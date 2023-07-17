أين اختفى المبعوث الأميركي الخاص للمفاوضات مع إيران؟

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هآرتسبقلم: تسفي برئيل17/7/2023"متى بالضبط خرج روبرت مالي في إجازة من دون راتب؟ ما الأسباب الدقيقة لإزالة تصنيفه الأمني؟"، هذا ما طلب مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن يعرفه. في رسالة توبيخ مطولة أرسلها لوزير الخارجية الأميركي، انطوني بلينكن، يوم الأربعاء الماضي وضع ماكول إنذارا تهديديا، يجب على بلينكن إبلاغ اللجنة حتى اليوم عن الاستعداد لإعطاء إحاطة سرية للجنة التي ستعقد في 26 الشهر الحالي أو قبل ذلك، وإلا "سأدعو الى عقد جلسة استماع سرية، سأجبر فيها شهودا على المثول أمام اللجنة إذا لم يفعلوا ذلك بإرادتهم".قضية تعليق عمل روبرت مالي، رئيس طاقم المفاوضات الأميركي لشؤون الاتفاق النووي "الجديد"، نشرت بداية في 29 حزيران (يونيو) الماضي في موقع "ايران انترناشيونال"، الذي أشار الى أن مالي لا يشارك منذ فترة في اللقاءات وفي المحادثات المتعلقة بإيران. هذا النشر أجبر المتحدث بلسان وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، على تأكيد التقرير دون القول متى بالضبط تم تعليق عمل مالي ولماذا. التصريحات الرسمية تحدثت بأن التعليق جاء في أعقاب أمر من القسم الأمني في وزارة الخارجية، وهذا القسم قال إن مالي كما يبدو تصرف بشكل يمكن أن يخرق قواعد السرية، وهو المصطلح الذي يشير الى أنه قد نقل معلومات سرية لأحد غير مؤهل للاطلاع عليها، سواء على شكل وثائق أو معلومات شفوية. في بعض التقارير، جاء أن مالي قد التقى مرات عدة في كانون الثاني (يناير) مع شخصيات إيرانية رفيعة، من بينها السفير الإيراني في الأمم المتحدة سعيد ايراوني. وهذا تقرير نفته إيران. هل هناك أي صلة بين هذه اللقاءات، التي تطرقت أيضا الى صفقة لتبادل السجناء مع إيران، وبين تعليق عمل مالي الذي يبدو أنه بدأ في شهر نيسان (أبريل) الماضي، تقريبا قبل شهرين على هذا النشر؟.في 28 حزيران (يونيو) الماضي، نشر براك ربيد في موقع "اكسيوس" عن محادثة شديدة اللهجة، لكنها مهذبة، بين جايك ساليبان، المستشار الأميركي للأمن القومي، وبين نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، التي فيها غضب ساليبان بسبب تسريب إسرائيل لمعلومات سرية تتعلق بمحادثات غير مباشرة بين أميركا وإيران. مثلا، مصادر إسرائيلية سربت معلومات عن نية الولايات المتحدة التوقيع مع إيران على اتفاق "مصغر" أو اتفاق "محدود" بدلا من الاتفاق النووي الشامل. الآن، بعد فترة قصيرة على المحادثات بين ساليبان وهنغبي، نشر موقع "ايران انترناشيونال" المعروف بعلاقته الجيدة مع عدد من الشخصيات الرفيعة في إسرائيل عن تعليق عمل مالي، كما يبدو بسبب خرق طريقة تعامله مع المعلومات السرية. بالطبع ربما أن الأمر يكون بالصدفة، لكن يجب فقط تصديق ذلك. روبرت مالي (60 سنة)، الذي هو ابن سايمون مالي، اليهودي المصري والذي عمل مراسل خارجي في صحيفة "الجمهورية" المصرية، وابن بربارة سلبان ستاين، التي عملت في بعثة "جبهة تحرير الجزائر" (التي كانت حتى العام 1989 الجهة الحاكمة والحزب الوحيد في الدولة)، يوجد له تاريخ مليء بالعقبات مع إسرائيل. فعندما كان مستشار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط شجع الإدارة الأميركية على دعم الإخوان المسلمين، التي فازت في الانتخابات بعد ثورة الربيع العربي، والتقى أيضا مع ممثلي حماس، وهي الخطوة التي تمت إقالته في أعقابها. بعد فترة قام الرئيس باراك أوباما بتعيينه في منصب المبعوث الخاص للشؤون الإيرانية، وقبل سنتين مرة أخرى، قام الرئيس جو بايدن بتعيينه في منصب المبعوث الخاص لشؤون المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي الجديد.مالي تسبب بعاصفة في إسرائيل عندما ناقض الرواية المقبولة هنا، وهي أن ياسر عرفات هو المسؤول عن الفشل في محادثات كامب ديفيد. في مقال نشره في "نيويورك تايمز" في تموز (يوليو) 2001 ناقض كل ادعاءات إسرائيل حول الاقتراح بعيد المدى الذي تم عرضه على ياسر عرفات في كامب ديفيد، وقال إن المسؤولية يتحملها بالتساوي القادة الثلاثة الذين شاركوا في القمة، بيل كلينتون وإيهود باراك وياسر عرفات. بعد سنة نشرت مقابلة لإيهود باراك أجراها معه بني موريس لصالح صحيفة "نيويورك ريفيو اوف بوكس" والتي كرر فيها باراك الفرضية الرئيسية لإسرائيل، وهي أن ياسر عرفات لم يتنازل عن نظرية المراحل، وأنه ينوي السيطرة على كل أرض إسرائيل وتحويلها الى دولة كل مواطنيها. في هذه المقابلة أصدر باراك التمييز النفسي-الاجتماعي الذي يقول إن "الفلسطينيين هم نتاج ثقافة فيها الكذب لا يخلق أي تنافر. هم لا يتحملون الصعوبة التي توجد في الثقافة اليهودية-المسيحية فيما يتعلق بالأكاذيب". مالي لم يصمت. وفي مقال نشره هو وصديقه حسين آغا، هاجم أقوال باراك، ومرة أخرى ناقض ادعاءاته. هذه المنشورات جعلت مالي سجادا أحمر عندما تم إخراجه من الخزانة عندما عينه بايدن المبعوث الخاص للشؤون الإيرانية. هذا التعيين قسم مقاعد الكونغرس بين الديمقراطيين الليبراليين والديمقراطيين المحافظين، وبينهم وبين الجمهوريين الذين منذ بداية الطريق حولوا هذا التعيين الى صراع سياسي.الآن تعليق عمل مالي هو مناسبة سيرغب الجمهوريون في استغلالها، ليس فقط من أجل إطلاق السهام على وزارة الخارجية، بل أيضا للإثبات بأن الإدارة الأميركية تتبع سياسة سرية خطيرة أمام إيران. والسؤال هو من الذي سيدير بالفعل المفاوضات مع إيران بما أنها قائمة. مكانة مالي يشغلها الآن نائبه ابرام بلاي، لكن إذا كان من سيتم تعيينه بالفعل سيكون المستشار للأمن القومي جايك ساليبان، فإن الخوف هو من أن هذه المفاوضات ستموت.