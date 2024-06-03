إخراج بن غفير وسموتريتش من الحكومة

هآرتس

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بقلم: رفيف دروكر 3/6/2024الرئيس الأميركي، جو بايدن، فعل ذلك بعبقرية. في يوم السبت ليلا، قبل استيقاظ المجانين لدينا، وتجنيد دعم الدول الأوروبية، الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون حتى غرد باللغة العبرية من شدة الانفعال، بإقناع دول الوساطة بدعمه وتسويق الاقتراح على أنه اقتراح إسرائيلي من جهة، ولكن إلصاق عنوان "إنهاء الحرب" من جهة أخرى، من أجل أن توافق حماس بشكل غير مباشر على الضمانات التي طلبتها، والتي بحسبها لن تسمح الولايات المتحدة لإسرائيل بالعودة إلى القتال.هذا "الكمال" أدخل مكتب نتنياهو إلى حالة هستيريا. نتنياهو أشار بخط على الحريديين، وأصدر في يوم السبت بيانات متحفظة، وأرسل "شخصا رفيعا" لتقديم إحاطة، وبدأ في إحصاء عدد النجوم في السماء بعصبية.الاقتراح الموضوع أمام إسرائيل يخدم مصالحنا بشكل جيد. هو ليس اقتراح جديد، لكنه أكثر جاذبية بعد فقدان جزء من رافعة التهديد التي كانت مرتبطة بـ "سندخل رفح". من يعرض معادلة المخطوفين أمام تدمير حماس يعيش واقع تشرين الأول – كانون الأول 2023. الآن المعادلة هي المخطوفين، التطبيع مع السعودية، تسوية في الشمال، ترميم الاقتصاد، هدنة ضرورية للجيش الإسرائيلي. وفي الجهة الأخرى كل ما ينتظرنا هو حرب استنزاف نهايتها ليس إزالة تهديد حماس أو تحييد تهديد حزب الله، بل إدراك مؤلم لقيود القوة (رغم الخطابات الانفعالية لعباقرة الإستراتيجية بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير). ورغم ذلك، لا يوجد أي شخص في القيادة العليا في إسرائيل يؤمن بأن نتنياهو سيوافق على ذلك. واضح للجميع أن الحبل الذي أعطاه لهذا الاقتراح ينبع فقط من ثقته بأن حماس سترفضه. عندما تأخرت حماس في رفضها فإن نتنياهو اهتم بالتأكيد على أن "لا" حماس ستأتي بمساعدة التصريح حول الاستئناف المؤكد للقتال.في هذا السياق من المخيب للآمال رؤية إلى أي درجة نجح نتنياهو في تخويف المستوى السياسي في إسرائيل والمعارضة، من التعبير عن صوت آخر. بما يشبه قليلا الصمت المدوي للقيادة العليا في إسرائيل عندما دفع نتنياهو دونالد ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، الأمر الذي أخذ إيران إلى مسافة قريبة من القنبلة. أيضا الآن نفتالي بينيت يصمت، افيغدور ليبرمان يتحدث فقط عن التجنيد، آريه درعي لا يتحدث، بني غانتس انتظر حتى خروج السبت وفي النهاية نشر بيان، ثلاثة الأرباع فيه نعم، وربع لا. يبدو أن بيان غانتس أجبر غادي ايزنكوت، رجل القيادة الأكثر شجاعة ووضوح في هذه الحرب، على الصمت أيضا. الشخص الوحيد الذي قال "نعم" هو يئير لبيد. هناك من سيقولون إنه لا يوجد لديه ما يخسره. ولكني مستعد لإعطائه الفضل، أنه ببساطة يدرك بأن هناك أموار مهمة أكثر حتى من الوضع في الاستطلاعات.هذا الأسبوع، ربما حتى غدا، سينسحب المعسكر الرسمي من الحكومة. هذا لن يضعضع الائتلاف، لكن يوجد وقت قصير ومؤلم. أنا كنت من الذين اعتقدوا أن غانتس فعل الخطوة الصحيحة عندما انضم. أيضا الآن أنا اعتقد أنه في الوضع الذي كان هنا بعد 7 أكتوبر، لم يكن أمامه أي خيار للبقاء في الخارج. ولكن في نفس الوقت يجب القول بأنه في اختبار النتائج هذا هو لم ينجح. أنا لا اختلف مع حقيقة أنه كان لغانتس وايزنكوت تأثيرا مهدئا وجيدا في عدة نقاط رئيسية. ولكن بعد ثمانية أشهر لا يمكن تجاهل النتيجة القاسية لإدارة الحرب، "تسونامي" سياسي مناهض لإسرائيل غير مسبوق، تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، مصر الشعور بعدم الأمن الشخصي في معظم أرجاء الدولة، الشمال متروك، الاقتصاد متدهور، الجنوب مهمل، حماس ما تزال كما هي، حزب الله يعمل و125 مخطوفا ما زالوا في أسر حماس. بقي فقط لعب لعبة "ماذا لو". لو أنه فقط قام لبيد بتنسيق انضمامه للحكومة مع غانتس في 7 أكتوبر، ولو أنهما قاما بعرض طلب موحد على نتنياهو، "سنوافق إذا أخرجت بن غفير وسموتريتش"، لو أن هذا حدث لربما كنا سنكون الآن في وضع مختلف كليا.