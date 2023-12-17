أهداف الحملة تتصادم مرة أخرى

هآرتس

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عاموس هرئيل 17/12/2023الحادثة القاسية في يوم الجمعة في الشجاعية كانت من اللحظات الحزينة جدا في الحرب في القطاع، التي فيها سبق وشاهدنا الكثير مثلها. هي حزينة ومثيرة للإحباط بشكل خاص لأنها كانت اللحظات النادرة جدا التي كان يمكن للامور فيها أن تنتهي بصورة مختلفة تماما. ثلاثة من المخطوفين نجحوا بطريقة ما في التحرر من الاسر والاقتراب من قوة الجيش الاسرائيلي في الحي، لكن ما كان من شأنه أن يكون لحظة الأمل والخلاص تحول في ثوان الى مأساة مخيفة عندما اطلق الجنود النار عليهم بالخطأ وقتلوهم.من التحقيق الاولي في الحادثة كما عرض على عائلاتهم وعلى وسائل الاعلام تظهر صورة طويلة من الاخطاء المثيرة للقشعريرة. يبدو أن الجنود قد عملوا باستخفاف مع خرق تعليمات فتح النار وبصورة كان يكتنفها مسبقا الخطر على حياة المخطوفين، المدنيين بشكل عام. مع ذلك، يجب الاخذ في الحسبان ايضا المحيط العملياتي الذي حدثت الحادثة فيه، العملية البرية في القطاع قبل شهر ونصف تقريبا، وفي الشجاعية بشكل خاص تجري معارك قاسية منذ اسبوعين، وفي الثلاثاء الماضي قتل 9 ضباط وجنود من لواء غولاني ومن وحدة الانقاذ 669.حماس تحاول قضم ذيل القوات بواسطة التصادم من مسافة الصفر. في الاسبوع الماضي سجلت الاحداث، في غزة وفي خان يونس، فيها اقترب فلسطينيون يرتدون الملابس المدنية من جنود الجيش الاسرائيلي وهم يرتدون احزمة ناسفة وعبوات ناسفة. وأي عقاب انضباطي سيتخذ بحق من اطلقوا النار بالخطأ لن يزيد عن الألم الذي يرافقهم منذ الحادثة.مهمة نقل البشرى الصعبة للجمهور مساء يوم الجمعة القيت على المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاجري. كان من الصعب تفويت نظرة الألم على وجهه – كان من الصعب ايضا نسيان من يختفي وراءه، دون الجرأة على التحدث بشكل مباشر مع الجمهور. لو أن الحادثة انتهت بإنقاذ بطولي للمخطوفين لما كان هناك أي شك في أن رئيس الحكومة كان سيلقي خطابا امام الشعب حتى في يوم السبت، وكان سيتفاخر بأنه فقط سياسته الحازمة امام الارهاب هي التي أدت لهذا الانجاز.لكن عمليا حدث العكس ونتنياهو خلافا للقائد، هذا اذا كان في أي يوم لدينا قائد في تاريخنا، ببساطة اختفى. مكتبه اكتفى باصدار بيان خطي مقتضب فيه مشاركة في الحزن. على الاقل هاجري كان يمكن أن يكون على ثقة بأنه اذا حدثت في المستقبل تطورات ايجابية في القتال فان نتنياهو سيكون هناك كي يأخذ منه بسرعة الميكروفون.الصدمة والحزن ازاء الانباء من الشجاعية اخرجت ابناء عائلات المخطوفين الباقين للعمل. أمس جرت مظاهرة غاضبة أمام مقر وزارة الدفاع في تل ابيب، بعد مرور اسبوعين على انهيار وقف اطلاق النار، عندما وصلت صفقة التبادل الاولى مع حماس الى طريق مسدود وحماس توقفت عن اطلاق سراح عشرة من المخطوفين في اليوم مقابل تمديد الهدنة على الارض. بعد ذلك جرت الامور بشكل بطيء في الطرفين. حماس لم تسارع الى استئناف المفاوضات، وفي هذا الاسبوع طلبت جهات رفيعة من حماس وقف كلي للقتال وانسحاب كل قوات الجيش الاسرائيلي من القطاع كشرط للبدء في المفاوضات.