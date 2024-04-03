الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أوقفوا الحرب الصغيرة كي ننتصر في الكبيرة

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
عوفر شيلح   3/4/2024

في الساحة السياسية والإعلامية يدور نقاش في مسألة هل "انتهت الحرب". بالنسبة للسياسيين من المعارضة يستخدم القول "نعم" لأجل العودة إلى جدول الأعمال قبل 7 أكتوبر، الذي في مركزه خلاف الهويات وانعدام شرعية الحكومة الحالية. بالمقابل يقف بنيامين نتنياهو، الذي الحرب بالنسبة له لن تنتهي قبل "النصر المطلق" – أي ستستمر على مدى اشهر فوق اشهر، في ظل نقاش عقيم عن "الحملة في رفح"، المهم ألا يعود الخطاب إلى المسؤولية وإلى الانتخابات الأمر الذي يعرض استمرار ولايته للخطر.اضافة اعلان
السؤال هو عن أي حرب نتحدث. العملية العسكرية في قطاع غزة تطول حتى انعدام المعنى؛ حملة عسكرية ناجحة بحد ذاتها مثلما في مستشفى الشفاء هي فقط تجفيف البحر بملعقة في ظل تجاهل الضرر الدولي المتعاظم والمراوحة التي تخلق تجسيدا بأنه حتى في الأماكن التي قمنا باحتلاها قبل أشهر تعود حماس لتسيطر فيها.
لكن الحرب الحقيقية لم تكن أبدا في قطاع غزة فقط، ولا حتى في غزة وفي الشمال؛ هي إقليمية، بل وبمعان معينة حتى عالمية. ورفض نتنياهو العلم بموجب ذلك، بإسناد جهاز الأمن، يضع إسرائيل في خطر هزيمة إستراتيجية في كل الجبهات.
ماديا، يجري تبادل للنار من اليمن والعراق عبر سورية ولبنان وحتى الضفة وغزة. تشارك فيها جهات تبعث بها إيران، من الحوثيين حتى حماس ضد إسرائيل (قبل كل شيء) ولكن أيضا ضد الولايات المتحدة، الدول الغربية وحتى مصر التي تعاني أكثر من الجميع من الضرر في النقليات البحرية في قناة السويس.
فكريا، الولايات المتحدة أطرت القتال كمواجهة إقليمية من اليوم الأول، في ظل تدخل غير مسبوق وعرض هدف أكبر بكثير: تأسيس ائتلاف إقليمي بدعمها، يضم دولا تتطلع إلى الاستقرار وهي عرضة لتهديدات "محور المقاومة" الذي تقوده إيران (إسرائيل، السعودية، الإمارات، مصر). وهذا سيوقع ضربة قاضية على الحرب الإيرانية بالوكالة في القطاع (حماس)، يدفع إلى الوراء عنصر المحور في لبنان (حزب الله) يهدد مصالح إيران ويوضح للمحور بانه يوجد قبالته وزن مضاد عظيم القوة بإسناد من قوة عظمى عالمية.
هذا بالضبط التأطير الذي يخافه نتنياهو، لأن شرطا ضروريا لوجود هذا الائتلاف هو قول إسرائيلي صريح في أنه في نهاية الأمر سيكون كيانا فلسطينيا واحدا – السلطة التي اجتازت إصلاحات، بالتعبير الأميركي – التي تدير إسرائيل معها مسيرة سياسية. هذا تهديد مباشر على سلامة ائتلافه. من ناحيته، الحرب الصغيرة هي الغاية: أربعة الكتائب في رفح والحاجة لتفكيكها – الأمر سيستغرق زمنا طويلا، وبعده سيتطلب منه زمنا آخر لـ "قص العشب"، بالضبط مثلما عدنا إلى الشفاء. وبعد ذلك مسألة تكتيكية أخرى وبعدها مسألة أخرى مثلها. هذا الزمن الدائري، الساعة التي تتقدم لكنها لا تسير إلى أي مكان، هو عنصر وجود الحكومة الحالية.
