الماضي، وقف الى جانبنا وأنقذ دولة إسرائيل. ليس أقل من هذا. إسرائيل لم تكن جاهزة في بداية الأسبوع الماضي لحرب متعددة الجبهات، والوقفة السريعة من القوة الأميركية منعت نشوب حرب كهذه، حتى الآن على الأقل.القراء المواظبون لهذه الصفحة يعرفون أني لست من مؤيدي الرئيس جو بايدن، لكن من لحظة نشوب الحرب يبدو كمن تلقى حقنة تحفيز ويبدي زعامة ليتها كانت مثلما أيضا في القيادة الإسرائيلية. والدا بايدن كاثوليكيان ملتزمان، علماه عن ترك اليهود لمصيرهم في المحرقة، وفي آخر أيامه أعد له التاريخ الفرصة لإصلاح الظلم وإنقاذ الشعب اليهودي.كنا قريبين جدا الأسبوع الماضي من فتح جبهة أخرى مع حزب الله في الشمال. بعض من المتحملين للمسؤولية عن قصور السبت الأسود دفعوا الى هذا، ربما على أمل في محو الأخطاء التي أدت الى النتائج الرهيبة. كثيرون في جهاز الأمن عارضوا وحذروا من أن إسرائيل غير جاهزة لحرب شاملة في جبهات عدة. بايدن حل لنا المعضلة، وأوضح: ركزوا على حماس. إذا فتح حزب الله حربا، فسيكون شغلهم وشغل إيران معنا.حاليا، هذا التهديد التقط في بيروت وفي طهران أيضا. إذا كان ثمة أحد ما يخافه الإيرانيون -فهو الولايات المتحدة. النظام الإيراني يعرف بأن الأميركيين قادرون على تفكيك نظامهم ونزع كل قدراته منه. صحيح حتى نهاية هذا الأسبوع، يكتفي حزب الله باحتكاك مؤلم مع إسرائيل على طول الحدود الشمالية ويمتنع عن توسيع هذا الاحتكاك الى معركة شاملة.كما أن حزب الله يدفع ثمنا على الاحتكاك. فقد خسر حتى الآن نحو عشرين من رجاله -ومن ناحيته، فإن هذه الخسائر هي دليل على أنه هو أيضا يسهم في جهود "محور المقاومة". عندما ستبدأ المناورة البرية في غزة، من المتوقع لحزب الله أن يصعد الاحتكاك وربما يوسع مدى النار. فهل سيعرف كيف يحدد أعماله الى ما دون شفا الحرب؟ لا يوجد يقين كهذا.يعرف حزب الله بأن حربا واسعة مع إسرائيل ستوقع خرابا عليه وعلى لبنان. وإذا كان سلاح الجو يبدأ في غزة باستنفاد بنك الأهداف الذي كان له، ففي لبنان يوجد لإسرائيل بنك أهداف لن ينتهي حتى في مائة يوم قتال. وما يزال التهديد في الجبهة الشمالية سيرافقنا كل أيام المعركة الطويلة، وسيتطلب من الجيش الإبقاء على احتياط لمعركة في الشمال، إضافة الى القوات الكثيرة التي تنتشر منذ الآن هناك في الدفاع.