ايضا اسرائيل لم تسارع بنفسها. نتنياهو يخشى من انهيار سياسي اذا خضع لصفقة "الجميع مقابل الجميع"، التي ستبيض السجون الاسرائيلية من السجناء الامنيين الفلسطينيين. الجيش لا يريد وقف مرة اخرى القتال لعقد صفقة اخرى خوفا من فقدان الزخم للهجوم في شمال القطاع وجنوبه. هيئة الاركان اتخذت هذا الموقف قبل الصفقة الاولى، وتراجعت عنه تحت ضغط الجمهور. هذه المرة يبدو أن مقاربته ضد الهدنة حازمة اكثر.الآن اهداف العملية تصل مرة اخرى الى التصادم. تصعب رؤية كيف يمكن تفكيك سلطة حماس وتحرير جميع المخطوفين من خلال صفقة. على الاقل على المدى الآني من المرجح أن العملية الثانية ستقوي حماس بدلا من اضعافها. هكذا وجد لدينا وضع فيه يسمع الكثير من الشعارات الفارغة وهناك القليل من التقدم الفعلي. مصدر سياسي قال إن رئيس الموساد دادي برنياع ومسؤولين في قطر، التقيا في اوروبا وتناقشا حول اطلاق سراح المخطوفين. وحسب تقرير نشر في "وول ستريت جورنال" فان هدف اللقاء كان البدء مرة اخرى في التفاوض قبيل الاتفاق على صفقة لاطلاق سراح المخطوفين مقابل وقف اطلاق النار واطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.بالنسبة لعائلات المخطوفين واصدقائهم فان الصورة آخذة في الاتضاح اكثر. فهم لا يصدقون ذريعة نتنياهو ووزير الدفاع وكبار الجيش الاسرائيلي بأن استمرار الضغط العسكري هو فقط الذي سيؤدي الى صفقة جديدة واطلاق سراح المزيد من المخطوفين. وباستثناء انقاذ الجندية اوري مغيدش في بداية العملية البرية لم يتم تسجيل أي عمليات ناجحة لاسرائيل أدت الى تحرير مخطوفين. المعلومات الاستخبارية الاسرائيلية عن المخطوفين تبدو جزئية (قوات الجيش الاسرائيلي لم تعرف أن المخطوفين الثلاثة الذين قتلوا كانوا يوجدون في الشجاعية، وحسب علمنا لا أحد أعطى توجيهات مسبقة للحذر من المس بهم). بعض المخطوفين الذين عادوا من الاسر قالوا بأن هجمات الجيش الاسرائيلي عرضت حياتهم للخطر.الاهم من ذلك هو أنه من الواضح بأن كل يوم في القطاع ينطوي على خطر الموت لأي من المخطوفين. فقط مؤخرا تمت اعادة من القطاع خمس جثث لمخطوفين عثر عليها هناك بعد عمليات التفتيش. جثتان منهما كانت لجنود من وحدة الارتباط في معبر ايرز وقد تم تصويرهم في غزة وهم على قيد الحياة بعد عملية الاختطاف. الاستنتاج هو أنه إما أن حماس تقوم بالقتل بشكل متعمد المخطوفين، كما حدث في عدة مرات في السابق، أو أنهم يموتون هناك في ظروف مختلفة نتيجة ظروف الاسر أو بسبب هجمات الجيش الاسرائيلي. كل ذلك يثير وبحق الخوف الكبير في اوساط العائلات ويزيد مطالبتها باطلاق سراحهم بأي شروط.ورغم تقدم قوات الجيش الاسرائيلي إلا أن حماس لم تنهار حتى الآن والدمج بين ضائقة المخطوفين وتوقع اميركا من أن اسرائيل ستغير في القريب مضمون العملية في القطاع، يحثها على محاولة مواصلة الصمود. خسائر حماس مرتفعة وحجم الضرر ايضا الذي اصاب البنى التحتية العسكرية والمدنية في القطاع كبير. ولكن الضغط الذي يستخدمه الجيش الاسرائيلي لن يؤدي بالضرورة الى استسلام قريب.