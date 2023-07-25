هآرتس

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بقلم: اسحق زمير 25/7/2023أنا عمري 92 سنة؛ أنتمي لجيل 1948؛ جيل قدم نفسه على مدى سنين للنضال من اجل اقامة دولة يهودية في ارض اسرائيل؛ حارب في 1948؛ كنا قلة أمام كثرة؛ ناضلنا من اجل مجرد اقامة الدولة؛ جيل ضحى بأفضل ابنائه في حرب دموية، وبعد الانتصار فيها ساهم بكل امكانياته في تقدم هذه الدولة من الوضع البائس الذي كانت توجد فيه في حينه الى أن اصبحت دولة من الدول المزدهرة والمتقدمة في العالم؛ دولة نجحت في دمج الجوهر وقيم الاخلاق اليهودية مع قيم الديمقراطية الاساسية: فصل السلطات، سلطات القانون، استقلالية الجهاز القضائي، المساواة بين الجميع امام القانون، كرامة الانسان وحريته.صحيح أنه يوجد الانتقاد لظواهر ومؤسسات، وتوجد نواقص وعيوب، وتوجد حاجة الى التطوير في كل المجالات. مع كل ذلك، وهذا هو الاساس، نحن نقدر الانجازات الضخمة لهذه الدولة وقد كنا نتفاخر بها، واكثر من ذلك نحن نحبها.ايضا الآن، نحن جيل المؤسسين، نحب هذه الدولة جدا، لكن منذ بضعة اشهر وازاء الخطة التي تدفع بها الحكومة قدما، نحن نواجه ازمة صعبة: نحن نرى الصدع الكبير في داخل الشعب والضرر الكبير الذي لحق بمجالات حيوية والخطر الذي يهدد الدولة. نحن لا تهمنا انفسنا، لأننا وصلنا الى نهاية الطريق، ولكننا نقلق على الدولة ونحن نخشى كثيرا على مصير اولادنا واحفادنا. أي دولة سنبقيها لهم بعدنا؟.أنا مواطن مثل كل المواطنين، صوتي في صندوق الاقتراع لا يساوي اكثر من صوت أي مواطن. مع ذلك، أنا اسمع صوتي في مجال القضاء العام، الذي هو المجال الذي تريد الحكومة تغييره من اساسه، لأنه في هذا المجال أنا لدي معرفة وتجربة حصلت عليها خلال 60 سنة، كمحاضر وباحث، وكمستشار قانوني للحكومة، وكقاضي في المحكمة العليا التي تقاعدت منها قبل عشرين سنة.في عملي في هذا المجال لسنوات كثيرة تعرفت عن قرب على عمل الكنيست والحكومة. لذلك، أنا اعتقد بأنه يمكنني تقدير بشكل صحيح خطة الحكومة: ما الذي تنص عليه وكيف ستؤثر على الخدمة العامة وما هي التأثيرات المتوقعة على الدولة وعلى الجمهور.يجب أن أعود في البداية الى ما هو معروف لأن هذا هام: خطة الحكومة هي خطة ثورية بكل معنى الكلمة، تم اعدادها سرا، بدون فحص جدي من قبل جهة مؤهلة، سواء في اطار الحكومة أو خارج الحكومة. وقد تم اعدادها بدون سيناريو للتداعيات المتوقعة وبدون عرضها على الجمهور في الحملة الانتخابية للكنيست. الآن الخطة لا يتم اشراك الجمهور في تطبيقها، خلافا لما كان سائدا في اسرائيل، حتى عندما كان الحديث يدور عن اصلاحات متواضعة، وخلافا لما هو سائد في كل دولة سليمة.الخطة التي يتم اعدادها بهذه الطريقة تكون نهايتها التحطم. والدفع قدما بخطة اعدت بهذه الطريقة هو عديم المسؤولية بالكامل.الحكومة تسمي هذه الخطة وبدون خجل "اصلاح قضائي". الاصلاح يجب أن يحسن الجهاز، لكن هذه الخطة لن تحسن أي شيء، وبالتأكيد لن تحسن الخدمة القضائية. بالعكس. وهي لن تجلب الفائدة لأي شخص. هي ستخدم فقط الحكومة وستعزز اكثر القوة الضخمة التي اصبحت موجودة في يدها وستمكنها من استخدامها كما تشاء أو كما يشاء أي وزير بدون رقابة فعالة. هذه القوة هي قوة مفسدة، في البداية للحكم وبعد ذلك للجمهور. التجربة في دول مختلفة اثبتت ذلك، والآن هذا يهددنا.بعد انهيار خطة الحكومة الكبيرة كما عرضها وزير العدل ازاء الاحتجاج الوطني فقد انتقلت الحكومة الى خطة بديلة وهي الدفع قدما بالخطة الكبيرة على مراحل.اولا، تظهر مثل خطوة صغيرة، حتى متواضعة، بالاجمال تقليص ذريعة المعقولية. لذلك فان الحكومة تسأل: لماذا كل هذه الضجة؟.حسب رأيي، الضجة كانت مبررة ومطلوبة. أولا، حسب معرفتي لم يقم أي أحد بفحص التداعيات المتوقعة لمشروع القانون الموضوع على طاولة الكنيست. واذا قام شخص مع ذلك بفحصه فقد تجاهل هذه التداعيات من اجل الدفع قدما بمصالح سياسية ضيقة. أنا اجريت فحص سطحي، وحسب رأيي فان مشروع القرار هذا سيضر بشكل كبير بالخدمة العامة المقدمة للمواطنين تقريبا في جميع المجالات: مستوى اتاحتها، المهنية، التسامح وطهارة المعايير. حيث أنه ما الذي يمكن توقعه من موظف حكومي يستخدم صلاحيته وهو يعرف بأنه اذا اتخذ قرارا غير معقول بشكل واضح فان هذا القرار لن يتعرض لانتقاد المعقولية.ثانيا، الخطوة الاولية ستفتح الباب على مصراعيه امام الخطوات القادمة التي ستؤدي بشكل واضح الى انقلاب قانوني وبالتالي الى انقلاب اداري. الانقلاب الاداري سيحول اسرائيل من دولة يهودية وديمقراطية الى دولة مختلفة. دولة ليست جزءا من العالم الديمقراطي.لذلك نحن، البقايا الاخيرة من جيل المؤسسين، نصرخ من اعماقنا: كفى! توقفوا! النجدة!. صحيح أننا أقلية صغيرة. يقولون لي بأن وجه الدولة تغير، وأن الاستيطان الآن ليس كما كان في السابق، وأن عهدنا قد ولى. شكرا على ما فعلتموه، لكن الآن يجب أن تصمتوا.مع ذلك، نحن نعتقد أنه يجدر الاستماع الينا ايضا. والاكثر اهمية هو أنه في صراخنا ضد الحكومة لسنا وحيدين. الشوارع والميادين في ارجاء البلاد هي الدليل على ذلك. شعب اسرائيل يتظاهر ضد الخطة الاسبوع تلو الاسبوع، بتصميم ومن خلال القلق الصادق على الدولة. اضافة الى ذلك الاستطلاعات تظهر مرة تلو الاخرى بأن معظم الشعب يعارض خطة الحكومة. ورغم أن الحكومة تقول بأنها تدفع الخطة قدما باسم الديمقراطية، إلا أنها تعمل ضد إرادة الأغلبية وخلافا للديمقراطية الحقيقية.