يوجد لهذا معنى صعب ليس فقط في الجانب الإستراتيجي بل وأيضا في موضوعين إسرائيليين : المخطوفون والنازحون. الشرط الحقيقي لصفقة المخطوفين ليس العبور من الجنوب إلى الشمال في القطاع أو عدد السجناء بل استعداد إسرائيل لأن يكون في نهاية المسيرة، حين يتحرر المخطوف الأخير، وقف للقتال الحالي في القطاع. حتى ذلك الحين، لا يمكن أن تتحقق أيضا عودة 80 ألف نازح من شمالي البلاد إذ إنه رغم أن حزب الله لا يريد حربا واسعة، إلا أنه أوضح منذ الآن بأن النار ستستمر طالما كانت ما تزال نارا في غزة.
توافق كهذا لن يكون نهاية النزاع مع حماس أو مع الفلسطينيين. العكس هو الصحيح: إذا استغلينا الزمن لبلورة البنيان الإقليمي حيال الحرب الإقليمية، فإننا لن نثبت فقط وزنا ضد التهديد الحقيقي بل ونتلقى أيضا شرعية لعمل مستقبلي يمنع عن حماس النمو من جديد. ومن يعتقد أن هذه نظرة متفائلة أكثر مما ينبغي يجدر به أن يفكر بالبديل المتحقق كل يوم: الشركاء، والولايات المتحدة على رأسهم سيتوجهون إلى شؤون أخرى. إسرائيل ستبقى مع مشكلة غزة على التداعيات الدولية القاسية فيها، والتي معناها السياسي والاقتصادي هدام، وبالأساس، تقف وحدها أمام محور المقاومة الإيراني. هذا سيكون تحقق للرؤيا الظلامية التي سعى يحيى السنوار لأن يطلقها في 7 أكتوبر. نحن سُنهزم إستراتيجيا في ألف انتصار تكتيكي، هو (حي أم ميت) سينتصر بينما ينهزم في كل معركة.
هذا هو الخيار الحقيقي لإسرائيل الآن: الموافقة على وقف القتال الحالي في غزة، بما في ذلك الانتشار على خطوط دفاع ووقف نار طويل، لأجل الانتصار انتصارا سياسيا في الحرب الإقليمية والوقوف في وضع أفضل من موقفنا في 6 أكتوبر، لإعادة المخطوفين إلينا ونازحي الشمال إلى بيوتهم. أو المواصلة مثلما تفعل في هذه اللحظة الحكومة والجيش في الحرب الصغيرة والعابثة لتفكيك كتيبة أخرى وصيد إيراني آخر في دمشق وموقع مضاد للطائرات في لبنان حتى "النصر المطلق" – هزيمة في الحرب الكبرى التي هي ليست أقل من خطر وجودي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هآرتس

العالم صبره نفد

منذ2 ساعة
هآرتس

إسرائيل ملزمة بتوفير الغذاء للغزيين

منذ2 ساعة
إسرائيل هيوم

أنقذوهم الآن

منذ2 ساعة
خيام نصبها في القدس محتجون وذوو الأسرى لدى حماس كتعبير عن المطالبة بإطلاق سراحهم-(وكالات)

مدينة خيام كبرى أقيمت في القدس

02 نيسان 2024
هآرتس

حقيبة أكاذيب حرب غزة

02 نيسان 2024
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

استطلاع يفحص جاهزية الجمهور لحرب في الشمال

02 نيسان 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

اعتصام الكالوتي.. ما يجري بالخفاء

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

وقفات الرابية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تجدد سيناريو الحرب الإقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

على الدولة أن تتدخل فورا

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تقييم قرار تخفيض الجمارك

سلامة الدرعاوي |اليوم

الإسلاميون والنظام السوري.. رحلة تقلبات

سميح المعايطة |اليوم

ماذا تريدون؟

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |منذ 12 دقيقة
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |منذ 12 دقيقة
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |منذ 12 دقيقة
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات |02 نيسان 2024
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

إسطنبول !

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy
 
 