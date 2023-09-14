أوسلو فشل.. لكنه ساهم بالأمن

إسرائيل هيوم

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بقلم: أوري بارتمنبعد ثلاثة عقود من التوقيع على اعلان المبادئ الذي شكل نقطة البدء لمسيرة أوسلو لا يزال يسود حوله خلاف في المجتمع الإسرائيلي. لكن في نظرة الى الوراء، يمكن القول ان مسيرة أوسلو ساهمت في الامن القومي لإسرائيل.أولا، كانت اتفاقات أوسلو بالنسبة لاسحق رابين وسيلة للفصل بين إسرائيل والفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف التغلب على التهديد الديمغرافي ومنع وضع تتحول فيه إسرائيل من دولة يهودية وديمقراطية الى دولة ثنائية القومية، الهدف الذي معظم الإسرائيليين معنيون به. من ناحيته، شكلت اتفاقات أوسلو وسيلة لخلق فصل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين وإقامة دولة بحكم الامر الواقع في التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية.الفصل السياسي الذي يعود أصله الى اتفاقات أوسلو، وفي اطاره تتحكم السلطة الفلسطينية أساسا بـ 95 في المائة من السكان الفلسطينيين أصبح حقيقة. في هذا الجانب ساهم أوسلو جدا في كبح تهديد الدولة ثنائية القومية، التي شكلت خطرا وجوديا على إسرائيل.ثانيا، أوضحت مسيرة أوسلو للتيار المركزي في الجمهور اليهودي في إسرائيل ولقيادته بانه لا يوجد احتمال لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والوصول الى اتفاق سلام مع الحركة الوطنية الفلسطينية في المستقبل القريب. مثل مواقف رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، لم يؤيد رابين إقامة دولة فلسطينية بل "دولة ناقص"، بينما تواصل إسرائيل السيطرة على غور الأردن والكتل الاستيطانية في المفهوم الواسع للكلمة. بالمقابل، في المفاوضات على التسوية الدائمة عرض اهود باراك واهود أولمرت على الفلسطينيين تنازلات بعيدة الأثر تضمنت ضمن أمور أخرى إقامة دولة فلسطينية على مساحة 100 في المائة من الضفة الغربية وكل قطاع غزة مع تبادل للأراضي، تنازل عن السيطرة في غور الأردن، استيعاب محدود للاجئين وتقسيم القدس.لما كانت هذه التنازلات التي لم تحظ ابدا بتأييد التيار المركزي الإسرائيلي، رفضتها القيادة الفلسطينية – فقد فهم الجمهور بان فجوة المواقف بين الطرفين لا تسمح بالوصول الى اتفاق. وفي هذا الجانب كانت مسيرة أوسلو مسيرة تعلم للمجتمع اليهودي في إسرائيل وقيادته وتسببت بنضجه وصحوته من أوهام مطلقة في ان السلام على الأبواب.ثالثا، درس مركزي تعلمه المجتمع اليهودي وقيادته من مسيرة أوسلو هو أنه من الأفضل لإسرائيل الا تعتمد على الاخرين بالنسبة لامنها. فتوقع حكومة رابين بان عرفات والسلطة الفلسطينية الذين زودوا بالسلاح سيقاتلون ضد المنظمات الفلسطينية وسيمنعون عمليات ضد إسرائيل تبين كمنقطع عن الواقع. في نهاية الامر وجه السلاح ضد جنود الجيش الإسرائيلي وضد مواطني إسرائيل.لقد فهم الجمهور الإسرائيلي وقيادته، بثمن دموي باهظ بأنه يجب ان يدار بحكمة النزاع التاريخي وان الواقع يجسد بالملموس بان الصراع غير قابل للحل في المستقبل المنظور.خلاصة القول انه في ضوء التجربة المتراكمة منذ بداية مسيرة أوسلو ولأجل صد تهديد الدولة ثنائية القومية، كان من الأفضل لحكومة إسرائيل أن تسعى الى تنفيذ من طرف واحد لعناصر أخرى من "خطة ترامب"، كبسط السيادة على غور الأردن والكتل الاستيطانية في الضفة الغربية والتي ستؤشر الى الرغبة في الفصل بين إسرائيل والفلسطينيين، وبالتوازي الامتناع عن الاستيطان في مناطق ذات اكتظاظ سكاني فلسطيني.هذه الخطوات يجب أن تنفذ بإجماع وطني واسع، في ظل شرح واضح للجمهور الإسرائيلي بأن هذه الخطوات تجسد الحلم الصهيوني وتعزز الأمن القومي لدولة اليهود.