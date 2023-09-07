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أيها العرب اخرجوا من الكنيست

الكنيست الإسرائيلي خلال تصويته على التعديلات القضائية أول من امس-(وكالات)
الكنيست
إسرائيل هيوم
بقلم: جلال البنا
 7/9/2023

الأزمة القيادية في الجمهور العربي ليست جديدة لكنها تتبين في كل مرة بحجوم مقلقة اكثر. اكتشاف كهذا كان هذا الأسبوع، في اعقاب اعلان لجنة المتابعة لشؤون الجمهور العربي في إسرائيل عن اضراب عام. تدعي لجنة المتابعة، لكنها لا تنجح – تمثيل 2 مليون مواطن. مع بدء السنة الدراسية، بدلا من ان يحتفل الأولاد في بداية السنة او على الأقل يجتمع مع طواقم التربية والتعليم، يرسلون لتمديد الاجازة الكبرى في افضل الأحوال وفي اسوا الأحوال – للتسكع في الشوارع.اضافة اعلان
لقد اعلن الاضراب في اعقاب مقتل رجل الدين من كفر قرع، القتل الذي وقع بعد ساعات قليلة من مقتل شابين – احدهم ابن 13. أعلنت لجنة المتابعة العليا عن اضراب احتجاج، لكن الغالبية الساحقة من الجمهور لم تستجب للدعوة ولم تحترم قرار القيادة، باستثناء السلطات المحلية وجهاز التعليم.
في كل مكان في العالم، وبخاصة بين الأقليات العرقية، عندما تفشل القيادة على مدى السنين، فانها تتراجع، تستقيل وتنقل الخيوط الى الجيل الشاب. فقط في السياسة العربية في إسرائيل الأمور معاكسة: كلما تكبدت القيادة إخفاقات اعمق هكذا تتمسك اكثر بالكرسي وبالمنصب.
صحيح، ليس للقيادة العربية الكثير ما تفعله امام العنف والجريمة المعربدين في المجتمع العربي. دور الدولة اكثر فاعلية وتوجد لها صلاحيات أوسع، لكن على القيادة العربية ان تنهض وتفعل شيئا. اصدار بيانات الشجب والاعلانات عن الاضراب ليست الحل. على القيادة العربية أن تسمي الطفل باسمه، او في هذه الحالة – ان تسمي منظمات الجريمة وعائلات الجريمة بأسمائها وتعلن عليها المقاطعة الواجبة.
لما كان الحديث يدور عن خطوة تحتاج الى الكثير من الشجاعة يبدو ان القسم المهدد من القيادة العربية لن يتجرأ على اتخاذ مثل هذه الخطوة. كما أن القسم غير المهدد أيضا، ولكن يخشى أن يكون هكذا، لن يتجرأ على الخروج عن طوره.
ان أزمة القيادة العربية لم تبدأ في السنة الأخيرة، ولا في اعقاب موجة الجريمة والعنف أيضا. هذه فقط تشكل دليلا على أن القيادة العربية توجد في أزمة وفي فشل حاد. مطلوب على نحو فوري تنظيم شاب يحل محل القيادة – بخاصة في لجنة المتابعة العليا لشؤون الجمهور العربي – تجعل اللجنة جسما يوحد المجتمع العربي بكل الوانه وتعلن عنها كمنظمة تمثل الجمهور العربي. سيتعين على المنظمة ان تستعد لانتخاب مباشر للجنة بل وتفكر بترك الساحة البرلمانية والتنافس للكنيست، على الأقل لفترة زمنية من بضع سنوات. وذلك بسبب انعدام التأثير شبه التام لكل الأحزاب العربية والنواب العرب في النشاط البرلماني في العقود الثلاثة الأخيرة بل وربما منذ قيام الدولة.
يمكن للجنة المتابعة أن تجري اصلاحا داخليا عظيما. القيادة التي ستنتخب تجمع في داخلها رؤساء السلطات العربية، الدرزية والبدوية التي ستنتخب بعد اقل من شهرين في الانتخابات البلدية، وان تضم أيضا منظمات القطاع الثالث. القيادة الجديدة تعمل على تلقي اعتراف رسمي من الدولة كجسم يمثل خُمس مواطني إسرائيل.
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