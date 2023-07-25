أولمرت: "إسرائيل" دخلت حربًا أهلية

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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، يوم الثلاثاء، إن الكيان دخل فعليًا في بدايات الحرب الأهلية، واصفًا إلغاء قانون "اختبار المعقولية" أمس بـ"اليوم الأسود في تاريخ الشعب اليهودي".وذكر أولمرت، في حديث للقناة الرابعة البريطانية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن "الشعب الإسرائيلي سيدخل من الآن فصاعدًا إلى أتون الحرب الأهلية".وأضاف "هذا تهديد جدي لم نعهده في السابق، نحن ندخل من الآن في أتون حرب أهلية".وتابع "نتحدث عن عصيان مدني مع كل تداعياته على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على إدارة شؤونها، نتحدث عن عدم انصياع جزء كبير من الشعب لحكومة يعتبرها غالبية الجمهور غير شرعية".وأشار أولمرت إلى أن "الحكومة قررت تهديد أسس الديمقراطية الإسرائيلية"، لافتًا إلى أن "ذلك لا يمكن السكوت عليه أو تحمّله".وصادق الكنيست، مساء أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء "اختبار المعقولية" بتأييد 64 نائبًا، دون اعتراض، بعد أن أخلى نواب المعارضة قاعة الكنيست خلال التصويت احتجاجًا على المقترح.و"اختبار المعقولية" قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.وينص قانون "اختبار المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.وأصيب واعتقل عشرات الإسرائيليين في الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مناطق بالكيان، عقب إلغاء القانون أمس.وشهدت "تل أبيب" مناوشات بين متظاهرين وعناصر شرطة، بعد تظاهر أكثر من 170 ألف شخص.وقطع محتجون شوارع ومفترقات طرق رئيسية، وتجمهر آلاف المتظاهرين أمام مبنيي الكنيست والمحكمة العليا في القدس، و"كابلان" في تل أبيب، وطرق "أيالون" الرئيسية، التي أُغلقت، بالإضافة إلى مظاهرات في أنحاء الكيان.واستخدمت الشرطة سيارات رش المياه صوب المتظاهرين، وفرق الخيالة، في محاولة لتفريقهم، ودعس شخص عددا من المتظاهرين بالقرب من كفار سابا، ما أسفر عن إصابتهم بجراح طفيفة.وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 18 متظاهرًا للاشتباه في قيامهم بمهاجمة ضباط الشرطة وإشعال الحرائق والسلوك غير المنضبط خلال أحداث الاحتجاج في المدينة.وبحسب بيان الشرطة، أصيب 10 ضباط خلال الاشتباكات مع المتظاهرين وتلقوا العلاج الطبي.